Budou kryptoměny pokračovat v růstu? Nenechte si ujít tu příležitost.

Trh překvapil a celková kapitalizace kryptoměn se za poslední měsíc zvýšila o více než 10 %. Znamená to, že bychom se mohli dočkat dalších historických maxim
Nové kryptoměny přitahují pozornost investorů, známé kryptoměny si připisují zisky
Bitcoin si během posledního měsíce připsal více než 12 % a dosáhl nového historického maxima nad hranicí 126 000 USD. Jeho tržní kapitalizace tak překonala 2,5 bilionu USD a zařadila kryptoměnu mezi sedm nejcennějších aktiv světa. K růstu přispěla očekávání snížení úrokových sazeb FEDu, příznivější regulační nálada v USA a sílící institucionální zájem podpořený přílivem miliard dolarů do bitcoinových ETF.
Rostou i další přední kryptoměny. Ethereum si za posledních 30 dní připsalo přibližně 5 %, k čemuž přispívá silný institucionální zájem – jen za poslední týden přiteklo do ethereum ETF přes 1,3 miliardy USD. Dalším faktorem je očekávaný upgrade Osaka, který má zlepšit škálovatelnost sítě. Růst zaznamenala také solana, která posílila o 5 %, a dogecoin, jehož cena vzrostla o 8 %. Největší zisky si však připsalo BNB, které v uplynulém měsíci vzrostlo o 49 %.
Pozitivní sentiment na trhu tak přitahuje pozornost i k novým kryptoměnám, které se snaží využít rostoucího zájmu investorů. Mnohé z nich přicházejí s inovativními technologiemi, atraktivním stakingem a nízkou vstupní cenou, jež nabízí potenciál výrazného zhodnocení – v některých případech až v řádu stovek či tisíc procent.
Bitcoin Hyper chce zaujmout lepší technologií, stakingem a rychlejšími transakcemi
Bitcoin Hyper je nový projekt, který přináší řešení pro dlouhodobé technologické nedostatky Bitcoinu. Cílem je umožnit rychlé a levné transakce, které by z něj mohly učinit skutečně využitelný platební prostředek pro každodenní použití. Funguje jako řešení druhé vrstvy (Layer 2) a využívá technologii Solana Virtual Machine, díky níž podporuje smart kontrakty, decentralizované aplikace i DeFi, aniž by narušil bezpečnostní principy původního Bitcoinu.
Nativní token $HYPER má maximální nabídku 21 miliard tokenů. Z této sumy jde 30 % na vývoj platformy, 25 % do pokladnice projektu a 20 % na marketing. Na staking a komunitní odměny připadá 15 %, přičemž staking aktuálně nabízí APY ve výši 51 %. Zbývajících 10 % je určeno pro zalistování tokenu na kryptoměnových burzách.
Token $HYPER je aktuálně dostupný v předprodeji za cenu 0,013085 USD a zatím se vybralo více než 22 milionů USD. Projekt prošel nezávislými audity společností Coinsult a SolidProof, které potvrdily jeho bezpečnost a transparentnost. Díky technologickému základu, atraktivní tokenomice a silnému zájmu komunity se Bitcoin Hyper řadí mezi nejzajímavější kryptoměnové projekty letošního roku.
Disclaimer: Investice do kryptoměn jsou vysoce rizikové a mohou vést ke ztrátě části nebo celé investice.
Pepe Node nabízí investorům možnost proniknout do těžby kryptoměn
Pepe Node vstupuje na trh jako nová kryptoměna, která spojuje herní prvky s atraktivním systémem odměn. Namísto pasivního držení tokenů přináší interaktivní simulaci virtuální těžby, kde si uživatelé budují vlastní digitální serverovny a získávají odměny v reálném čase. Díky tomu se mohou uživatelé zapojit od samotného začátku a stát se součástí rostoucí krypto komunity.
Nativní token $PEPENODE má celkovou nabídku 210 miliard tokenů. Z této částky je 35 % vyhrazeno na rozvoj komunity, dalších 35 % na vývoj protokolu a 15 % na marketing. Po 7,5 % připadá na komunitní odměny a na burzovní likviditu. Projekt navíc zavádí deflační model – 70 % všech tokenů utracených za nákup či upgrady Miner Nodes se automaticky spálí, čímž se snižuje nabídka a roste jejich vzácnost.
Pro rané investory je projekt lákavý také díky vysokému stakingu, který aktuálně dosahuje APY ve výši 736 %. V probíhajícím předprodeji se již vybralo více než 1,7 milionu USD a aktuální cena za token činí 0,0010918 USD. Pepe Node tak patří mezi projekty s největším potenciálem zhodnocení v nadcházející alt sezoně.
Závěr
Kryptoměnový trh má za sebou úspěšné období a rostoucí ceny bitcoinu i dalších digitálních aktiv znovu probouzejí zájem investorů. Z pozitivního vývoje těží i nové kryptoměnové projekty, jako jsou Bitcoin Hyper a Pepe Node, které přicházejí s technologickými inovacemi a atraktivními možnostmi zhodnocení. Přesto je důležité mít na paměti, že investice do kryptoměn jsou vysoce rizikové a jejich hodnota se může výrazně měnit.