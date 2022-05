Honor X8 je stylovka – zdobí ji tenké tělo a spousta výkonu

Poctivý zástupce střední třídy neponechává nic náhodě a vedle opravdu atraktivní ceny nabízí i spoustu inovativních technologických řešení. Ale pojďme pěkně postupně.

Co upoutá už na první pohled, je čistý a stylový design, který se prezentuje lehkostí. A to bez nadsázky, protože nový Honor X8 váží pouhých 177 gramů. Jeho tělo je navíc ultra tenké, měří jen 7,45 mm. Díky designu s elegantními zaoblenými rohy se pohodlně vejde do kapsy kalhot nebo do dámské kabelky.

Perfektní displej a čtyřnásobný fotoaparát

Stejně jako vzhled samotného smartphonu zaujme i krásný 6,7palcový Honor FullView displej s rozlišením Full HD+ a opravdu tenkými rámečky. Obrazovka nabídne perfektní jas a věrné barvy, což je výhodou při sledování filmů, prohlížení fotografií nebo třeba hraní her. Díky náramně úzkým rámečkům zabírá obrazovka 93,6 % čelní plochy telefonu, což je bezpochyby jedna z nejvyšších hodnot v této cenové kategorii.

Na své si přijdou také fanoušci focení. Zadnímu panelu dominuje čtyřnásobný fotoaparát s 64Mpx hlavním snímačem, který doplňují 5Mpx širokoúhlý snímač se zorným úhlem 120 o, 2Mpx makro fotoaparát a další 2Mpx snímač, se kterým vykouzlíte na snímcích bokeh efekt. Tato kombinace je ideální pro všechny začínající fotografy, kteří rádi cestují. Umožňuje totiž zachytit víc detailů a živých snímků. Honor X8 je zdařilý fotomobil, který nabízí na střední třídu slušnou kvalitu fotek i videa. Pro milovníky selfie je tu navíc i kvalitní 16Mpx přední kamera.

6+2 GB RAM díky RAM Turbo

Promyšleně, s ohledem na cenu, působí i další parametry telefonu. Srdcem Honoru X8 je moderní procesor Qualcomm Snapdragon 680, který má vynikající výkon a současně šetří baterii. Z hlediska výkonu je ale ještě zajímavější technologie Honor RAM Turbo. Díky ní si telefon zabere malou část paměti ROM a dokáže ji využít jako paměť RAM, čímž se zvýší hodnota RAM z 6 na 8 GB. Toto vylepšení dokáže zvýšit efektivitu telefonu na maximum a přispívá k rychlejšímu načítání aplikací.

Funkce HONOR RAM Turbo rozšiřuje paměť RAM komprimací aplikací na pozadí, což umožňuje otevřít více aplikací zároveň a udržet je spuštěné na pozadí. Tato technologie zabraňuje tomu, aby se procesy na pozadí při přepínání aplikací ukončily, a zajišťuje přijetí hovoru nebo napsání zprávy navzdory tomu, že uživatel mobilu ve stejné době hraje hru nebo sleduje film. Aplikace zůstává běžet na pozadí a čeká, až ji znovu zapnete, takže můžete plynule navázat tam, kde jste skončili.

Mimochodem, Honor prý provedl v této souvislosti sérii testů, když otevřel 26 běžně používaných aplikací a jednu po druhé po tři kola ve stejném pořadí kontroloval – zaznamenával se počet restartovaných aplikací i těch, které zůstaly otevřené. Výsledek? V průměru zůstalo otevřeno 25 aplikací.

Bleskové nabíjení a tři barevné možnosti

Honor X8 obsahuje baterii o kapacitě 4000mAh, která s přehledem zajistí pohodlný celodenní provoz. Výrobce uvádí, že na jediné nabití vydrží až 13 hodin sledování videí na YouTube, 19 hodin prohlížení webu a 9,3 hodiny hraní her. Ale ani když se baterie vybije, nemusíte jako majitel telefonu zoufat. Mobil totiž disponuje 22,5W rychlým nabíjením, takže během 10 minut nabíjení získáte dostatek energie na tři hodiny přehrávání videa, což je velmi praktická funkce, kterou si ihned zamilujete.

Nový Honor X8 je na českém trhu v prodeji za akční cenu 4 990 Kč až do 15. května. Na výběr máte ze tří atraktivních barevných variant: Titanium Silver, Midnight Black a Ocean Blue.