Kvíz: Jak dobře máte zabezpečený svůj mobil?

V jednom přístroji tak máme vše podstatné a důležité pro náš život. Mysleli jste někdy na to, co by se stalo, kdyby vám telefon někdo ukradl nebo se do něj naboural? Udělejte si malý kvíz, zda a jak máte zabezpečený svůj smartphone.



Zamykáte si displej mobilního telefonu?

Aktualizujete si pravidelně operační systém telefonu a další software?

Máte svůj telefon vždy fyzicky u sebe? (berete si ho s sebou i na toaletu?)

Používáte v telefonu zabezpečenou složku pro citlivé dokumenty a další data?

Máte ve svém smartphonu instalovaný antivir?



Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíte záporně, znamená to, že svůj smartphone nechráníte dostatečně. Pouze kombinací všech těchto pěti nástrojů můžete říci, že jste připraveni na situaci, kdy se někdo pokusí do vašeho telefonu proniknout, a to jak vzdáleně, tak fyzicky. Hackeři se stále více zaměřují na mobilní zařízení, protože na ně se postupně přesouvá většina našich digitálních aktivit. Při fyzické ztrátě telefonu pak je zásadní neztratit možnost kontroly nad jeho obsahem, tedy aby k němu nemohl zloděj nebo nálezce proniknout a zneužít ho.



5 rad Samsungu jak si ještě líp zabezpečit telefon



1. Uzamykejte si telefon

Zatímco zabezpečení telefonu vás chrání před vzdálenými útoky, zámkem telefonu ochráníte uložená data v případě jeho ztráty nebo odcizení. Ano, odemykání telefonu může být trochu zdlouhavější, pokud však máte v telefonu citlivé údaje nebo soukromé fotografie a někde jej zapomenete, budete za zámek displeje velmi rádi. Smartphony můžete zamknout znakem, PIN kódem nebo heslem, vyhněte se však snadným znakům či jednoduchým PIN kódům. Lze jej zkombinovat i s otiskem prstu a skenem obličeje.



2. Udržujte telefon aktuální

Nejdůležitějším aspektem bezpečnosti je aktuální software v telefonu. Běžně se stává, že se v systému Android objeví možná bezpečnostní rizika, ta se však každý měsíc opraví v rámci aktualizace zabezpečení. V případě, že vám v horní liště vyskočí notifikace o dostupné aktualizaci, určitě ji neodkládejte a aktualizujte telefon co nejdříve, třeba i v průběhu víkendu. Alternativně můžete aktualizace telefonu vyhledat přes Nastavení – Aktualizace Softwaru – Stáhnout a instalovat.

3. Instalujte pouze ověřené aplikace a aktualizujte je

Z aplikačního obchodu Google Play stahujte jen ověřené aplikace, které mají slušné hodnocení a také výraznou zpětnou vazbu v podobě komentářů ostatních uživatelů. Pokud má aplikace zavádějící název nebo ikonu, často se to dozvíte právě v komentářích. A zrovna tyto ukazatele můžou být první známkou toho, že by aplikace mohla být podvržená či potenciálně nebezpečná. Používané aplikace pravidelně aktualizujte a ty nepoužívané mažte. Dávejte si také pozor, jaká oprávnění které aplikaci dáváte.

4. Důležité soubory si uložte do Zabezpečené složky

Smartphony od Samsungu podporují zabezpečený režim Knox, který dokáže už na hardwarové úrovni oddělit běžný systém od zabezpečené části. Tu představuje právě Zabezpečená složka, která je něco jako „stát ve státě“. Jedná se o další vlnu ochrany před možným útokem, přístup do složky je chráněn biometrikou nebo heslem a můžete v ní mít uloženy citlivé soubory, fotografie, aplikace, kontakty a další data, která nechcete mít k dispozici v „běžné“ verzi systému.

5. Nainstalujte si antivirus

Kvůli co nejlepšímu zabezpečení nainstalujte do svého telefonu antivirus. Nemusíte si stahovat různé aplikace přeplněné reklamami, stačí přejít do Nastavení – Péče o zařízení a v sekci Ochrana zařízení aktivovat předinstalovaný antivirus od společnosti McAfee, případně zvolit jiné prověřené řešení. Antivirus v pravidelných intervalech (nebo na manuální zadání) skenuje nainstalované aplikace a aktivně vyhledává možné hrozby i podvržené aplikace.