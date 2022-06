Nový snímek španělského režiséra je natočený na mobil HONOR Magic4

Španělský režisér Eugenio Recuenco natočil krátký artový snímek dávném o mýtu Narcise a jeho krásy, Kaleidoskop, pouze na mobilní telefon. Výsledek odpovídá natáčení na těžkou filmovou techniku.

Artový snímek Kaleidoskop režiséra Eugenia Recuenca

V řečtině znamená „Kalo“ krásný a „idols“ znamená formy. Se svým posledním snímkem Kaleidoskop chtěl režisér Eugenio Recuenco zachytit různé formy krásy. Film se zaměřuje na interpretaci mýtu o Narcisovi z úhlu pohledu ženské krásy. Je to také směs odlesků různých forem krásy, magicky spojených, tak jako je právě kaleidoskop. Režisér Recuenco tak chtěl snímkem vyjádřit přání, aby se lidé znovu potkávali a sjednotili po dlouhém těžkém období.

„Kaleidoskop je film, který ukazuje různé formy krásy, celý natočený pouze na mobilní telefon, vybavený filmovou technologií, HONOR Magic4 Pro. Je to přepracování slavného mýtu o Narcisovi posedlého vlastní krásou, reflexe našich dnešních každodenních vztahů,“ uvedl režisér Recuenco a dodává: „Tento audiovizuální projekt je mým prvním, který byl celý natočený pouze na mobilní telefon. HONOR Magic4 Pro propojil technologii s metodami filmového natáčení.“

HONOR Magic4 Pro, vlajkový prémiový mobilní telefon oceněný DXOMARK zlatou kategorií za foto a video výbavu, je jedním z mála mobilů na světě s certifikátem filmové technologie IMAX Enhanced. Je to také vůbec první mobilní telefon, který podporuje natáčení videa v 10bitové kvalitě 4K s 60 snímky za sekundu díky režimu Log. Díky velmi vysoké kvalitě tak dává ale mnoho prostoru pro případnou post produkci. Průkopnické režimy Magic-Log, se kterým si můžete vyzkoušet filmové podbarvení na základě žánrů filmu, nebo 3D LUT vytvořené hollywoodskými koloristy, dává tak každému z nás do rukou profesionální filmovou techniku. Navíc díky certifikátu IP68 je HONOR Magic4 Pro odolný proti prachu a vodě. Vydrží tak bez potíží ponořený do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. Nezaskočí vás tak, když vám upadne třeba do kaluže nebo zmoknete.

Španělský režisér krátkých filmů, který je známý také díky reklamním snímkům, navíc zasedl v mezinárodní umělecké soutěži HONOR Magic Moments Awards 2022, kde značka HONOR znovu dala příležitost mladým talentům z celého světa. „Dorazilo nám přes 200 000 úžasných uměleckých prací z 50 zemí z celého světa,“ prozradil globální prezident značky HONOR George Zhao.

Fotografování spoluprací vice čoček naráz

HONOR Magic4 Pro dokáže nejen natáčet videa ve filmové kvalitě. Navíc si z každého videa telefon za pomocí techniky umělé inteligence dokáže automaticky vybrat ty nejlepší snímky a rovnou je uložit jako fotky ve velmi kvalitním rozlišení. To je vůbec poprvé, co mobilní telefon dokáže zároveň natáčet videa a pořizovat fotky stejného záběru v tak vysoké kvalitě.

Na nádherných zádech telefonu najdete sestavu hned tří kamer uspořádaných do konceptu „Oko múzy“, který vychází z inspirace absolutní symetrií čínské architektury. Najdete tady 50Mpx hlavní širokoúhlý fotoaparát, 50Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát se zorným úhlem 122° a 64Mpx periskopový teleobjektiv. Díky aktivní spolupráci různých čoček naráz se tak nemusíte bát velmi plynulého přechodu při zoomování i z velmi velké vzdálenosti. Navíc HONOR Magic4 Pro dokáže zoomovat nejen obraz, ale také zvuk. Hodí se tak na natáčení třeba zvířat ve volné přírodě, ke kterým byste se jinak velmi těžko dostali.

O režisérovi Eugeniovi Recuenco: Umění za kamerou

Eugenio Recuenco není jen ikona fotografie ve Španělsku. Je to také jeden z nejprestižnějších mezinárodních módních a reklamních fotografů na světě. Recuencův unikátní a intimní styl přináší momenty ze života kolem něj a Recuenco je dokáže transformovat do opravdových uměleckých kousků. Je známý celosvětově svými fotografiemi v obrazovém divadelním stylu, jeho práce referuje k Tamaře Lempicka a její Renesanci.

Umělecká díla Eugenia Recuenca můžete vidět v muzeu Reina Sofia, v CWC Gallery v Berlíně nebo v galerii Bertin-Touleblanc v Paříži. Recenco získal také několik mezinárodních ocenění za fotograii, včetně Zlatého lva na filmovém festivalu v Cannes (v letech 2006 a 2013) a zlaté ocenění za nejoriginálnější fotografii na mezinárodním festivalu El Ojo de Iberoamérica v roce 2013.