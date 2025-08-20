ŠANTOVKA FAMILY DAY 2025: obří festival zážitků pro všechny generace

Olomouc se na konci léta opět stane centrem radosti, kreativity a nezapomenutelných zážitků. V sobotu 30. srpna 2025 se Smetanovy sady promění v největší zážitkový festival široko daleko – třetí ročník Šantovka Family Day.

ŠANTOVKA FAMILY DAY 2025: obří festival zážitků pro všechny generace

ŠANTOVKA FAMILY DAY 2025: obří festival zážitků pro všechny generace | foto: Galerie Šantovka a.s.

Od 10 do 20 hodin čeká návštěvníky bohatý program napříč hudbou, uměním, sportem, vědou a zábavou pro děti i dospělé. A to nejdůležitější? Vstup i všechny atrakce jsou zcela zdarma.

„Family Day je naším poděkováním všem, kteří nás podporují a navštěvují. Máme radost, že můžeme vytvořit akci, která spojuje celé generace a přináší Olomouci i okolí něco výjimečného. Navíc ji pořádáme mimo prostory obchodního centra, což je v našem odvětví opravdu rarita,“ říká Michaela Smrčková, Shopping Centre Manager Galerie Šantovka.

Hlavní tahák: unikátní nafukovací Lennonova zeď

Letošní ročník ozdobí umělecká nafukovací replika pražské Lennonovy zdi v životní velikosti, kterou vytvořil výtvarník Pavel Šťastný k 45. výročí vzniku originálu. Zeď má délku 35 metrů a výšku 5 metrů a byla již představena v Paříži či Štrasburku. Návštěvníci si ji budou moci nejen prohlédnout, ale i projít – symbolicky tak zažijí, že tahle zeď nerozděluje, ale spojuje.

Hudba, umění, věda i sport na jednom místě

Hudební stage rozezní Bibibum, Čiperkové, Tobias Freya a Andrea Kalousová. Uměleckou část doplní graffiti a malířské workshopy, buskerská vystoupení a multimediální stage, kde si můžete na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být profi influencerem – s tipy a vedením od Andrey Kalousové nebo Jakuba Destra. Future & Science zóna přinese mobilní planetárium, hvězdářská pozorování, vědecké show a obří model nanostruktury CO₂.

Milovníci adrenalinu si užijí freestyle show mistra světa Richarda Zelinky, Hot Wheels pumptrack, horolezeckou plechovku Capri-Son a „mini“ lanové centrum. Sportovní fanoušci se setkají s hráči SK Sigma Olomouc a HC Olomouc – další z letošních hlavních lákadel.

Dětská a bezpečnostní zóna

Pro děti budou připraveny skákací hrady, Šantíkova naučná stezka, slizová laboratoř i vodní atrakce. V Bezpečnostní zóně si lze prohlédnout techniku Armády ČR a Policie ČR včetně obrněných vozidel Pandur.

„Tato akce je důkazem, že když se spojí chuť něco dělat pro lidi s podporou vlastníků, kteří vidí i nepřímý přínos, může vzniknout projekt s obrovským dosahem a pozitivní energií. Věříme, že letošní ročník bude tím nejlepším, co jsme dosud uspořádali,“ dodává Michaela Smrčková.

  • Kdy a kde: Smetanovy sady, Olomouc – sobota 30. srpna 2025, 10:00–20:00

Přijďte se rozloučit s létem ve velkém stylu. Zažijte den plný hudby, pohybu, kreativity a inspirace – vstup i všechny atrakce jsou zdarma!

Kompletní informace o akci naleznete ZDE.

ŠANTOVKA FAMILY DAY 2025: obří festival zážitků pro všechny generace

