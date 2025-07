Naděje, která voní bylinkami

Takový je i příběh Jarmily Podhorné, která spojuje sílu české přírody, vědu i hluboké porozumění lidskému tělu.

„Chtěla jsem lidem pomoci přírodní cestou. V době, kdy přírodní produkty téměř neexistovaly, jsem začala ve sklepě zkoušet první bylinné tinktury. Dnes máme stovky produktů a statisíce spokojených zákazníků,“ říká zakladatelka firmy Naděje Jarmila Podhorná.

Z malé laboratoře vznikla firma, která dnes vyrábí tinktury, masti, oleje, regenerační koncentráty i léčebné kúry. Všechny produkty jsou zpracovány podle tradičních i vlastních receptur a jejich účinnost je ověřena nejen klienty, ale i spoluprací s lékaři, univerzitami a odborníky.

„Byliny dokážou detoxikovat organismus až na buněčné úrovni, dodávají mu potřebné vitamíny, minerály a mají široké spektrum účinků – od nervového systému přes trávení až po cévní problémy. Byliny neléčí rychle, ale důkladně. Pokud jim dáme prostor, dokážou s tělem velké věci. A co je nejdůležitější – bez vedlejších účinků,“ říká Jarmila Podhorná.

Zahrada jako živá laboratoř, učebna i oáza

Aby měla firma dostatek kvalitního materiálu, vybudovala pupenovou zahradu, která je ve světě naprosto ojedinělá. Na ploše 2 hektarů tu roste 47 druhů stromů a keřů, jejichž pupeny se sklízejí právě v době, kdy jsou nabité životní silou.

Zahrada zároveň slouží i jako studijní prostor pro veřejnost i studenty vysokých škol. V letních měsících sem míří exkurze, odborníci i běžní návštěvníci.

„Bylinky mi změnily život. Teď mění životy jiných.“

Svůj život zasvětila Jarmila Podhorná bylinám. O své firmě mluví s pokorou, ale i vášní. A přestože už dávno dosáhla důchodového věku, stále pracuje, přednáší a inspiruje ostatní.

Firmu NADĚJE jste založila až po odchodu do důchodu. Co vás k tomu vedlo?

„Byla to moje celoživotní filozofie – chtěla jsem lidem pomoci zlepšit zdravotní stav přírodní cestou. Když jsem slyšela pana Janču říct, že „kdyby někdo vyrobil tinktury z našich bylin, byly by lepší než dovozové“, bylo rozhodnuto.“

Začátky ale jistě nebyly jednoduché. Co všechno obnášel rozjezd?

„Vše začalo ve sklepě našeho domu, kde jsem si zkusmo vyráběla první tinktury. Předcházely tomu roky studia – o bylinách, alternativních metodách, akupunktuře i výživě. Musela jsem také získat povolení od Státního zdravotního ústavu a vybudovat kvalitní zázemí. Byla to tvrdá práce, ale věděla jsem, že jdu správnou cestou.“

Vaší specializací je gemmoterapie. Co vás na ní tolik oslovilo?

„Objevila jsem ji při hledání přírodní pomoci při doléčování boreliózy. Pupeny obsahují maximum látek, které rostlina tvoří pro svůj růst. Mají schopnost regenerovat, zvyšovat imunitu, působit na nervový systém. Věřím, že některé choroby, které jsou dnes těžko léčitelné, budou právě díky pupenům zvládnutelné.“

Z čeho dnes své tinktury vyrábíte?

„Máme tři zahrady – pěstební, ukázkovou a pupenovou. Vysadili jsme přes 45 druhů stromů a keřů v keřovité podobě. Získáváme z nich pupeny, ale zahrady slouží i jako výukové místo pro studenty a veřejnost. To je pro mě obrovská radost.“

Kromě tinktur nabízíte i kúry. V čem jsou výjimečné?

„Kúry jsou sestaveny tak, aby řešily problémy komplexně. Lidé si je kupují podle konkrétní potíže – máme kúry na játra, klouby, nervy, imunitu, cévy a další. Snažíme se přistupovat individuálně, ale máme i balíčky pro běžné potřeby.“

Jak se díváte na kombinaci klasické a přírodní medicíny?

„Klasická medicína je důležitá – umí akutně pomoci, zachraňuje životy. Ale nelze ji používat na všechno. Na preventivní očistu a harmonizaci organismu jsou byliny ideální. Nejlepší je, když se obě metody vhodně doplňují.“

Vaše firma zaměstnává desítky lidí a funguje už přes 20 let. Máte čas i na sebe?

„Práce mě baví a naplňuje. Říkám, že je to práce na 24 hodin denně. Když mi zbyde volný čas, věnuji ho rodině, dětem a vnoučatům. A taky ráda čtu a vzdělávám se dál. Příroda mě stále učí.“

Máte někoho, kdo by mohl jednou pokračovat ve vašem poslání?

„Někteří členové rodiny už ve firmě pracují. Doufám, že vnuci budou mít zájem pokračovat dál. Snažím se jim ukázat, že tato práce není jen podnikání – je to poslání, které vyžaduje celé srdce.“

Regenerační centrum: místo, kde tělo odpočívá a duše se nadechne

Zkušenosti Jarmily Podhorné s léčivými rostlinami vyústily v další logický krok – vybudování regeneračního centra, které propojuje přírodní přístup s moderními technologiemi. V Brodku u Konice tak vznikl prostor, kde mohou lidé nejen posílit své zdraví, ale i najít zklidnění a nový směr.

Co nabízí regenerační centrum?

Centrum se zaměřuje především na podporu pohybového aparátu, cévního a lymfatického systému. K dispozici jsou přístroje, které tělo neinvazivně stimulují a podpoří jeho samoopravné schopnosti:

Ceragem – termomasážní lůžko s infračerveným ohřevem a projekcí na páteř,

– termomasážní lůžko s infračerveným ohřevem a projekcí na páteř, Denas Vertebra – elektrostimulační přístroj působící na záda a nervovou soustavu,

– elektrostimulační přístroj působící na záda a nervovou soustavu, LED Bed – fototerapie celého těla, určená k regeneraci svalstva, kloubů a cév.

Všechny tyto technologie slouží jako doplněk k bylinným kúrám a vytvářejí komplexní přístup ke zdraví.

„Regenerace je klíčem k prevenci. Když tělu dopřejeme čas a prostor pro zotavení, dokáže se uzdravit i bez zásahů zvenčí,“ vysvětluje Jarmila Podhorná.

Naděje pro tělo i duši

Příběh firmy NADĚJE je důkazem, že i s malým začátkem může vzniknout něco výjimečného. Srdce, poctivost, víra v přírodu a hluboký respekt k lidem tvoří základ, na kterém je vystavěná. A jméno firmy? To nevzniklo náhodou.

„Naděje je to, co lidé hledají, když ztrácejí směr. My jim ji chceme vracet – ve formě kapek, přednášek, péče i lidského porozumění.“

www.nadeje-byliny.eu