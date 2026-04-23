NUTREND WORLD – jedinečný svět zážitků

NUTREND WORLD v Olomouci nabízí jedinečné spojení moderního fitness, privátního wellness, butikového hotelu a špičkové gastronomie. Multifunkční komplex vytváří prostor, kde se aktivní životní styl přirozeně propojuje s odpočinkem, komfortem a výjimečnými zážitky.

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

NUTREND WORLD v Olomouci představuje unikátní multifunkční komplex, který spojuje vše, co dnes moderní host očekává od aktivního i relaxačního pobytu. Pod jednou střechou propojuje luxusní ubytování, špičkové fitness centrum, privátní wellness a gastronomii na vysoké úrovni.

Hosté mohou vybírat z 24 designově odlišných pokojů, které byly navrženy s důrazem na detail, komfort a originalitu. Samozřejmostí jsou prostorné interiéry, výhled na Svatý Kopeček, elegantní koupelny a prémiová kosmetika Rituals, která podtrhuje celkový zážitek z pobytu.

Dominantou komplexu je jedno z největších a nejlépe vybavených fitness center v České republice. Třípatrový prostor nabízí rozsáhlou kardio zónu, moderní posilovací část, sály pro skupinové lekce i jógu. Součástí služeb je také individuální přístup osobních trenérů, kteří hostům pomáhají dosahovat jejich cílů efektivně a bezpečně.

Součástí areálu je i podniková prodejna značky NUTREND s kompletním portfoliem sportovní výživy a odborným poradenstvím, které ocení profesionální sportovci i rekreační návštěvníci.

Významné místo v konceptu NUTREND WORLD zaujímá gastronomie. Restaurace oceněná dvěma gastronomickými cenami pro rok 2026 nabízí během dne moderní self-service koncept s otevřenou kuchyní, večer pak přechází do elegantního à la carte servisu. Menu propojuje českou a mezinárodní kuchyni a současně reflektuje rostoucí zájem o lehká, vyvážená a nutričně hodnotná jídla.

Pokrmy vznikají z pečlivě vybraných lokálních surovin od prověřených farmářů, kteří sdílejí důraz na kvalitu i udržitelnost. Součástí restaurace je také kavárna s dezerty z vlastní cukrárny.

Pro dokonalý odpočinek nabízí NUTREND WORLD privátní wellness SPA pokoje, které poskytují absolutní soukromí. Každý prostor je vybaven hydromasážní vanou s čerstvou vodou, finskou saunou, vodní postelí a zážitkovou sprchou. Relaxační nabídku doplňují autentické ajurvédské masáže prováděné zkušenými masérkami z Filipín.

NUTREND WORLD není pouze hotelovým komplexem. Je to promyšlený prostor, kde se propojuje výkon, regenerace a životní styl v jedinečný zážitek, ke kterému se hosté rádi vracejí.

