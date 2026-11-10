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Moderní výuka na „Kosince“

Komerční sdělení
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Komerční sdělení

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Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Na místě původního a již nevyužívaného objektu v ulici U Podjezdu vyrostlo jako součást Střední školy technických profesí Olomouc, Kosinova 4 nové výukové pracoviště COPTO – Centrum odborné přípravy technických oborů, kde se v září ve všech jeho prostorách naplno rozběhla výuka.

Novostavba je nadzemním koridorem propojena se stávajícími dílnami
a umožní snazší přecházení mezi budovami. Součástí nového pracoviště jsou moderně vybavené učebny s nejmodernější technikou – dílna CNC obráběcích strojů, PLC automaty, mikrokontrolery v IT laboratoři, laboratoř síťové infrastruktury a laboratoř telekomunikační techniky.

V CNC učebně se nachází moderní vybavení karuselovým soustruhem, frézkami a laserovou vypalovačkou. Zde se žáci naučí práci se špičkovými technologiemi, které jsou součástí moderního strojního průmyslu. Součástí zázemí pro strojírenský obor je i moderní svařovna, která je vybavená svářecími agregáty pro různé technologie svařování. Žáci tak získají zkušenosti s technikou, se kterou se běžně setkají ve firmách. Naučí se základy programování strojů, práci s výkresy i samotnou výrobu dílů.

Učebna telekomunikační techniky je zaměřena na výuku přenosu informací, měření parametrů a vlastností přenosových cest, včetně optických tras, pomocí refraktometrických metod. Dále je zde vybavení pro zabezpečovací, požární, docházkové, kamerové nebo komunikační systémy.

Vybudovaná laboratoř automatizační techniky je zaměřena na výuku moderní automatizace v průmyslu založené na prvcích společnosti Festo, které se používají v reálných výrobních dílnách. Žáci se seznámí se základními prvky pneumatiky a elektropneumatiky a s jejich řízením pomocí PLC automatů Siemens Logo!.

Místo v našich nových dílnách našla i laboratoř síťové infrastruktury. Zde se žáci prakticky naučí nastavovat různé prvky datových sítí ve všech podobách – drátové, bezdrátové a optické.

Poslední laboratoř je zaměřena na IT a programování. V laboratoři IT využíváme výukové a vývojové platformy Arduino a Raspberry Pi pro výuku programování.

Věříme, že nové učebny zatraktivní technické obory a pomohou žákům lépe se připravit na praxi i další studium a že modernější praktická výuka bude pro žáky přínosem v přípravě na jejich budoucí povolání. Znalosti a dovednosti absolventů tak budou jistě atraktivnější pro naše partnerské firmy.

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