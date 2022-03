Jak se běhá s virtuálním trenérem Huawei?

Ty přinášejí virtuálního trenéra, který za pomoci umělé inteligence řídí přípravu běžců. Jak GT Runner funguje, se na vlastní kůži přesvědčil trenér atletů a moderních pětibojařů Martin Chyba.

Základem je vhodný tréninkový plán

„Pokud chtějí sportovci neustále zlepšovat své běžecké schopnosti, potřebují k tomu bezesporu také odborné rady a vedení. Oproti profesionálům, kteří mají při tréninku a závodech podporu svého týmu odborníků, jsou amatérští běžci v jasné nevýhodě,“ vysvětluje Martin Chyba. Existuje ale ještě jeden, chytřejší způsob, jak povýšit svůj trénink na vyšší úroveň. Hodinky Huawei Watch GT Runner poskytují profesionální tréninkové rady díky funkci virtuálního trenéra. Virtuální trenér na základě vstupních dat přizpůsobí úroveň tréninku, naplánuje jeho rozvržení do několika bloků včetně zahřátí, běhu při vyšší i nižší tepové frekvenci až po zklidnění. Tím zajistí, že běžci nebudou mít příliš intenzivní ani příliš nízkou tréninkovou zátěž. „I já jsem rád, když můžu využít služeb někoho jiného. Huawei Watch GT Runner mě v tomto ohledu mile překvapily. Na základě mých sportovních výkonů mi přizpůsobily tréninkový plán a sestavily ho tak, jak bych si ho na základě dostupných dat sestavil já sám,“ říká Martin Chyba.

Spolehněte se na technologie

Tajemstvím, které stojí za kvalitou virtuálního trenéra, je tzv. Huawei Running Ability Index (RAI), což je komplexní index k měření úrovně vytrvalosti, efektivity a techniky běžce. Ten se vypočítává na základě záznamů vaší tepové frekvence, tempa, vzdálenosti, frekvence a další řadě údajů. Díky tomu vám zařízení poskytne přesné informace o vaší běžecké výkonnosti.

Jako každý dobrý osobní trenér vám i Huawei GT Watch Runner prostřednictvím aplikace Huawei Zdraví poskytnou personalizovaný tréninkový plán s ohledem na váš hlavní cíl. „Navíc se skrze aplikaci mohou uživatelé navzájem motivovat. Například po dokončení venkovního běhu hodinky díky své přesné GPS automaticky vygenerují trasu běhu a uživatelé ji pak mohou sdílet s ostatními běžci prostřednictvím aplikace a podělit se tak o své tréninkové zážitky a nadšení. Myslím si, že motivace je klíčem k úspěchu. Vnímám to tak i u svých svěřenců,“ doplňuje Martin Chyba.

Jak vypadá trénink s virtuálním trenérem

Kromě motivace v rámci běžecké komunity nabízejí hodinky funkci hlasového trenéra a poskytují upozornění přímo v průběhu tréninku. Běžecký plán se navíc z aplikace Huawei Zdraví automaticky synchronizuje, takže veškerý přehled vidíte přímo na hodinkách. Výhodou je také to, že máte množství dat a přehledné statistiky k dispozici okamžitě po doběhnutí. „Je skvělé, že vás hodinky upozorní, kdy máte věnovat čas regeneraci, která je nesmírně důležitá. Musíme si uvědomit, že obzvláště pokud jsme vystavení stresu, naše tělo se hůře regeneruje. GT Runner vám pošlou upozornění, když jste ve stresu. Z mých dat bylo například jasně poznat, kdy se konaly závody mých svěřenců. To byl můj tep a míra stresu opravdu vysoko,“ uzavírá Martin Chyba.

Každý občas vypne

Je přirozené, že občas na chvíli „vypadnete“ ze své běžecké rutiny. Jenže když si dáte od běhání delší pauzu, bývá někdy obtížné se k rutině opět vrátit. Aby se těmto problémům snadněji předcházelo, vyvinula společnost Huawei tzv. inteligentní plán dynamické úpravy. To v praxi znamená, že Huawei Watch GT Runner umí analyzovat aktuální zátěž uživatele a automaticky podle toho upravit tréninkový plán na příští týden. Tím se maximalizuje proveditelnost tréninkového plánu a zajistí se, aby si uživatelé běhání užívali a zároveň se drželi svých plánů.

Pasují ke každému chytrému telefonu

Hodinky Huawei Watch GT Runner si rozumí s jakýmkoli chytrým telefonem se systémem iOS i Android. Uživatel si jednoduše stáhne aplikaci Huawei Health App a poté už může začít využívat všechny funkce monitorování zdraví a kondice, včetně tréninkového plánu s virtuálním trenérem a funkce Healthy Living Shamrock.

Spolupráce s Adidas Runtastic

HUAWEI WATCH GT Runner nabízejí svým uživatelům propojení s různými fitness aplikacemi, ať už je to Fitify, Komoot nebo Health Sync. Huawei si ale ve spolupráci s Adidas pro vás připravil malé překvapení. Každý zákazník, který si zakoupí nové GT Runner, dostane ve vybraných prodejnách zdarma na rok prémiový účet v aplikaci Runtastic v hodnotě 1 590 Kč. K aktivování členství dostane u vybraných prodejců speciální promo kód, který vloží v rámci svého profilu v Runtastic do kolonky „Adidas running“, kterou najde v nastavení profilu. Promo kódy jsou platné nejpozději do 30. 4. a k dispozici do vyčerpání zásob.

HUAWEI WATCH GT Runner jsou v prodeji od 7. 3. v barvě Black za 6 999 Kč

Více informací najdete na: https://consumer.huawei.com/cz/offer/new-product/

Aktuální informace ze světa Huawei Consumer BG naleznete denně aktualizované na:

Web: https://consumer.huawei.com/cz/

Facebook – CZ/SK: https://www.facebook.com/HuaweiMobileCZSK/

YouTube: https://www.youtube.com/huaweimobileczsk

Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobileczsk

Twitter: https://twitter.com/HuaweiCZ_SK