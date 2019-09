Darování vajíček? Pomoc spojená se zajímavou finanční náhradou

Pro některé ženy toužící po dítěti je poslední nadějí mimotělní oplodnění s darovanými vajíčky. Jenže těch žen, které jsou ochotné svými vajíčky pomoci jiným k mateřství, je stále méně.

„Dárkyní oocytů ubývá i přesto, že odběr probíhá bezbolestně v krátké celkové anestezii. Nešťastné je to však především pro samotné neplodné páry. Pro část z nich je totiž dárcovství gamet jedinou šancí, jak jim lze pomoci. Proto je velmi důležité mít dostatek dárců, protože je to v mnoha případech jediná cesta k rodičovství. Dárcovství je navíc spojeno s finanční kompenzací ve výši 25 tisíc korun,“ upozorňuje MUDr. Jan Vodička, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Toto pracoviště podle jeho slov poskytuje nejširší spektrum péče o neplodné páry od komplexního laboratorního vyšetření přes endoskopické operační zákroky až po asistovanou reprodukci. „Naší hlavní výhodou oproti menším privátním centrům je provázanost s dalšími špičkovými pracovišti fakultní nemocnice. Ve spolupráci s Ústavem lékařské genetiky provádíme všechna důležitá genetická vyšetření, na diagnostice se podílíme i s hematology, společně s našimi urology řešíme mužskou neplodnost a unikátní je také naše spolupráce s Ústavem klinické a molekulární patologie. A tak by se dalo pokračovat,“ zmiňuje doktor Vodička.

Nejčastější příčinou neplodnosti u žen jsou poruchy ovulace, abnormální funkce vejcovodů, poruchy děložního hrdla či dělohy. Vzhledem k tomu, že se ženy rodí již s konečným počtem vajíček, je jejich množství omezeno. S přibývajícím věkem navíc klesá jejich kvalita a ubývá množství vajíček, proto se snižuje také šance na bezproblémové oplodnění a donošení dítěte.

A právě jedním z nejvýznamnějších center v České republice, které neplodným ženám pomáhá, je Centrum asistované reprodukce ve FN Olomouc. K jeho nesporným výhodám patří vysoká odbornost a profesionalita personálu, nejmodernější vybavení a komplexnost poskytované péče. „Ročně provedeme několik set cyklů umělého oplodnění IVF metodami. Mezi našimi klientkami jsou také ženy ze vzdálenějších regionů, nejen z Olomoucka a střední Moravy,“ uvádí Jan Vodička.

Touha pomoci byla hlavním motivem darování vajíček pro osmadvacetiletou Janu P. z Olomouce. „Moje vzdálená příbuzná toužila po dítěti, ale nedařilo se jí otěhotnět. Vyšetřením zjistila, že její zdravotní problémy jí ani otěhotnět nedovolí. Byla strašně nešťastná a trápila se. Pak jsem někde četla, že ženám s podobnými problémy bych mohla pomoci darováním svých vajíček. Tak jsem si řekla, že to zkusím,“ vypráví maminka dvou dětí.

A přiznává, že měla trochu obavy, co ji čeká. Proto když se rozhodovala, ve kterém zdravotnickém zařízení svůj plán uskuteční, zvolila místo, které už znala. „Šla jsem do olomoucké fakultní nemocnice, protože jsem tam sama rodila a vím, že péče na porodnicko-gynekologické klinice je na vysoké úrovni. Taky personál je velmi vlídný a prostředí příjemné. Co je ale hlavní, můžu se spolehnout na profesionalitu a odbornost zdravotníků,“ vysvětluje svou volbu Jana.

Jana P. je podle MUDr. Vodičky příkladem ideální dárkyně vajíček. „Podmínkou dárcovství je dobrý zdravotní stav a věk mezi osmnácti a pětatřiceti lety. Žena samozřejmě musí podstoupit genetické vyšetření a další testy. Pokud splňuje všechna kritéria, podstoupí řízenou stimulaci vaječníků gonadotropními hormony,“ vysvětluje hlavní lékař Centra asistované reprodukce FN Olomouc.

Odběr vajíček je prováděn ambulantně v krátkodobé celkové anestezii. „Léčba má ale svá rizika, která jsou minimalizována individuálně vytvořenými stimulačními protokoly pro každou dárkyni. V průběhu léčby ženy pociťují mírné napětí v podbřišku, podobné jako menstruační potíže,“ konstatuje Vodička s tím, že dárkyním vajíček jsou k dispozici nadstandardně vybavené pokoje.

Domů ženy odcházejí zhruba dvě hodiny po zákroku. Dárcovství oocytů je zcela anonymní a bezplatné. Je však spojeno se zajímavou finanční náhradou. „Donedávna jsme dárkyním vajíček vypláceli náhrady ve výši 15 tisíc korun. Nově částka činí 25 tisíc korun za odběr. Dárce spermatu má pak nárok na kompenzaci nákladů v celkové výši deset tisíc korun, přičemž odběry se u mužů opakují během deseti až dvanácti týdnů celkem desetkrát. Peníze pokrývají cestovné, diety a ušlou mzdu,“ dodává lékař s tím, že každý dárce navíc získává výhodu skutečně důkladného a komplexního vyšetření svého zdravotního stavu, v čemž má Fakultní nemocnice Olomouc výraznou výhodu před privátními centry, které se zabývají na komerční bázi stejnou činností.

Podrobné informace o darování vajíček v Centru asistované reprodukce FN Olomouc najdete na internetových stránkách http://ivf.fnol.cz/.

Co byste měli o darování vajíček vědět: