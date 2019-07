Pivo jako hora

Sládek vsadil na „jedenáctku“ a její recepturu „vymazlil“ k dokonalosti. V roce 1984 uvařil první várku dnes ikonické jedenáctky, která na rozdíl od ostatních piv dostala i jméno: Šerák.

Dopřeje vám degustační zážitek

Šerák nese jméno hory a patří mu i její majestát. Po nalití ho kryje hustá bílá pěna, která hned tak neroztaje. Něco jako sníh na stejnojmenné hoře v Jeseníkách. Zlatým mokem stoupají malé bublinky a kolem se line chmelová vůně. Chladný „horský“ říz se v ústech rozprostírá postupně a zakončuje ho široce rozkročená a zdánlivě nekonečná suchá hořká chuť. Šerák je pivo s jiskrou, kterou mu dává voda z podzemních horských pramenů. Je to vlajková loď značky a zlatý poklad Jeseníků. Ať si ho dáte na Šeráku nebo v údolí, oblaží vás degustačním zážitkem. K dalším a dalším příznivcům Šeráku se odhodlaně přidávají odborní degustátoři, kteří ho pravidelně pasují na první příčky v degustačních soutěžích.

V prvotřídní kvalitě z pivovaru až na váš stůl

O to se stará obchodní sládek Luděk Kurek z pivovaru Holba. „Určitě znáte staré známé – Sládek pivo vaří a výčepní ho dělá. A my děláme všechno proto, aby toto bylo v rovnováze a naše pivo bylo ve sklenici štamgasta vždy v prvotřídní kvalitě. Každý půllitr, než opustí brány pivovaru, projde důsledným testováním kvality včetně jeho chuťových vlastností. Ty musí být identické a jiné pivo se do distribuce vůbec nedostane. Takže ve všech hospodách by mělo chutnat stejně,“ říká Luděk Kurek, který častěji než do pivovaru míří do pohostinství s Holbou na čepu. Osobní péče a jeho odborné poradenství zvyšuje pivní kulturu a garantuje spokojenost hostů i štamgastů.