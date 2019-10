Kam se posunulo české zdravotnictví za 30 let, řešilo Sympozium AGEL

Debata se dotkla ožehavých témat, například také objemu financí určeného pro resort zdravotnictví.

„AGEL má v Česku bezesporu nejvíce zkušeností s provozováním soukromého zdravotnictví, neboť brzy oslaví již třicet let na trhu. V České republice a na Slovensku provozujeme aktuálně 22 nemocnic, síť poliklinik a další specializovaná zařízení. A také díky bohatým zkušenostem, které jsme za roky úspěšného podnikání nabyli a které můžeme sdílet, jsme se rozhodli na Sympoziu AGEL otevřít veřejnou debatu nad tématy, která současné zdravotnictví trápí,“ uvedl předseda představenstva společnosti AGEL Aleš Herman.

Mezi nejožehavější problémy českého zdravotnictví patří bezesporu financování zdravotnické péče. Pokud nedojde k zásadní systémové změně, je udržení současné kvality zdravotní péče dlouhodobě neudržitelné, shodují se odborníci.

Předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Aleš Herman svou přednáškou zahájil diskuzní panel

„Žijeme v mýtu, že naše zdravotnictví je bezplatné. Ale to není pravda. Uvědomme si, kolik prostředků každý z nás pravidelně odvádí za zdravotní pojištění,“ upozornil Aleš Herman a dodal: „O to důležitější je hospodařit s těmito veřejnými prostředky efektivně a hospodárně. Při provozování našich zdravotnických zařízení nemůžeme jako některé státní či krajské nemocnice spoléhat na to, že případné ztráty bude sanovat ministerstvo, kraj či město ze svých prostředků. Ve skupině AGEL musíme provoz, mzdy i veškeré investice pokrýt finančně sami. Náš příjem je tvořen, stejně jako v jiných zařízeních, úhradami od zdravotních pojišťoven. Klienti za poskytovanou péči nic navíc neplatí. Jsou ošetřeni dle nejnovějších medicínských standardů jako v kterékoli jiné nemocnici z prostředků veřejného zdravotního pojištění. A i přesto dokážeme hospodařit efektivně.“

Ve zdravotních systémech západních zemí je součástí existence připojištění a nadstandardů. To je cesta, která je po 30 letech trvání stávajícího modelu, nutná k dalšímu zajištění pokrytí stále rostoucích nároků moderní medicíny v budoucnu. „Například v sousedním Rakousku má soukromé zdravotní pojištění sjednáno zhruba třetina obyvatel, a to jako doplněk veřejného zdravotního pojištění. Nejčastěji jsou z něj hrazeny výkony v rámci lůžkové́ péče, například nadstandardní́ pokoje, poplatky za pobyt v nemocnici, ale také́ výkony lékařů, kteří́ nemají́ smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami. Pokud by se u nás nechala komerčně připojistit desetina občanů, tak by finanční přínos z těchto prostředků mohl činit dle odhadů až 40 miliard korun ročně,“ míní Aleš Herman, předseda představenstva zdravotnické skupiny AGEL.

Odborníci se dále shodli, že k zajišťování stávající vysoké úrovně našeho zdravotnictví je nezbytné klást velký důraz na dostatek kvalitního zdravotnického personálu. „Už kvůli stávajícímu nedostatku zdravotnického personálu jsme se rozhodli otevřít zdravotnickou školu v Ostravě a v Českém Těšíně. Jsem ale pyšný na to, že i při stávající personální krizi se nám daří pro naši skupinu získávat velmi kvalitní lékaře i nelékařský personál,“ sdělil Herman a na otázku, jaké má skupina AGEL cíle a plány do budoucna odpověděl: „Každý rok investujeme do rozvoje našich zařízení nemalé částky a i do budoucna chceme zvyšovat úroveň i komfort poskytované péče. Do konce letošního roku nás čekají významné investice do přístrojového vybavení, a to konkrétně v Nemocnici Podlesí v Třinci, kde bude nainstalován nový počítačový tomograf. Ke zvýšení dostupnosti moderní vyšetřovací metody magnetické rezonance plánujeme v příštím roce v Nemocnici Valašské Meziříčí vybudovat zcela nové pracoviště tak, aby pacienti z regionu nemuseli na toto vyšetření dojíždět až do Ostravy či Olomouce.“

V Olomouckém kraji provozuje AGEL čtyři nemocnice – v Prostějově, Přerově, Šternberku a v Jeseníku. Portfolio doplňuje Poliklinika AGEL s pracovištěm v Olomouci a Přerově, Dialýza a Transfuzní služba AGEL v Šumperku či gynekologické centrum GYNAP s ordinacemi v Uničově, Slatinicích a v Konici.