Jak snížit spotřebu energie za vytápění? Naučme se neplýtvat

Za co by Češi utratili 80 tisíc, pokud by si je mohli obratem půjčit?

Komerční sdělení

Čtyři z deseti Čechů by investovali do zvelebení svého bydlení, víc než třetina mladých do sebevzdělávacích kurzů a čtvrtina do rozjezdu podnikání nebo pořízení dopravního prostředku.