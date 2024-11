Maximálně výhodný smartphone? Využijte Black Friday slevy na vivo

To vše vždy bez kompromisů a s perfektním vybavením fotoaparátu.

Vivo letos rozšířilo nabídku telefonů střední třídy o modely V40, V40 Lite a V40 SE. Telefony nabízí prémiové zpracování, atraktivní design, tenké rámečky, různé povrchové úpravy a důraz na fotografické funkce. K výbavě patří výkonné procesory a baterie s podporou rychlého nabíjení. Díky kvalitním snímačům a optice mohou uživatelé pořizovat věrné a špičkové fotografie i za zhoršených světelných podmínek. Královskou disciplínou je pak vivo X100 Pro, vlajkový model výrobce, který nabízí nekompromisní výkon, perfektní fotografické schopnosti a luxusní zpracování i design.

Ostrost, plynulost i perfektní fotografie

Telefon V40 SE nabízí vynikající 6,67palcový AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, což poskytuje plynulý a ostrý obraz ideální pro hry a sledování multimediálního obsahu. Displej dosahuje jasnosti až 1800 nitů, což zaručuje perfektní čitelnost i za jasného dne. Díky funkci Eye Care navíc displej chrání oči uživatele. V rámci designu se model pyšní elegantními povrchy – ať už jde o lesklé provedení z kompozitního plastu nebo efektní fialovou veganskou kůži Purple Leather, která je odolná proti otiskům a poškrábání. V exkluzivních Black Friday slevách jen za 3999 korun.

Vivo V40

V oblasti mobilní fotografie vyniká model V40. Ten je vybaven špičkovou optikou, kterou vivo vyvinulo ve spolupráci se známou společností ZEISS. Zadní část telefonu je osazena dvěma 50Mpx fotoaparáty, které zachycují snímky ve vysokém rozlišení s živými barvami a jemnými detaily. Díky tomu uživatelé získají kvalitu fotografií, jakou běžně nabízejí vlajkové modely. K dispozici je i ultraširokoúhlý objektiv se stejným rozlišením, který je ideální pro skupinové snímky nebo focení krajin. Významným prvkem je kruhový blesk Aura Light Ring, který se automaticky přizpůsobí okolnímu světlu a vytvoří jemné osvětlení pro profesionálně vypadající portréty. Díky Black Friday slevám až do konce listopadu jen za 9999 korun.

Pro ty, kteří vyžadují všestranné zařízení, je pak ideální volbou model V40 Lite. Tento smartphone nabízí pokročilé fotografické funkce včetně 50Mpx senzoru Sony IMX882 a kruhového blesku Aura Light Ring. V40 Lite je navržen s ohledem na potřeby cestovatelů, podporuje dvě fyzické SIM karty a jednu e-SIM, což umožňuje spravovat až osm různých profilů. Výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 zajišťuje plynulý a spolehlivý provoz i při každodenním používání. Baterie s kapacitou 5500 mAh pak zaručuje dlouhou výdrž, takže uživatelé nemusí mít obavy z častého nabíjení. Nyní k dispozici za 7499 korun.

Vivo X100Pro

Bez kompromisů

O spolupráci se ZEISS už byla řeč. Jejím skutečným vrcholem je ale smartphone vivo X100 Pro. Letošní vlajkový model se chlubí špičkovou trojicí fotoaparátů včetně palcového hlavního snímače, super širokoúhlého objektivu a teleobjektivu s technologií plovoucí čočky. Uvnitř pak tepe nekompromisní čipset Dimensity 9300 doprovázený na míru vyvinutým obrazovým čipem vivo V3. X100 Pro je tak perfektním společníkem pro focení, práci i hraní těch nejnáročnějších her. Zmínit pak lze i baterii s vysokou kapacitou, podporu velmi rychlého 100W nabíjení FlashCharge nebo špičkové zpracování s prémiovým designem a vysokou odolností. Tohle je prostě hračka pro ty nejnáročnější. Ale za velmi příznivou cenu, až do konce listopadu jen za 23 999 korun.

Pokud ale naopak hledáte maximálně dostupné řešení, sáhněte po vivo Y28. Tento stylový a kvalitně zpracovaný parťák zaujme elegantním designem, dostatečným výkonem a především obrovskou baterií s kapacitou 6000 mAh. Díky ní můžete sledovat videa na YouTube doslova celý den (opravdu, více než 24 hodin v kuse) a i po čtyřech letech používání by její kapacita neměla klesnout pod 80 %. Výrobce za to přímo ručí čtyřletou zárukou. To vše jen za 3299 korun v rámci Black Friday.