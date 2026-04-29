Robot pomáhá ortopedům vracet pacienty zpět do pohybu

Nemocnice AGEL Prostějov proto pacientům nabízí operaci s využitím robotického systému VELYS. Ten lékařům pomáhá provádět náhradu kolenního kloubu s maximální přesností a důrazem na individuální anatomii každého pacienta.
Robotickou technologii přitom využívá zkušený tým vedený elitním ortopedem MUDr. Leopoldem Hoferkem, primářem ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov, držitelem ocenění Zlatý Aeskulap 2024 a titulu Lékař České republiky za jeho vynikající práci a průkopnický přístup v moderní medicíně.
Robotická technologie slouží lékaři jako velmi přesný nástroj při plánování a samotném průběhu operace. „Robot samozřejmě pacienta neoperuje sám. Operaci vždy provádí zkušený ortoped. Robotický systém nám ale poskytuje detailní informace o kolenním kloubu a pomáhá nám pracovat s maximální přesností,“ vysvětluje primář ortopedického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov MUDr. Leopold Hoferek.
Jednou z hlavních výhod roboticky asistované operace je právě přesnost při umístění implantátu. Správná poloha náhrady kolenního kloubu je totiž zásadní pro jeho stabilitu a dlouhodobou funkci. Moderní technologie zároveň umožňuje přizpůsobit operaci konkrétní anatomii pacienta.
„Každý kolenní kloub je trochu jiný. Robotický systém nám umožňuje přizpůsobit operaci tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám konkrétního pacienta. Díky tomu můžeme dosáhnout přirozenějšího pohybu kolene po operaci,“ doplňuje primář Hoferek.
Robotická navigace zároveň pomáhá lékařům pracovat šetrněji k okolním strukturám kolenního kloubu, jako jsou vazy a měkké tkáně. Pro pacienta to může znamenat komfortnější průběh po operaci a rychlejší návrat k běžným aktivitám.
Právě rychlejší návrat do aktivního života patří mezi hlavní cíle moderní ortopedie. „Naším cílem je, aby se pacienti mohli co nejdříve vrátit k běžnému pohybu, práci nebo sportu. Robotická technologie je jedním z nástrojů, který nám v tom může pomoci,“ říká primář Hoferek.
Pokud vás bolest kolene omezuje v běžném životě, neodkládejte řešení. Čím dříve se s léčbou začne, tím lepších výsledků lze dosáhnout. V případě, že vám již byla lékařem indikována totální endoprotéza kolenního kloubu, pro více informací o robotické operaci nebo pro objednání můžete zavolat na telefonní číslo 582 315 473.