Letní akce od Samsungu. Kombinujte slevy a ušetříte až 17 655 Kč

Během této akce můžete pořídit například ohebné Galaxy Z Fold2 5G za 28 334 Kč a Galaxy Z Flip 5G za 22 000 Kč, vlajkovou loď Galaxy S21 Ultra 5G už za 23 666 Kč nebo loňský hit Galaxy S20 FE za 11 500 Kč. Ze střední třídy získáte Galaxy A32 za 4 700 Kč nebo Galaxy M11 za 2 999 Kč. Z tabletů si můžete koupit za 10 000 Kč Galaxy Tab S7 nebo za 4 999 Kč Galaxy Tab A7. K vybraným produktům dostanete do balíčku druhý bonusový produkt v podobě Watch Active2 40 mm, Watch Active (černé), Buds Live, Buds+ (bílé), UV cleaner nebo Buds Pro. Nabídka platí u vybraných prodejců elektroniky do 25. července nebo do vyprodání zásob.

Přehled speciální nabídek

· Balíček (bundle) – při koupi produktu u vybraných prodejců získává zákazník dárek automaticky[1].

· Trade-in bonus – při koupi zařízení z modelových řad Galaxy S21 5G nebo Galaxy Note20 může zákazník odprodat svoje zařízení (mobilní telefon, tablet, chytré hodinky) a získat bonus 3 500 korun k výkupní ceně. Víc informací na www.novysamsung.cz.

· E-Voucher (Smart kód) – zákazník může v e-shopech vybraných prodejců v košíku uplatnit slevový kód, který je k nalezení na jejich webových stránkách.

· Dočasné snížení ceny („Flash Promo“) – blesková výhodná nabídka na vybrané produkty. Platí do 25. 7. nebo do vyprodání zásob.

Příklad kombinace výhodných nabídek

Jedním z telefonů, který můžete pořídit ve speciální nabídce a zkombinovat tak různé akce, je Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Doporučená maloobchodní cena činí 34 999 Kč v 256GB verzi (33 499 Kč v 128GB verzi). V rámci ceny telefonu získáte navíc chytré hodinky Watch Active v černé barvě v hodnotě 3 333 Kč. Pokud odprodáte svoje původní zařízení v rámci akci Trade-in, získáte navíc jako bonus 3 500 Kč k výkupní ceně. Na stránkách samsung.cz pak najdete e‑voucher neboli smart kód, který sníží cenu o dalších 3 000 Kč. Výsledná cena po zohlednění všech slev a bonusů tedy bude činit 34 999 Kč – 3 333 (hodnota Watch Active) – 3 500 (Trade-in bonus) – 3 000 (e-voucher) = 25 166 korun za variantu s pamětí 256 GB a 23 666 korun za 128GB variantu. Ušetříte dohromady tedy až 9 833 korun.

Běžná doporučená maloobchodní cena Samsung Galaxy Z Flip 5G je 35 999 Kč. Během července bude v nabídce za 26 999 Kč, a navíc k nim zákazník získá v rámci ceny hodinky Watch Active2 40 mm v hodnotě 4 999Kč. Po započtení ceny hodinek činí konečná akční cena 22 000 Kč, a úspora tedy 13 999 Kč.

[1] Varianta a barvy se můžou lišit dle prodejce