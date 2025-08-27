Tento růst je podpořen silnou institucionální poptávkou, rozvojem stakingu a narůstajícím zájmem o altcoiny, což může naznačovat, že se blížíme k další velké fázi kryptoměnového cyklu.
V dnešním článku se podíváme na to, co čeká kryptoměny v dalších týdnech a jak si mohou investoři či začátečníci rychle a snadno koupit ethereum prostřednictvím aplikací či burz. Zároveň si představíme projekt, který se nachází v předprodeji a představuje tak ideální příležitost pro začínající investory.
Kryptoměny testují nové vrcholy, co nás čeká dál?
Ethereum se i přes krátkodobý pokles drží velmi vysoko. Cena se po dosažení 4 743 USD 14. srpna krátce propadla na 4 270 USD. I tak je to stále více než 20% růst za poslední měsíc, což naznačuje, že trh si jen vybírá čas na konsolidaci. Zároveň se potvrzuje silná poptávka ze strany institucí – obří nákupy od společností jako Bitmine Immersion Technologies (přes 1,15 milionu ETH) jen podtrhují, jak velká důvěra v ethereum panuje.
Na druhé straně bitcoin ztratil za poslední období část své dominance. Jeho cena klesla pod hranici 120 000 USD a v době psaní článku se obchoduje za 115 300 USD. Dominance BTC se podle Tradingview snížila na zhruba 59,9 % přičemž ještě v květnu byla na 65 %. Tento vývoj potvrzuje, že kapitál se postupně přesouvá od bitcoinu k altcoinům.
Coinbase Institutional ve své srpnové zprávě přímo nazvala aktuální období jako „Altcoinová sezona přichází“. Podle jejich analytiků by rotace kapitálu mohla vyústit ve výrazný růst altcoinů do září. Altcoin Market Cap od července vzrostl o více než 50 % a překročil hranici 1 bilionu USD. Největší šanci mají projekty, s jasnou užitnou hodnotou – stabilní stablecoinové ekosystémy a nové projekty druhé vrstvy, mezi něž patří i Bitcoin Hyper.
Jak koupit ethereum - návod krok za krokem
Nákup etherea je dnes jednodušší než kdy dříve. Nejčastější cestou je využití kryptoměnové burzy, kde si můžete během několika minut otevřít účet a provést první nákup. Stačí se zaregistrovat na důvěryhodné platformě, projít ověřením identity a poté vložit prostředky – buď platební kartou, bankovním převodem, nebo prostřednictvím platebních bran. Po nabití účtu už jen stačí zadat objednávku k nákupu ETH a tokeny se připíšou do vaší peněženky.
Burzy jako Binance, Coinbase nabízejí jednoduché rozhraní, kde lze nákup provést podobně snadno jako klasickou online platbu. Výhodou burzy je vysoká likvidita a rychlá realizace obchodů. Na druhou stranu je vhodné si po nákupu kryptoměnu převést z burzy do vlastní peněženky, protože dlouhodobé držení přímo na burze s sebou nese bezpečnostní rizika.
TIP: V tomto článku najdete podrobného průvodce pro nákup etherea krok za krokem.
Dalším krokem, který by měl investor zvážit, je bezpečné uložení nakoupených ETH. Nejjednodušší možností je využít softwarové nebo hardwarové peněženky, které vám dávají plnou kontrolu nad vašimi klíči a prostředky. Uživatelé, kteří plánují dlouhodobé držení, ocení i možnost stakingu, tedy uložení etherea do sítě a získávání pasivního příjmu. Jednou z těchto peněženek je Best Wallet.
Jde o moderní, nekastodiální aplikaci, která podporuje více než 60 blockchainů a umožňuje nákup, držení i směnu kryptoměn včetně etherea. Díky integraci platební brány Onramper získají uživatelé nejlepší směnné kurzy a nízké poplatky, přičemž aplikace nabízí i portfolio management a vysoký stupeň bezpečnosti (biometrické zabezpečení). Best Wallet je tak skvělou volbou pro ty, kteří hledají bezpečné uložení jejich altocoinu.
Bitcoin Hyper se může stát další velkou kryptoměnou s atraktivním stakingem
BTC Hyper je nový projekt druhé vrstvy Bitcoinu, který má ambici vyřešit největší slabiny původní sítě – pomalé a drahé transakce. Díky propojení s Canonical Bridge a využití Solana Virtual Machine (SVM) umožňuje Bitcoin Hyper téměř okamžité a levné platby, staking i provoz decentralizovaných aplikací (DApps). Projekt rychle získává pozornost komunity i investorů, protože přináší škálovatelnost, kterou BTC dlouhodobě postrádal.
Momentálně probíhá předprodej tokenu $HYPER, v jehož rámci už bylo vybráno více než 10,3 milionu USD. Cena tokenu je nyní 0,012745 USD, což z něj dělá atraktivní příležitost před očekávanou altcoin sezonou. Investoři, kteří hledají nejen růstovou, ale i výnosovou příležitost, ocení zejména staking, jenž má být jedním z hlavních pilířů ekosystému. Bitcoin Hyper se může v altcoin season zařadit mezi projekty, které přinesou nadstandardní zisky.
Závěr
Ethereum se znovu přibližuje historickému maximu a potvrzuje svou roli klíčového hráče kryptotrhu. Krátkodobé výkyvy na ceně neznamenají oslabení trendu – spíše otevírají prostor pro konsolidaci a další růst.
Je potřeba však poznamenat, že investice do kryptoměn, ať už jde o zavedené projekty jako ethereum nebo spekulativnější meme coiny, jsou vysoce rizikové. Pokud chcete investovat do krypta, počítejte s tím, že můžete přijít o veškerý kapitál.