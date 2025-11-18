Jak si vede největší kryptoměna světa po turbulentním říjnu, co naznačují poslední pohyby kurzu. Podívejme se, zda bitcoin skutečně míří do bear marketu, nebo nás čeká další růstová vlna.
Cena bitcoinu a jeho pohyby v posledních týdnech
Poslední týdny byly pro bitcoin plné napětí. Po několika pokusech o prolomení hranice 100 000 USD se kurz vždy rychle zotavil, což ukazuje na silný zájem kupujících. Aktuálně je bitcoin kurz kolem 103 000 USD, přestože za poslední měsíc zaznamenal pokles o více než 10 %. I přes tento výkyv zůstává trh relativně stabilní a analytici sledují, zda se kryptoměně podaří udržet nad klíčovým supportem.
Pokud by se bitcoin dostal trvale pod 100 000 USD, mohlo by to znamenat přechod do bear marketu. Investoři sledují úroveň kolem 98 000 USD jako rozhodující moment – její prolomení by mohlo vyvolat další vlnu výprodejů. Naopak udržení současné ceny a návrat nad 105 000 USD by mohl otevřít cestu k postupnému růstu. V podobné fázi nejistoty se nachází i další kryptoměny, například ethereum nebo solana, které reagují na vývoj bitcoinu velmi citlivě.
Na grafu je patrné, že trh se nachází v období konsolidace a čeká na nový impuls – může jím být jak pozitivní makro zpráva, tak obnovený zájem velkých investorů. Pokud se historie opakuje, období po listopadových výkyvech často přináší začátek „Santa rally“.
CTA: Vyzkoušejte Bitcoin Hyper již dnes!
Předpověď ceny bitcoinu – je před námi bull run, nebo dojde k propadu?
Bitcoin predikce pro závěr roku 2025 vypadá optimisticky. Po měsících zvýšené volatility se nálada na trhu zlepšuje a stále více investorů věří v možnost tzv. „Santa rally“ – sezonního růstu, který často přichází během Vánoc. Podle analýzy zaznamenal kryptotrh vánoční růst 8krát za posledních 10 let, a samotný bitcoin dokonce 7krát v týdnu před Vánoci. V těchto obdobích dosahoval zhodnocení až přes 13 %, přičemž v průměru rostl o více než 1 % týdně.
Rok 2025 by mohl tento trend potvrdit. Očekává se postupné uvolnění měnové politiky, zvýšený zájem institucí i návrat kapitálu do rizikovějších aktiv, což vytváří prostor pro další růst. Analytici z LVRG Research i CoinDesk zdůrazňují, že dlouhodobí držitelé opět akumulují pozice, což obvykle předznamenává bull run. Pokud se pozitivní sentiment udrží, bitcoin by mohl do konce roku znovu překonat hranici 120 000 USD.
Šanci na vstup na kryptoměnový trh však mohou nyní představovat i kryptoměnové předprodeje, které nabízejí možnosti si zakoupit levné kryptoměny. Na jednu takovou se podíváme níže.
CTA: Vyzkoušejte Bitcoin Hyper již dnes!
Šance pro investory zakoupit dvojníka bitcoinu levně v předprodeji
Bitcoin Hyper je ambiciózní projekt, který přináší revoluční řešení pro škálování sítě Bitcoin. Jde o inovativní druhou vrstvu (Layer 2), která umožňuje bleskově rychlé a levné bitcoinové transakce, a přitom zachovává vysokou úroveň bezpečnosti původního blockchainu. Bitcoin Hyper tak otevírá cestu pro staking, DeFi aplikace i nové generace plateb a meme coinů na Bitcoinu.
Projekt už v předprodeji vybral přes 26,9 milionu USD a aktuální cena tokenu $HYPER je 0,013255 USD. Investoři tak mají příležitost nakoupit tokeny ještě před jejich zalistováním na burzách a využít potenciálu, který může přinést blížící se alt season. Rok 2025 by se mohl zapsat do historie jako moment, kdy BTC Hyper odemkl skutečnou sílu Bitcoinu a položil základy pro novou éru interoperabilních aplikací.
CTA: Vyzkoušejte Bitcoin Hyper již dnes!
Závěr
Rok 2025 přináší pro kryptoměny i samotný bitcoin nové výzvy i příležitosti. I přes nedávnou korekci zůstává kurz bitcoinu silný a investoři spekulují, zda se blíží další bull run, který by mohl přinést nové historické maximum. Vánoční období bývá pro kryptotrh tradičně pozitivní a mnozí odborníci očekávají, že takzvaný „Santa rally“ by mohl znovu nastartovat růst celého sektoru. Projekty jako Bitcoin Hyper ukazují, že inovace v rámci Bitcoinu pokračují a rozšiřují jeho možnosti.