Jednotky RegioPanter zajistí rychlejší cestu mezi Olomoucí a Zlínskem

Myšlenka současných spěšných vlaků mezi Olomoucí a Zlínským krajem vznikla o dva roky dříve, v roce 2023. Od prosince toho roku objednal Zlínský kraj nové spěšné vlaky mezi Starým Městem a Olomoucí. Původně byly vlaky vedeny dieselovými jednotkami RegioShark a mezi cestující veřejností vzbudily zájem a na základě využití vlaků cestujícími kraje vyhodnotily, že bude vhodné vlaky kapacitně posílit, zkrátit dobu jízdy a zlepšit komfort. Podmínkou však bylo dodání všech 27 elektrických jednotek RegioPanter pro dopravce České dráhy, a.s. v Olomouckém kraji.

Nové elektrické jednotky řady 640.2 RegioPanter nabízejí kapacitu 234 míst k sezení, konstrukční rychlost 160 km/h, dvě toalety, nízkopodlažnost, Wi-Fi, zásuvky 230 V, výhodou je oproti dieselovým jednotkám i tichý chod a ekologičtější zdroj energie.

Od prosince 2024 Olomoucký kraj objednává tři páry spěšných vlaků mezi Olomoucí a Zlínským krajem. V prosinci tyto tři páry vlaků využilo několik stovek cestujících denně, v jiných obdobích roku lze předpokládat, že přepraví kolem tisíce cestujících za den. Zlínský kraj tyto spoje doplnil dalšími spěšnými vlaky v dopoledních a večerních hodinách.

Spěšné vlaky jezdí v přepravních špičkách pracovních dnů v prokladu s rychlíky, čímž zahušťují nabídku rychlého spojení. Spolu s rychlíky tak tvoří pro cestující jednu nabídku jak po dopravní, tak i tarifní stránce, protože spolu s rychlíky jsou integrované do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) v úseku Hulín – Olomouc. Cestující má možnost se ve špičce jednou až dvakrát za hodinu přepravit například z Olomouce do Hulína za 24 minut nebo do Otrokovic za 36 minut. Ve směru z Hulína do Olomouce může cestující jet s jedinou jízdenkou přestupní na MHD Olomouc nebo MHD Přerov.

Odjezdy spěšných vlaků a rychlíků z Olomouce do Zlínského kraje v pracovní dny:

5:57, 6:31, 7:05, 7:31, 9:05, 9:31, 11:05, 11:31, 12:05, 13:05, 13:31, 14:05, 15:05, 15:31, 16:05, 17:05, 17:31, 19:08, 19:31, 21:05, 23:52 (přípoj v Přerově na Sp vlak)

Příjezdy spěšných vlaků a rychlíků do Olomouce ze Zlínského kraje:

3:52 (přípoj v Přerově od Sp vlaku), 5:00, 6:28, 6:52, 7:52, 8:28, 8:52, 9:28, 10:28, 10:52, 12:28, 12:52, 14:28, 14:52, 15:52, 16:28, 16:52, 17:53, 18:28, 18:52, 19:57, 20:52

Přehled všech spěšných vlaků: