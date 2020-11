HONOR 10X Lite vás dostane dlouhou výdrží baterie

HONOR 10X Lite na první pohled zaujme elegantním designem s 6,67“ displejem s průstřelem o rozlišení 2400 x 1080 pixelů. Poměr displeje k tělu je neskutečných 90,3 %. Filmy, hry nebo e-knihy tak zaplní celou obrazovku a zážitek je o to větší. Díky velkokapacitní 5000 mAh baterii si s HONOR 10X Lite užijete až 23 hodin přehrávání videí, 79 hodin FM rádia či 59 hodin telefonních hovorů. K nabití telefonu z nuly na 100 % vám bude stačit pouhých 95 minut a můžete jej díky 2,5 W reverznímu nabíjení použít také k dobíjení jiných zařízení. Telefon využívá uživatelské rozhraní EMUI 10.1 a Huawei Mobile Services, aplikace Google tak na něm nejsou předinstalovány. Nejrychlejší cesta, jak získat oblíbené aplikace do nového telefonu, je zkopírovat si profil ze starého telefonu pomocí Phone Clone, případně využít aplikační obchod AppGallery.

Smartphone je poháněn čipsetem Kirin 710A a připraveny jsou 4 GB operační paměti a 128 GB úložiště. To je možné navýšit až o 512 GB pomocí micro SD karty. Budete si tak moct uložit až 300 epizod oblíbeného seriálu, 100 her nebo 12 000 elektronických knih. Právě pro čtenáře HONOR vytvořil speciální režim eBook upravující světlo a barvy na stupně šedi pro co největší komfort při čtení knih. HONOR 10X Lite je navržen také pro fanoušky mobilních her, proto je vylepšen o funkci GPU Turbo 3.0. Telefon navíc disponuje technologií rozptylující světlo, takže se nemusíte bát přehřátí ani při náročnějších hrách.

Nový smartphone HONOR 10X Lite je tady



Rozšiřte své obzory s 48Mpx kamerou se čtyřmi fotoaparáty



Také milovníci fotografování si přijdou na své. HONOR 10X Lite je vybaven všestrannou 48Mpx kamerou se čtyřmi fotoaparáty, která vám díky nejkvalitnějším objektivům pomůže zachytit vzácné okamžiky bez ohledu na prostředí. S 10X Lite můžete zapomenou na nekvalitní snímky po přiblížení. Clona f/1.8 a 1/2“ CMOS senzor pro zvýšení rozlišení a kvality obrazu umožní zachytit dokonalé světlo a detail. Super širokoúhlý 8Mpx fotoaparát nabídne neuvěřitelné 120° zorné pole, a vy si tak bez problému pořídíte perfektní záběry městských panoramat. Pomocná hloubková 2Mpx kamera vytvoří ohromující portréty a 2Mpx makro kamera vám zase pomůže zblízka zachytit menší objekty. Problém telefonu nedělá ani noční focení. Přední fotoaparát disponuje 8 Mpx.

Black Friday přináší až 30% slevy

Potěšte své blízké pod stromečkem novým telefonem nebo chytrými hodinkami. HONOR nyní zlevnil ty nejoblíbenější kousky. K dostání jsou např. outdoorové hodinky HONOR Watch GS Pro, které nabízejí až 25denní výdrž na jedno nabití nebo speciální režim lyžování, za 4999 Kč namísto původních 6499 Kč. Ženám zase uděláte radost fitness hodinkami HONOR Watch ES s virtuálním trenérem nebo fitness náramkem Band 5. Hodinky seženete za 1999 Kč namísto 2499 Kč a fitness náramek nyní HONOR nabízí za 799 Kč. Ve slevě najdete také smartphony – výkonný HONOR 9X PRO pro všechny herní nadšence za 5490 Kč nebo HONOR 9X za 4490 Kč a HONOR 9X Lite za 3999 Kč. Bezdrátová sluchátka HONOR Choice TWS Earbuds jsou nyní k dostání za 749 Kč namísto původních 999 Kč. Více informací o slevách naleznete na www.hihonor.cz.