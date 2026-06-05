Olomoucký kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

Nepříznivé počasí neodradilo mladé talenty od gólových hodů
Vítr, déšť, zima, ale také hlasitá podpora ze strany rodičů, trenérů i učitelů hnali kupředu úsilí všech dětí, které se v úterý 12. května snažily probojovat do celostátního finále největšího fotbalového turnaje pro dětí v České republice McDonald’s Cup. Na Stadionu 1. HFK Olomouc se sešlo dohromady 10 týmů, které odehrály celkem 20 zápasů, během kterých padlo neuvěřitelných 182 gólů.
Navzdory nepříznivému počasí ukázaly všechny děti obrovské nasazení. Nakonec se z výhry v krajském finále a postupu do celostátního finále v Ostravě radovaly v nejmladší kategorii A Základní škola Mikulovice, okres Jeseník. V kategorii B si pak účast ve finále zajistila ZŠ Sluneční 38 Šumperk. Pogratulovat a předat ceny přišli fotbalisté z SK Sigma Olomouc Jáchym Šíp a Matěj Mikulenka a toto setkání malých a velkých fotbalistů se pochopitelně neobešlo ani bez rozdávání autogramů a společného focení. Průběžné statistiky a výsledky ze všech utkání naleznete na mcdonaldscup.cz.
Přesvědčivé výkony šampionů a slova reprezentace
Zvlášť výkony vítězného týmu nejmladších žáků a žákyň byly hodně přesvědčivé, o čemž hovoří skóre jako 16:1, 14:2 nebo 13:2. A možná, aniž jsme to tušili, jsme tu viděli hrát i budoucí hvězdy nejvyšších fotbalových soutěží nebo české reprezentace.
„McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky,“ říká český fotbalový reprezentant a jeden z patronů McDonald’s Cupu Lukáš Provod.
Podpora mladých fotbalových snů v regionu
„Každý ročník tohoto turnaje mě znovu a znovu přesvědčuje, jak důležité je dát dětem prostor ukázat svůj talent. Jsme nadšení, že i letos můžeme mladé sportovce z našeho kraje podpořit a být součástí jejich cesty za fotbalovými sny,“ zhodnotila krajské finále franšízantka patronátní restaurace McDonald’s Kamila Kleiblová.
Krajské šampiony následně čekalo celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostila Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sešly 1. a 2. června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde si kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohly děti užít i tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.
Více informací najdete na www.mcdonaldscup.cz.