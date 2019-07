Ryzí 11 prověřená časem

Je to tajemství sládka Luďka Reichla, který recepturu převzal od svého předchůdce a je pro něho zákon. Od první várky uplynulo 35 let a čas jako by se ryzí jedenáctky z hor ani nedotkl.

Luděk Reichl, sládek

Ctím stará pravidla a jsem na to hrdý

Stejně pečlivě vybírá také odrůdy chmele a ječmenů, aby se co nejvíce podobaly těm původním. Slady z proslulých hanáckých ječmenů dávají časem prověřené jedenáctce mohutné tělo. Vábivé aroma a dlouze doznívající hořkost je naopak dílem chmelových odrůd v přesně stanovené kombinaci. „Kvalita surovin je pro nás zásadní, a proto jsme v úzkém kontaktu přímo s pěstiteli. Víme přesně, z jaké lokality chmel pochází, a dopředu tak dokážeme odhadnout kvalitu úrody,“ říká Luděk Reichl, kterého můžete potkat na varně, stejně jako třeba na chmelnici.

Do Holby pravidelně putuje chmel z Žatecka a Tršicka. Obě oblasti jsou kvalitou chmele vyhlášené nejen u nás, ale také v zahraničí. A stejnou pověst má také slad z nejstarší sladovny v Zábřehu na Moravě, která je dlouhodobým partnerem pivovaru.

Pivo vaří z horské vody a hlubinné prameny má přímo v areálu pivovaru. A to je dnes unikátní. „Pro vaření piva má naše voda ideální složení a je přirozeně tak čistá, že ji není zapotřebí nijak upravovat. Do výroby jde tak, jak nám ji příroda dala. A to je pro pivo zásadní. Voda je totiž nejen jeho základem, ale významně ovlivňuje chuť i celkovou charakteristiku zlatého moku. Našemu pivu navíc dává neutuchající jiskru a podílí se také na jeho vysoké pitelnosti. A co to znamená? Pivo se jednoduše dobře pije a každý doušek vás vybízí k dalšímu napití,“ poukazuje na přednosti pramenité vody Luděk Reichl.

Pivo s majestátem hory

Určitě si nenechte ujít výlet na známý kopec Šerák. A pokud nepojedete lanovkou a výšlap vás zdolá, věřte, že čerstvě načepovaný Šerák na chatě Svatého Jiří vás opět postaví na nohy. Ikonickou 11 si vychutnáte současně s magickým výhledem na Jeseníky. Pro místní jsou krajem Ryzího piva z hor

a právem jsou na něj hrdí stejně jako na svoje pivo.