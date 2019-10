Nevíš čím být? Chceš dělat něco, co nedělá každý? Chceš 75 000 Kč?

Dáme ti náborový příspěvek 75 000 Kč. A ihned po nástupu kompletní sadu oblečení v letní a zimní verzi včetně bot a veškeré potřebné vybavení. Vzápětí se na střeleckém kurzu naučíš střílet a bude ti přidělena zbraň. Už po dobu celého prvního roku, kdy tě zasvětíme do všeho, co potřebuješ umět, budeš pobírat plat 24 220 Kč měsíčně s nárokem na stravu a ubytování zdarma a na proplácení cestovních výdajů. A o kolik si polepšíš už za rok? O hodně! Čti dál.

Po roce začneš pracovat v terénu a vždycky se zkušeným kolegou, takže žádné obavy ze zapracování. A tvůj plat se ihned zvedá o 5 000 Kč měsíčně na minimálně 29 440 Kč. A toto je jen základ platu, ke kterému můžeš mít ještě další příplatky za svátky, za přesčas, osobní příplatek. Když budeš aktivní a rychle se zapracuješ, může také tvůj plat vzrůst rychle, např. po 2 letech až na 32 000 Kč a po 3 letech až na 34 000 Kč. Navíc u nás se ti plat bude pravidelně, vždy každé 3 roky, automaticky zvyšovat. Ještě váháš? Pro zajímavost, průměrný služební příjem našich policistů a policistek v Olomouckém kraji za rok 2018 byl 41 433 Kč.

Budeš mít ročně 6 týdnů placené dovolené. Budeme ti každoročně finančně přispívat na dovolenou nebo na tábor pro děti. Také na penzijní nebo životní pojištění. A co takhle tři benefity, které jinde nejsou běžné? Když se stane, že onemocníš, u nás máš i v nemoci nárok na plat v plné výši (pokud délka tvé nemoci nepřesáhne 30 kalendářních dnů), tzn. plat se ti nekrátí na 60% základu mzdy jako u zaměstnanců pracujících podle zákoníku práce. Stejně tak se na rozdíl od nich tvůj plat nekrátí ani po dobu 9 dní, kdy budeš potřebovat doma ošetřovat své nemocné dítě mladší 10 let. A do třetice, na rozdíl od nich nebudeš mít 40hodinovou pracovní dobu týdně. Služba u nás se řídí zákonem o služebním poměru, takže budeš mít fond pracovní doby jen 37,5 hodiny týdně. Tyto hodiny si odsloužíš po 12hodinových směnách (většinou den-noc a následné 2 dny volna).

Chceš vědět, jak umíme ocenit ostřílené a zkušené členy? Věrnost se u Policie České republiky opravdu vyplácí. Po 15 letech služby u nás získáváš k 6 týdnům dovolené ještě navíc každoročně nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dnů. Můžeš ho trávit buď v lázních nebo sportováním v místě svého bydliště. V případě odchodu od policie máš po odsloužení 15 a více let nárok na doživotní výsluhový příspěvek. Ten může podle počtu odsloužených let být měsíčně až 50% tvého průměrného hrubého měsíčního příjmu, jaký jsi u nás v době odchodu pobíral. Také máš při odchodu od policie (nejdříve ale po 6 letech služby) nárok na finanční příspěvek, tzv. odchodné, což je jednorázová částka rovnající se podle počtu tvých odsloužených let až šestinásobku tvého průměrného hrubého měsíčního příjmu.

Máš maturitu? Tak není co řešit, splňuješ potřebné vzdělání pro nástup k policii. A vůbec nezáleží na oboru, který jsi vystudoval. Můžeš být absolventem či absolventkou jakékoliv SŠ, VOŠ, VŠ, ale také SOU s maturitou.

Jakmile úspěšně projdeš naším přijímacím řízením, u nás v Olomouckém kraji můžeš nastoupit na různá obvodní oddělení nebo na dopravní inspektoráty, na oddělení hlídkové služby nebo odbor cizinecké policie. Například na obvodním oddělení budeš mít jako policista služby pořádkové policie na starost veřejný pořádek a řešit trestní a přestupková řízení. Na dopravním inspektorátu pomáhat při dopravních nehodách, vyšetřovat je a starat se o bezpečnost silničního provozu. U cizinecké policie se zabývat třeba nelegální migrací cizinců. Nebo jsi akční typ a nejvíc ze všeho tě láká adrenalin? Tak to se rozhodně můžeš uplatnit na oddělení hlídkové služby a jezdit všude tam, kde je potřeba rázně a rychle zasáhnout.

Až nabereš zkušenosti z terénu, nic ti nebrání přejít na vyšší pozici. A to buď na stejném útvaru, kde sloužíš nebo na jiný útvar podle toho, co tě láká. Víš, že u policie jsou opravdu široké možnosti kariérního růstu? Můžeš si vybrat, čemu se chceš dál věnovat a co právě tebe zajímá. Uplatnit se můžeš např. na službě kriminální policie jako kriminalista, vyšetřovatel nebo kriminalistický technik. Nebo jako policista na odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál. Na oddělení služební kynologie jako psovod. Na integrovaném operačním středisku jako operační důstojník, který přijímá oznámení na lince 158 a řídí činnost policejních hlídek. Na oddělení informačních a komunikačních technologií jako policejní ajťák. Na oddělení tisku a prevence jako tiskový mluvčí. A toto jsou jen stručné příklady, oborů policejní činnosti je ještě mnohem víc.

Nastupuješ k nám už s vysokoškolským vzděláním? Tak můžeš mít rychlejší kariérní postup. Pokud bys chtěl nějakou vysokou školu teprve studovat, u nás ji můžeš studovat při výkonu služby, případně i s nárokem na služební příjem a služební volno na studium.

Práce u Policie České republiky je dnes atraktivní zaměstnání s jistotou platu, které má smysl! A u kterého žádný pracovní den není úplně stejný. Nudit se určitě nebudeš. Staneš se součástí velké a silné organizace, která jde s dobou. Rychlým tempem modernizujeme techniku i vozový park. Využíváme moderní technologie 21. století. Od automobilů, motorek, čtyřkolek přes střelné zbraně, tasery a prostředky balistické ochrany až po komunikační a IT prostředky jako smartphony, tablety, notebooky, vysílačky a další.

U nás se ti nemůže stát, že dostaneš výpověď, protože tvůj zaměstnavatel nedostal zakázku nebo krachuje. Jsme jeden z největších a nejstabilnějších zaměstnavatelů. A o své členy a jejich rodiny se staráme. V celé republice je už víc než 43 000 policistů a policistek, kteří se navzájem podporují a pomáhají si. Ve službě i mimo službu. Víš, že když se jako policista ocitneš v nouzi anebo potřebuješ radu a pomoc, ať už pracovně nebo soukromě, můžeš se v kterémkoli jiném městě v republice bez obav obrátit na své kolegy, i když se osobně neznáte?

Můžeš se s námi také chodit bavit a sportovat. Nerad sedíš doma? Vezmeme mezi sebe každého, kdo má chuť. Pořádáme spoustu fajn akcí pro naše policisty a policistky i pro jejich rodiny. Také turnaje a závody v různých sportovních odvětvích jako střelba, volejbal, nohejbal, fotbal, cyklistika atd. Na různých úrovních od okresních přes celorepublikovou až po mezinárodní.

Další informace máš na našem webu nabor.policie.cz. Jdeš do toho? Chceš být policistou nebo policistkou v Olomouckém kraji? Piš na email nabor.olomouc@pcr.cz a připoj svůj telefon a adresu.