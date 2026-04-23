NUTREND WORLD – jedinečný svět zážitků

NUTREND WORLD v Olomouci představuje unikátní multifunkční komplex, který spojuje vše, co dnes moderní host očekává od aktivního i relaxačního pobytu. Pod jednou střechou propojuje luxusní ubytování, špičkové fitness centrum, privátní wellness a gastronomii na vysoké úrovni.
Hosté mohou vybírat z 24 designově odlišných pokojů, které byly navrženy s důrazem na detail, komfort a originalitu. Samozřejmostí jsou prostorné interiéry, výhled na Svatý Kopeček, elegantní koupelny a prémiová kosmetika Rituals, která podtrhuje celkový zážitek z pobytu.
Dominantou komplexu je jedno z největších a nejlépe vybavených fitness center v České republice. Třípatrový prostor nabízí rozsáhlou kardio zónu, moderní posilovací část, sály pro skupinové lekce i jógu. Součástí služeb je také individuální přístup osobních trenérů, kteří hostům pomáhají dosahovat jejich cílů efektivně a bezpečně.
Součástí areálu je i podniková prodejna značky NUTREND s kompletním portfoliem sportovní výživy a odborným poradenstvím, které ocení profesionální sportovci i rekreační návštěvníci.
Významné místo v konceptu NUTREND WORLD zaujímá gastronomie. Restaurace oceněná dvěma gastronomickými cenami pro rok 2026 nabízí během dne moderní self-service koncept s otevřenou kuchyní, večer pak přechází do elegantního à la carte servisu. Menu propojuje českou a mezinárodní kuchyni a současně reflektuje rostoucí zájem o lehká, vyvážená a nutričně hodnotná jídla.
Pokrmy vznikají z pečlivě vybraných lokálních surovin od prověřených farmářů, kteří sdílejí důraz na kvalitu i udržitelnost. Součástí restaurace je také kavárna s dezerty z vlastní cukrárny.
Pro dokonalý odpočinek nabízí NUTREND WORLD privátní wellness SPA pokoje, které poskytují absolutní soukromí. Každý prostor je vybaven hydromasážní vanou s čerstvou vodou, finskou saunou, vodní postelí a zážitkovou sprchou. Relaxační nabídku doplňují autentické ajurvédské masáže prováděné zkušenými masérkami z Filipín.
NUTREND WORLD není pouze hotelovým komplexem. Je to promyšlený prostor, kde se propojuje výkon, regenerace a životní styl v jedinečný zážitek, ke kterému se hosté rádi vracejí.