Huawei nova 9 SE vás díky baterii s rychlonabíjením nenechá ve štychu

Model nova 9 SE je nejnovějším přírůstkem do úspěšné série smartphonů nova od společnosti Huawei. Po svých předchůdcích zdědil jen to nejlepší a podařilo se mu to posunout ještě o úroveň výš.

Impozantní nejen na první pohled

Huawei nova 9 SE okamžitě zaujme svým estetickým designem, jemuž vévodí Huawei FullView displej s ultra úzkými rámečky. Jejich šířka z každé strany dosahuje pouhých 1,05 mm. To působí v dokonalé souhře s tenkým tělem celého telefonu. Jeho tloušťka činí jen 7,94 mm.

A přednosti modelu nova 9 SE zdaleka nejsou pouze povrchního charakteru. Pod krásným zevnějškem se nachází stejně kvalitní vnitřek. O výkon se stará osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon s výkonem 2,4 GHz a grafickým akcelerátorem Adreno 610.

Nabití lusknutím prstu

Nabíjení baterie je pro nova 9 SE záležitostí na pár okamžiků. Díky Huawei SuperCharge se z nuly na 60 % nabije za pouhých 15 minut. Plné nabití pak zabere jenom 36 minut.

Výkonný procesor a vysokokapacitní baterie dovedou vyprodukovat spoustu tepla a i na to je Huawei nova 9 SE připraven. Díky grafenu s vysokou tepelnou vodivostí, který poskytuje až o 30 % efektivnější chlazení než obyčejný grafen, se uživatelé Huawei Nova 9 SE nemusí bát, že by jim bylo horko na ruce.

108 megapixelů

Takové je rozlišení hlavního fotoaparátu Huawei nova 9 SE. Díky tomu lze výsledné fotografie vytisknout ve velikosti až 125 x 94 cm bez sebemenšího úbytku na kvalitě. Za pomoci technologie kombinující devět pixelů do jednoho přispívá ultra vysoké rozlišení také k ohromujícím výsledkům ve zhoršených světelných podmínkách. K tomu mimo to dopomáhá i vysoká světelnost o hodnotě f/1,9.

Kromě toho disponuje Huawei nova 9 SE také ultra širokoúhlým 8 MPx objektivem s rozhledem až 112 stupňů a dvěma speciálními 2MPx objektivy. Jeden slouží pro vytvoření bokeh efektu a druhý k zachycování makro fotografií. Na přední straně pak nalezneme širokoúhlou selfie kameru s rozlišením 16 megapixelů a světelností f/2,2.

Nejlepší na všech vlastnostech Huawei nova 9 SE je, že si je můžete užívat bez jakýchkoliv omezení. Kdykoliv totiž klesnou procenta baterie, stačí jen pár minut, a jste zase na stovce.

HUAWEI nova 9 SE se prodává za cenu 8 499 Kč od 21. 3. 2022 v černé, modré a později i bílé barvě ve verzi dual SIM.

V rámci akce na podporu prodeje zákazníci získají až do 3. 4. 2022 k nákupu telefonu jako dárek HUAWEI WATCH Fit NEW.

Více informací najdete na: https://consumer.huawei.com/cz/offer/new-product/