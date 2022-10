Řada HUAWEI nova 10: parťák pro každý den

Nová generace koresponduje se stávajícími trendy životního stylu a jejím cílem je ztělesňovat osobnost každého jejího uživatele.

Elegantní doplněk pro milovníky módy

Řada HUAWEI nova 10 v souladu se svým jménem zdědila design celé řady HUAWEI nova. Předchozí generace se vyznačovaly designem s ikonickým prstencem Star Orbit a řemeslným zpracováním Starry Flash AG Glass. U nové řady nova 10 dosáhl původní design prstenu ještě menších vylepšení, nový design Star Orbit Craft dodává telefonu třpytivou texturu a hedvábnější nádech. Řada navíc nabízí ideální rovnováhu mezi výkonem a designem. Smartphony řady nova 10 jsou nyní k dostání v barvách Starry Silver a Starry Black s futuristickým leskem hvězdného prachu, který pozvedne každý outfit. Barevné varianty jsou navrženy tak, aby dávaly pocit luxusu a sofistikovanosti.

Fotoaparáty navrženy i pro profesionální fotografy

Ať už jste příležitostný, ctižádostivý nebo pokročilý fotograf, řada nova 10 přichází s fotoaparáty s ohledem na všechny vaše potřeby. Smartphony HUAWEI nova 10 i nova 10 Pro jsou vybaveny prvním 60Mpx předním fotoaparátem s automatickým zaostřováním, který podporuje 100° ultraširokoúhlý záběr a disponuje 1/2,61palcovým snímačem podporujícím kvalitu 4K, což přináší vynikající rozlišení. Fotografování autoportrétů je tak díky této technologii ještě lepší a umožňuje uživatelům být v klidu, když se snaží zachytit lichotivou fotografii.

Všichni fotografové si také mohou užít zadní fotoaparáty, které jsou vybaveny 50Mpx RYYB Ultra Vision kamerou a 8Mpx ultraširokoúhlou makrokamerou s podporou automatického ostření. S dynamickým zadním fotoaparátem dokáže telefon zachytit cokoliv od velkých scénických pohledů na pohoří až po nejmenší kapku rosy. To umožňuje fotografům experimentovat s různými způsoby fotografováním použitím pouze jednoho zařízení.

Nabitý výkonem pro náročné hráče

V této době stále více uživatelů požaduje smartphony s více možnostmi, které jim umožní hrát snadno mobilní hry, bez záseků a přehřívání. Nové HUAWEI nova 10 i nova 10 Pro jsou vybaveny novým Touch Turbo 2.0, který efektivně zlepšuje uživatelskou funkčnost mobilních her. Uživatelé mohou jednoduše zatřást telefonem a spustit jakoukoli odpovídající operaci kláves. Je to funkce, která se hodí především pro milovníky akčních a závodních her. S různými pohyby telefonu můžete snadno mířit a střílet, přepínat vybavení či nabíjet.

Uživatelé nové řady si mohou také užít standardní stereo duální reproduktory zabudované přímo v telefonu. Díky ultraširokému zvukovému poli Histen poskytuje 3D zvukový rytmus realističtější a pohlcující zážitek při hraní her, poslechu hudby či sledování filmů. Řada HUAWEI nova 10 přichází i s vylepšeným SuperCharge, který pomáhá nabít váš telefon během několika minut. Už nikdy se nebudete muset starat o výdrž baterie, když můžete telefon jednoduše nabít za 20 minut.

Miliony aplikací pro každou příležitost

Snadný přístup ke všem oblíbeným aplikacím nabízí AppGallery, obchod s aplikacemi HUAWEI, který je součástí běžné výbavy všech chytrých telefonů HUAWEI. Za posledních několik let se tato služba rozrostla natolik, že je nyní třetím největším obchodem s aplikacemi na světě, a přináší spoustu aplikací pro každého z nás – od sociálních sítí a kreativních nástrojů přes finanční služby až po navigaci.

Kromě samotných aplikací je součástí AppGallery také služba Petal Search. Jak už název napovídá, jde o vyhledavač, který vám umožní hledat a objevovat aplikace. Dříve fungovala aplikace Petal Search samostatně, nicméně pro příjemnější uživatelský zážitek HUAWEI integroval funkce Petal Search přímo do AppGallery, a tak dnes máte vše pohodlně na jednom místě. Množství dostupných aplikací, které na svůj chytrý telefon HUAWEI můžete získat, je tak opravdu téměř nekonečné.

Ačkoli se AppGallery dokáže skvěle obejít bez Google služeb, přesto můžete narazit na některé aplikace, které podporu od Google stále vyžadují. I na to už ovšem existuje elegantní řešení, a sice Gspace. Tato aplikace tvoří separátní prostor, kde máte vybrané Google aplikace na jednom místě a můžete je tak hravě používat, jak jste zvyklí.

HUAWEI Mate 50 Pro - vlajkový smartphone s průlomovým fotoaparátem

Společnost HUAWEI nedávno uvedla i novou vlajkovou loď Mate 50 Pro, který se jako první telefon na světě může pochlubit fotoaparátem s nastavitelnou desetistupňovou fyzickou clonou a všestrannými fotografickými možnostmi, jaké kdy byly na smartphonu řady Mate k dispozici. Nový vlajkový model také představuje velký krok vpřed v designu, odolnosti i výkonu.

Více informací o nově představených telefonech se dozvíte na oficiálních stránkách HUAWEI.

Chytrý telefon nova 10 seženete již za 13 999 Kč a nova 10 Pro za 17 999 Kč. V rámci limitované akce k nim získáte prémiová sluchátka FreeBuds Pro 2. Vlajkovou loď Mate 50 Pro seženete v předobjednávkové akci s Watch GT 3 46 mm do 31. října za 31 999 Kč.

Více informací o nové řadě nova 10 se dozvíte na oficiálních stránkách HUAWEI.

