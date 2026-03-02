Dvojnásobná pomoc: Zaměstnanci Mubea podpoří děti v regionu

Nadace Mubea se rozhodla jejich snahu ocenit a vybranou částku zdvojnásobila.
Solidarita a odpovědnost nejsou pro společnost Mubea pouze prázdnými pojmy v korporátních příručkách. Když se zaměstnanci rozhodli věnovat výtěžek z tomboly Vánočního večírku, výsledná částka 68 100 Kč překvapila i samotné vedení. Nadace Mubea, která byla založena u příležitosti 100. výročí firmy s cílem pomáhat lidem v nouzi a podporovat vzdělávání, pak tuto sumu navýšila na celkových 136 200 Kč.
„Velmi mě těší, že naši zaměstnanci nejsou lhostejní ke svému okolí. Skutečnost, že se mezi kolegy podařilo vybrat takto významnou částku, svědčí o tom, že v Mubea tvoříme skvělý tým, který drží při sobě i mimo pracovní povinnosti. Nadace pak tuto snahu přirozeně podpořila zdvojnásobením výtěžku, abychom společně dosáhli co největšího dopadu tam, kde je to nejvíce potřeba,“ uvádí Ludmila Smékalová.
Podpora pro dětský domov i onkologii
Výtěžek sbírky putuje přímo do regionálních organizací, které se věnují těm nejzranitelnějším. První část daru obdrží nadace Malý Noe. Tato organizace je unikátní svou filozofií – 100 % všech darů jde přímo na pomoc dětem, protože všichni členové nadace pracují bez nároku na odměnu. Peníze od Mubea prostřednictvím Malého Noe podpoří konkrétní potřeby v Dětském domově Prostějov.
Druhá polovina výtěžku míří do organizace Šance Olomouc. Ta již tři desetiletí působí při Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, kde pomáhá malým pacientům na hematoonkologickém oddělení. Cílem je humanizovat náročnou léčbu a provázet rodiny těžkým obdobím až do návratu do běžného života. Pro společnost Mubea je tato podpora regionu přirozenou součástí její existence v místě, kde její zaměstnanci žijí a pracují.
Světový lídr s hlubokými kořeny
Mubea je předním dodavatelem automobilového průmyslu, který stanovuje standardy v oblasti podvozků, karoserií a pohonů. Její inovativní řešení pro lehčí vozidla pomáhají snižovat emise CO₂ a přispívají k udržitelnější budoucnosti dopravy. I přes globální dosah – 20 000 zaměstnanců ve 22 zemích světa – si Mubea i nadále zachovává osobní přístup a stabilitu společnosti vedené majitelem.
Právě tato struktura umožňuje firmě kombinovat dlouhodobě orientovanou strategii s vysokou flexibilitou a krátkými rozhodovacími procesy. Tato stabilita je klíčová nejen pro zákazníky po celém světě, ale především pro zaměstnance, kterým Mubea poskytuje zázemí silného a perspektivního zaměstnavatele.
Stabilní práce a perspektiva do budoucna
Letos Mubea již po několikáté získala ocenění Dodavatel pro Auto roku 2026, kterým se stala Škoda Elroq, pro kterou dodáváme nápravové pružiny a zadní stabilizátory. Tohoto úspěchu bychom nedosáhli bez našich lidí, kteří dokážou rozpoznat potenciál dříve než ostatní. Firma neustále roste a investuje do moderních výrobních technologií i do vzdělávání svých pracovníků. Vzhledem k rozšiřování aktivit a stabilnímu množství zakázek aktuálně Mubea otevírá nové pracovní příležitosti a nabírá posily do výroby.
„Naším cílem je nabízet lidem v regionu nejen práci, ale především stabilitu a perspektivu. Jsme firma s dlouhodobou strategií, což se odráží v našem přístupu k zaměstnancům i v jistotě, kterou u nás nacházejí. V současné době aktivně nabíráme především seřizovače a dělníky, kterým můžeme nabídnout moderní prostředí a zázemí lídra v oboru, který si váží poctivé práce a aktivně podporuje rozvoj svých lidí,“ doplňuje HR manager Ondřej Zíma.
Zájemcům Mubea nabízí zázemí technologické špičky v oboru, kde je lidský přístup a vzájemná pomoc – jak ukázaly i aktuální dary – pevnou součástí firemní kultury.