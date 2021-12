Registrovat a tím pádem se účastnit losování o Samsung Galaxy Z Fold3 5G můžete do 23. prosince 2021.

Před spuštěním projektu #SklapniMobil uskutečnila společnost Samsung průzkum na vzorku 1100 respondentů v České republice ve věku 18 až 65 let. Ten ukázal, že zvláště mladá generace (18-26 let) vnímá svůj vztah k mobilu problematicky – například 71,5 % z nich s ním tráví více času, než by sami chtěli. Na otázku, zda mívají mobil na dosah ruky i u štědrovečerního stolu, odpovědělo pozitivně 46,2 % mladých.

Vzhledem k závěrům průzkumu se společnost Samsung rozhodla vytvořit výzvu #SklapniMobil, kterou pomohli připravit odborníci z oborů adiktologie, psychologie a koučování během digitálního detoxu. Cílem výzvy není přestat využívat mobilní technologie, ale výzvy jsou nastavené tak, aby uživatel byl pánem mobilního zařízení, a ne naopak. Ambasadory výzvy se stali influenceři a osobnosti z Česka i Slovenska, například zpěvačka Emma Drobná, herec Lukáš Hejlík nebo moderátor Sajfa, a také zástupci technologických médií.

Vyloupněte si z adventního kalendáře svůj ohebný telefon | foto: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Adventní kalendář je dostupný na webu www.sklapnimobil.cz, kde je možné prohlédnout si jednotlivé výzvy a zaregistrovat se ještě k odběru těch posledních. Kdo tak učiní do rána 23. prosince, bude zahrnut do posledního slosování o telefon, který lze díky ohebnému displeji snadno „sklapnout“ – Samsung Galaxy ZFold3 5G. Po 24. prosinci zůstanou výzvy i dále na webu a mohou tak být užitečné pro každého, kdo vnímá digitální rovnováhu jako své téma.