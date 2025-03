ABO valve: práce je víc než jen zaměstnání

Svět práce se změnil. Mnohem víc se klademe důraz na to, jak se v práci cítíme. V mezinárodně úspěšné olomoucké firmě ABO valve, která je největším výrobcem motýlkových klapek v ČR, to vědí. Majitelé jsou přátelští lidé, otevření novým nápadům, kteří chtějí, aby se jejich zaměstnanci v práci cítili dobře, mohli růst a zároveň měli prostor pro osobní život. „V naší firmě věříme, že když se o lidi dobře postaráte, vrátí to nadšením a loajalitou,“ říká Pavel Pohořský, výkonný ředitel a spolumajitel v jedné osobě. Jaké výhody práce v ABO valve vidí její zaměstnanci?

Tomáš, sales manažer

Tým si rozumí

ABO valve má štěstí na skvělé lidi. Nováček se tu rychle cítí jako doma. Všichni jsou přátelští a ochotní pomoci, i když se ptáte opakovaně. Nikdo neodmítne poradit. Lidé mají mezi sebou dobré vztahy, často se scházejí i mimo práci, protože si skutečně rozumějí. V týmu pracují kolegové z různých koutů světa a všichni se k sobě chovají s respektem. Problémy se řeší téměř vždy s úsměvem. Někdy formálně na schůzce, jindy neformálně u kávy v kuchyňce.

Petra, operátorka realizace zakázek

Flexibilita, kterou si zamilujete

Čeho si na práci v ABO valve fakt cením? Flexibility. Není moc firem, které chápou, jak důležitý je work-life balance. Pro mě je to ale naprostý základ. Některé dny můžu pracovat z domu, jindy přijít do práce později nebo odejít dřív, abych stihla vyřídit věci na úřadech nebo se postarat o dceru. Navíc mám čtvrt roku na to, abych si hodiny napracovala. Mám prostě možnost nastavit si den podle svých potřeb.

Michal, operátor elektromontáže a servisní technik

Špičkový produkt

Na naší firmě je super, že má fakt špičkový produkt. Motýlkové klapky vyrábíme už 32 let, takže to máme perfektně zvládnuté. Co mě baví, je, že mi rukama projdou zakázky do celého světa, jednou montuju pohon na super kryoklapku do Norska, jindy na obří klapku do ropovodu v Qataru. Navíc poslední rok jezdím jako servisní technik na výjezdy, a to mě posunulo profesně dál. Zákazníci naše výrobky oceňují a práce máme pořád dost.

Martin, obráběč – operátor CNC

Peníze až na prvním místě

Nejde jen o peníze, ale samozřejmě jsou důležité. K základnímu platu dostávám každý měsíc ještě prémie za splněné cíle firmy. Navíc za každou odpolední směnu mám příplatek 250 korun, takže když mám v měsíci dva týdny odpolední, mám dva a půl tisíce navíc. Letos nám navíc zvýšili příspěvek na stravování a dostávám i příspěvek na dopravu. Pro mě je fajn taky Multisportkarta, kterou firma poskytuje, tu využívám hodně.

Matouš, vedoucí IT oddělení

Mezinárodní prostředí

Práce v naší společnosti mi umožňuje být součástí skutečně mezinárodního týmu, což je pro mě velký benefit. Denně komunikuji v angličtině, ale také slyším francouzštinu a španělštinu. Porady často vedeme v angličtině a spolupracuji s kolegy z různých koutů světa, což je skvělá zkušenost. Náš tým je tvořen lidmi různých kultur, což obohacuje naši spolupráci. Přestože sídlíme v Olomouci, jsem součástí globálního týmu a mám příležitost poznávat lidi z celého světa.

Martin, mistr

Jistota a stabilita

Firma jede na plné obrátky – nabírá nové zaměstnance, získává zákazníky a zvyšuje výrobu. Díky moderním materiálům a neustálým inovacím jsou naše klapky odolnější a mají delší životnost. Od vodohospodářství po energetiku – motýlkové klapky jsou budoucnost, a s chytrými technologiemi jejich význam poroste! Naše firma má 32 let tradice a je stabilní, takže mám jistotu, že bude vyrábět i za 10 let, a já budu mít práci v perspektivním oboru.

ABO valve je místo, kde se práce a život navzájem doplňují. Nabízí to, co je dnes vzácné – stabilitu, podporu a příležitosti k růstu. „Naše firma pokračuje i letos v expanzi na trzích po celém světě a investuje do inovací v oblasti průmyslových armatur. Do budoucna plánujeme například rozšíření výroby v Olomouci Chomoutově a vývoj specializovaných armatur do náročných prostředí. Stále větší důraz take klademe na udržitelnost a energetickou efektivitu,“ uzavírá Pavel Pohořský. Tato firma ukazuje, že práce může být víc než jen každodenní rutina – je to cesta, na které se daří jak jednotlivcům, tak celé společnosti.

