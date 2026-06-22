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Kino Metropol oslaví úspěchy v návštěvnosti novým projektorem

Komerční sdělení
Metropol je posledním klasickým kinem v Olomouci s tradicí již od roku 1933. Mezi místními se stále těší veliké oblibě, což dlouhodobě dokazují také statistiky Unie filmových distributorů (UFD), podle kterých byl Metropol v roce 2025 pátým nejnavštěvovanějším jednosálovým kinem v České republice.

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V letošním roce se kino dočká několika inovací. Po letech dojde k výměně projektoru za zbrusu nový laserový a vyměněno bude také promítací plátno.

V loňském roce 2025 proběhlo v Metropolu celkem 759 filmových představení, která přilákala 53 749 diváků. S těmito čísly se ve statistice UFD umístilo v loňském roce na páté příčce mezi všemi jednosálovými kiny v republice. Drží se tak v závěsu za dvěma pražskými kiny, jedním ostravským a kinem v Uherském Hradišti.

„Metropol opět potvrdil svou oblíbenost. Oproti loňskému roku jsme si navíc polepšili o dvě pozice. V průměru do našeho kina přijde na filmové představení 70 diváků,“ potvrzuje programová vedoucí kina Sabina Hermochová. V kině Metropol probíhají už několik let také divadelní představení, koncerty a další alternativní program, který do těchto statistik není započítán.

Kino Metropol navíc v Olomouci čelí konkurenci hned tří multiplexů, které dohromady v loňském roce uskutečnily více než 31 tisíc filmových představení. Toto číslo je srovnatelné s počtem projekcí ve městě Brně, které však Olomouc počtem obyvatel čtyřnásobně převyšuje. I z tohoto pohledu je úspěch kina Metropol obdivuhodný.

Modernizace sálu i promítací kabiny

Na začátku roku proběhla v sále nejstaršího kina v Olomouci dočasná úprava nutná k připravované renovaci střechy, která je plánovaná v příštích dvou letech. Z důvodu záměru instalovat na střeše kina moderní fotovoltaiku pro částečnou energetickou soběstačnost došlo při podrobné prohlídce konstrukce střechy ke zjištění několika nedostatků.

„V zájmu maximální bezpečnosti diváků došlo k naddimenzování celé konstrukce o více než 200 % a jejímu zajištění ocelovými sloupy v zadních řadách kinosálu. Toto prozatímní řešení se stalo nevyhnutelnou přípravou pro větší renovaci střechy, ale neomezuje kino ve svém provozu,“ vysvětluje jednatel kina Petr Hanák, který v nedávné době obdržel Cenu města Olomouce za společenský přínos městu.

Ještě v letošním roce se kino Metropol dočká výrazné modernizace v promítací kabině. Po patnácti letech dojde k výměně již dosluhujícího lampového projektoru za zbrusu nový projektor laserový, který splňuje všechna kritéria moderního kina. Společně s projektorem dojde také k výměně promítacího plátna, které jen podtrhne přednosti moderního projektoru.

V nejbližších letech se Kino Metropol dočká nejen nové promítací techniky, ale společně s novou střechou také moderní FVE pro vlastní spotřebu elektrické energie. „Oprava zároveň umožní montáž nových prvků pro koncertní a divadelní techniku do podhledu sálu, dojde také na renovaci již dožitého akustického vnitřního opláštění sálu a snad i další inovace,“ říká Hanák.

Letní filmové maratony i hvězdy na jevišti

O prázdninách se na plátno Metropolu vrátí divácky velmi oblíbené filmové maratony. Diváci si tak budou moci vychutnat kompletní trilogii Pána prstenů, výběry z tvorby filmových velikánů Quentina Tarantina a Stevena Spielberga, ale také například série Návrat do budoucnosti a Piráti z Karibiku.

Program kina Metropol se skládá nejen z filmových projekcí, ale také z oblíbeného alternativního programu, do kterého patří divadelní představení, koncerty, besedy, cestovatelské přednášky a další. Na jevišti kina se v letošním roce představí české herecké hvězdy v čele se Simonou Stašovou, Ondřejem Vetchým, Karlem Rodenem, Lucií Vondráčkovou, Martinem Hofmannem a mnoha dalšími.

„Z podzimních koncertů stojí za zmínku jednoznačně recitál Richarda Müllera nebo koncert Heleny Vondráčkové. Po několika letech se do kina Metropol vrátí také bratři Ebenové,“ dodává Zuzana Krylová, manažerka živých představení. Veškeré informace k programu naleznete na webu www.kinometropol.cz

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