Olomoucký City inn’ Hotel láká na komfort a business setkání

Proč si pro své cesty do Olomouce vybrat právě City inn’ Hotel?

City inn’ Hotel je moderní čtyřhvězdičkový hotel, který nabídne pohodový pobyt. Na nic si nehrajeme, jednoduše chceme poskytovat špičkové hotelové služby v moderním prostředí. Leží na okraji města v Brněnské ulici hned podél frekventované komunikace. Což není ideální pro procházky do historického centra města. Na druhou stranu je naše lokalita perfektní pro obchodní cestující a turisty, kteří mají v Olomouci jasný plán. Máme velké parkoviště a do centra je to jen pár minut. Náš hotel si vyberete, protože chcete pohodlně zaparkovat, dobře se vyspat v pohodlné posteli a ráno si dát bohatou snídani. To vše podtrženo výbornou prací našeho personálu.

Je váš hotel ideální také pro pracovní setkání nebo pořádání konferencí?

Pokud hledáte prostor pro pracovní setkání, konferenci s kompletním servisem nebo jen pohodlné prostředí pro neformální schůzku, City inn’ Hotel může být ideální volbou. Zimní zahrada, náš největší konferenční sál, může hostit až 100 lidí a je ideální pro velké akce, prezentace či firemní události. Soukromé akce, večírky, oslavy, nebo dokonce svatby jsou také vítány. Menší jednací místnosti jsou moderně vybaveny, včetně technického zázemí pro konference, semináře nebo workshopy, a poskytují klidné prostředí pro soustředěnou práci. Cateringové služby zahrnují občerstvení, kávu, čaj a kompletní obědy nebo večeře. Naše nabídka se přizpůsobuje dietním potřebám delegátů, včetně vegetariánských a bezlepkových možností.

K hotelu náleží také restaurace…

Hotelová restaurace skvěle slouží hotelovým hostům i široké veřejnosti. Den zde začíná perfektními snídaněmi formou bufetu, které nabízejí široký výběr, hosté si mohou sestavit snídani podle svého gusta. Obědové menu se zaměřuje na sezonní a čerstvé suroviny, s každodenní nabídkou různých pokrmů od lehkých salátů po vydatné hlavní chody. Restaurace je také ideální pro skupinové akce, jako jsou firemní setkání, oslavy nebo jiné společenské události. Snažíme se vyjít vstříc individuálním přáním hostů, včetně speciálních požadavků na jídlo, a poskytujeme i catering na míru.

Jaké má City inn’ Hotel plány do blízké budoucnosti?

City inn’ Hotel má ambice rozšířit svou působnost a stát se ještě dostupnějším. V blízké budoucnosti plánujeme otevřít nové hotely ve více krajských městech v ČR, což nám umožní poskytovat kvalitní služby většímu počtu zákazníků. Naším cílem je nadále zajišťovat pohodlné ubytování s moderním vybavením a špičkovým zákaznickým servisem. Chceme dělat dobrou službu našim zákazníkům tím, že se budeme zaměřovat na jejich potřeby a nabízet vysoký standard pohostinství, ať už jsou u nás na pracovní cestě, nebo na dovolené. City inn’ Hotel tvoří nový standard městských hotelů v našem regionu.