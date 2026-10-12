CANIS SAFETY otevírá druhou prodejnu v Olomouci, nově v OC Haná

Česká značka CXS pro práci i volný čas
CANIS SAFETY pokračuje v rozšiřování své maloobchodní sítě. V pondělí 12. října 2026 v 9:00 otevřela v OC Haná na adrese Kafkova 493/15A, 783 01 Olomouc svou druhou prodejnu v Olomouci a zároveň 31. prodejnu v České republice.
Společnost působí na trhu od roku 1993 a je českým výrobcem a dodavatelem pracovních a volnočasových oděvů, pracovní obuvi a osobních ochranných pracovních prostředků.
Významnou část nabídky tvoří produkty vlastní značky CXS – Canis Extreme Safety. Sortiment zahrnuje vybavení pro řadu profesí a pracovních provozů, ale také stále širší nabídku oblečení a obuvi pro volný čas a outdoor.
Při vývoji svých produktů klade společnost důraz na funkčnost, pohodlí, bezpečnost a moderní vzhled tak, aby produkty obstály při každodenním pracovním nasazení i mimo něj.
Široký výběr sortimentu na jednom místě
V nové prodejně v OC Haná se zákazníci mohou těšit na pracovní a volnočasové oděvy, pracovní i outdoorovou obuv, rukavice a další osobní ochranné pracovní prostředky.
Nabídka je určena jak profesionálům z různých oborů, tak zákazníkům, kteří hledají praktické a pohodlné oblečení pro každodenní nošení a volný čas.
Zkrácení oděvů i možnost potisku
Nová prodejna nabídne také doplňkové služby. Zákazníci budou moci využít zkracování vybraných oděvů přímo na prodejně a k dispozici bude také možnost potisku oděvů.
CANIS SAFETY má vlastní zázemí pro úpravy oděvů, potisků i výšivky a tyto služby nabízí jednotlivým zákazníkům i firemní klientele.
CANIS roste v Česku i zahraničí
CANIS SAFETY dnes zaměstnává 835 lidí a provozuje celkem 36 maloobchodních prodejen v České republice, na Slovensku a v Polsku. Nová pobočka v OC Haná se stala 31. prodejnou společnosti v České republice.
Z centrálního skladu nedaleko Ostravy firma distribuuje zboží zákazníkům po celé Evropě. Vedle maloobchodní sítě jsou produkty CXS dostupné také prostřednictvím autorizovaných distributorů, partnerských prodejen a pro firemní zákazníky.