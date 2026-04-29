Robot pomáhá ortopedům vracet pacienty zpět do pohybu

Každý krok bolí. Vystoupat schody je náročné a procházky, které dříve přinášely radost, se postupně stávají spíš nepříjemnou povinností. Bolest kolene patří mezi nejčastější zdravotní potíže, které dokážou výrazně zasáhnout do každodenního života.

Nemocnice AGEL Prostějov proto pacientům nabízí operaci s využitím robotického systému VELYS. Ten lékařům pomáhá provádět náhradu kolenního kloubu s maximální přesností a důrazem na individuální anatomii každého pacienta.

Robotickou technologii přitom využívá zkušený tým vedený elitním ortopedem MUDr. Leopoldem Hoferkem, primářem ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov, držitelem ocenění Zlatý Aeskulap 2024 a titulu Lékař České republiky za jeho vynikající práci a průkopnický přístup v moderní medicíně.

Robotická technologie slouží lékaři jako velmi přesný nástroj při plánování a samotném průběhu operace. „Robot samozřejmě pacienta neoperuje sám. Operaci vždy provádí zkušený ortoped. Robotický systém nám ale poskytuje detailní informace o kolenním kloubu a pomáhá nám pracovat s maximální přesností,“ vysvětluje primář ortopedického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov MUDr. Leopold Hoferek.

Jednou z hlavních výhod roboticky asistované operace je právě přesnost při umístění implantátu. Správná poloha náhrady kolenního kloubu je totiž zásadní pro jeho stabilitu a dlouhodobou funkci. Moderní technologie zároveň umožňuje přizpůsobit operaci konkrétní anatomii pacienta.

„Každý kolenní kloub je trochu jiný. Robotický systém nám umožňuje přizpůsobit operaci tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám konkrétního pacienta. Díky tomu můžeme dosáhnout přirozenějšího pohybu kolene po operaci,“ doplňuje primář Hoferek.

Robotická navigace zároveň pomáhá lékařům pracovat šetrněji k okolním strukturám kolenního kloubu, jako jsou vazy a měkké tkáně. Pro pacienta to může znamenat komfortnější průběh po operaci a rychlejší návrat k běžným aktivitám.

Právě rychlejší návrat do aktivního života patří mezi hlavní cíle moderní ortopedie. „Naším cílem je, aby se pacienti mohli co nejdříve vrátit k běžnému pohybu, práci nebo sportu. Robotická technologie je jedním z nástrojů, který nám v tom může pomoci,“ říká primář Hoferek.

Pokud vás bolest kolene omezuje v běžném životě, neodkládejte řešení. Čím dříve se s léčbou začne, tím lepších výsledků lze dosáhnout. V případě, že vám již byla lékařem indikována totální endoprotéza kolenního kloubu, pro více informací o robotické operaci nebo pro objednání můžete zavolat na telefonní číslo 582 315 473.

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Komerční sdělení
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Investice do vlastní elektrárny má přinášet úspory, nikoliv starosti. Přesto řada provozovatelů v Jihočeském kraji zapomíná na pravidelný servis fotovoltaiky. Přehřívající se panely nebo vadné spoje...

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

Pojez fest v Dolních Vítkovicích nabídne 9. května gastro show a koncerty

Komerční sdělení

Festival, který patří mezi nejvýraznější gastronomické akce na severní Moravě a ve Slezsku, sází především na pestrou nabídku jídla. Návštěvníci se mohou těšit na desítky stánků a food trucků s...

Maraton se neběhá jen nohama. Jak nepodcenit výživu a uspět?

Komerční sdělení

Jarní maratonská sezóna je v plném proudu. Měsíce tréninku ale mohou přijít vniveč, pokud podceníte energii. Naučte se pracovat se sacharidy a hydratací tak, aby vám v závěru závodu nedošlo. Jak na...

Robot pomáhá ortopedům vracet pacienty zpět do pohybu

Komerční sdělení

Každý krok bolí. Vystoupat schody je náročné a procházky, které dříve přinášely radost, se postupně stávají spíš nepříjemnou povinností. Bolest kolene patří mezi nejčastější zdravotní potíže, které...

29. dubna 2026

Konec e-mailů? Digitalizace mění týmovou spolupráci ve firmách

Komerční sdělení
Konec e-mailů? Digitalizace mění týmovou spolupráci ve firmách

Moderní týmy dnes nemusí ztrácet čas v nekonečných e-mailových vláknech. Díky chytrým digitálním nástrojům lze řídit projekty, sdílet informace a spolupracovat v reálném čase. Ať už jste v kanceláři...

29. dubna 2026

Správný výběr prodlužovacího kabelu na bubnu

Komerční sdělení

Při práci na stavbě, v dílně nebo na zahradě se často setkáváme s potřebou prodloužit dosah elektrických zásuvek. Ať už jde o napájení elektrického nářadí, zahradní techniky nebo přenosného...

28. dubna 2026

Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí

Komerční sdělení
Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí

V Česku žije s cukrovkou více než milion lidí a každý rok přibývá kolem 60 tisíc dalších případů. Většinu tvoří diabetes druhého typu, který souvisí se životním stylem. U dětí a mladých lidí ale...

28. dubna 2026

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

28. dubna 2026

Vysoký tlak a cholesterol už nejsou jen nemocí stáří

Komerční sdělení
Vysoký tlak a cholesterol už nejsou jen nemocí stáří

Nový systém prevence je začne hlídat dříve.

28. dubna 2026

Nejlepší webové stránky v Ústeckém kraji mají Lovosice a Štětí

Komerční sdělení
Ocenění v soutěži Zlatý erb 2026

Osmadvacátý ročník krajského kola soutěže Zlatý erb zná své vítěze. První místo v kategorii obcí s rozšířenou působností vyhrálo město Lovosice, v kategorii ostatních měst a obcí zvítězilo Štětí....

28. dubna 2026

IGF Care Centre Třebíč: stabilní zázemí pro dlouhodobou péči

Komerční sdělení
IGF Care Centre Třebíč

Když rodiny hledají dlouhodobou péči pro své blízké, nehledají jen odborné zázemí, ale především jistotu, že je o člověka postaráno s respektem, úctou a porozuměním.

27. dubna 2026

Umění najít rovnováhu: Bydlení mezi městem a přírodou

Komerční sdělení

Najít rovnováhu mezi ruchem města a klidem přírody je vzácné. Projekt Valmont ve Starých Splavech ji nabízí v nejvyšší kvalitě – luxusní apartmány s prosklenými stěnami a dechberoucími výhledy na...

27. dubna 2026

Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Komerční sdělení
Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Lázně Velichovky rozšiřují nabídku léčebných pobytů hrazených pojišťovnami i preventivních programů pro širokou veřejnost. Spojují tradici, moderní medicínu a individuální přístup, díky kterému...

27. dubna 2026

Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Komerční sdělení
Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Papírové obaly zažívají v Evropě silný růst a poptávka po nich dlouhodobě převyšuje výrobní kapacity. Společnost Huhtamaki, globální výrobce obalů se sídlem ve finském Espoo, proto plánuje miliardové...

27. dubna 2026

České korunovační klenoty na dosah v Borovanech

Komerční sdělení
Klenoty

Od 1. května budou v Klášteře Borovany vystaveny mistrovské repliky českých korunovačních insignií a poznáte i jejich příběhy.

27. dubna 2026

