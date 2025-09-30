Dogecoin se dočká ETF - jaké další kryptoměny sledovat?

Cena dogecoinu navzdory nejistotě v posledních dnech posílila a analytici se přou, zda ETF přinese pouze krátkodobý impuls, nebo otevře cestu k nové vlně zájmu o meme coiny.
Dogecoin si připisuje zisky a chystá se první ETF
První fond zaměřený na dogecoin ponese název Rex-Osprey DOGE ETF (DOJE) a jeho cesta na americké burzy není úplně přímočará. Na začátku tohoto měsíce byl schválen podle Investment Company Act z roku 1940, který se obvykle vztahuje na podílové fondy a ETF.
Nepůjde tedy o klasické spotové ETF – expozici na dogecoin získává prostřednictvím dceřiné společnosti na Kajmanských ostrovech a derivátových kontraktů. Spuštění se už několikrát odkládalo a podle analytiků Bloombergu by k debutu mělo dojít v nejbližších dnech.
Navzdory nejistotě kolem spuštění DOGE ETF (DOJE) zaznamenal dogecoin v posledních týdnech výrazný růst. Za poslední měsíc vzrostl o více než 30 % a v uplynulém týdnu přidal dalších 11 %, přičemž minulý týden se obchodoval okolo hodnoty 0,28 USD. Vývoj ukazuje zvýšenou volatilitu i rostoucí zájem obchodníků, kteří spekulují na příchod nového fondu. Část růstu ale může být spíše výsledkem očekávání než potvrzením dlouhodobého trendu.
Očekávaný dopad nového fondu zůstává mezi analytiky sporný. Eric Balchunas z Bloombergu upozorňuje, že vliv na cenu bude pravděpodobně jen minimální, protože většina investorů má už dnes přístup na kryptoměnové burzy.
Přínos nového ETF tak vnímá spíše symbolicky, i když připouští, že pokud se v závěru roku skutečně objeví několik dalších podobných fondů, může to poptávku posílit. Část expertů proto hovoří o šanci, že by se cena dogecoinu mohla vyšplhat až k 0,60 USD, zatímco jiní varují, že bez reálného využití zůstane fond jen nástrojem spekulace.
Bull run jako příležitost pro nákup kryptoměn v předprodeji
V době, kdy kryptoměny dosahují nových maxim a na trhu panuje euforie, investoři hledají projekty s největším růstovým potenciálem. Právě tehdy může být ideální příležitostí investovat do kryptoměn, které se teprve nacházejí v předprodeji. Kryptoměnové předprodeje slouží nejen jako způsob financování a marketingu, ale také jako nástroj pro budování komunity kolem projektu. Pro investory pak představují příležitost nakoupit tokeny za výrazně nižší cenu, než za jakou se později objeví na burzách.
Kromě zvýhodněné ceny nabízejí předprodeje často i další benefity. Patří sem možnost zapojit se do stakingu s atraktivním výnosem nebo přístup k funkcím, které nejsou dostupné běžným uživatelům. Díky tomu se stávají zajímavým nástrojem, jak diverzifikovat portfolio a podpořit projekty už v rané fázi. Přesto je nutné mít na paměti, že vyšší potenciál výnosu je vykoupen vyšší volatilitou a rizikem oproti zavedeným altcoinům.
V následující části si blíže představíme kryptoměnu Maxi Doge, která se profiluje jako nástupce dogecoinu a aktuálně je ve fázi předprodeje.
Nakupte Maxi Doge v předprodeji
Kryptoměny jsou vysoce volatilní a riziková aktiva. Investujte vždy zodpovědně a pouze částku, kterou si můžete dovolit ztratit.
Maxi Doge jako nástupce dogecoinu, získejte pasivní odměny díky předprodeji
Maxi Doge ($MAXI) je nový meme coin, který navazuje na odkaz dogecoinu, ale přidává vlastní nadsázku a humor. Hlavní tváří projektu je přehnaně svalnatý Doge, který obchoduje s obří pákou, pumpuje svaly i grafy a nikdy nespí. Tento styl cílí na komunitu traderů, kteří mají rádi riziko, humor a chtějí být součástí projektu s potenciálem výrazného růstu.
Maxi Doge se odlišuje od většiny meme coinů tím, že kromě humoru přináší i prvky, které podporují dlouhodobější zapojení komunity. Klíčovou součástí tokenomiky je staking, na který bylo vyčleněno 5 % z celkové nabídky a jehož aktuální APY dosahuje 142 %. To investorům umožňuje získávat pasivní odměny a zároveň motivuje k dlouhodobému držení tokenů. Projekt zároveň chystá komunitní soutěže a gamifikované události, jež odmění nejaktivnější uživatele a přispějí k rozvoji ekosystému.
Token $MAXI je možné aktuálně získat v probíhajícím předprodeji přímo na oficiálním webu projektu. Platbu lze provést kryptoměnami ETH, BNB, USDT, USDC nebo jednoduše platební kartou. Předprodej dává investorům šanci nakoupit za nižší cenu ještě před zalistováním na burzách a připravit se na očekávanou alt season, během níž může Maxi Doge nabídnout zajímavé zhodnocení.
Navštivte Maxi Doge v předprodeji
Kryptoměny jsou vysoce volatilní a riziková aktiva. Investujte vždy zodpovědně a pouze částku, kterou si můžete dovolit ztratit.
Závěr
Vznik Rex-Osprey DOGE ETF (DOJE) představuje historický okamžik – vůbec poprvé se na americké burze objeví fond zaměřený čistě na meme coin. Přestože se jeho spuštění několikrát odložilo a očekávaný dopad na cenu zůstává sporný, jde o jasný signál, že i projekty původně vzniklé z internetové recese nacházejí cestu do světa tradičních financí. Z tohoto trendu pak mohou těžit i kryptoměny v předprodeji, jako je například Maxi Doge, které oslovují investory hledající další příležitosti.