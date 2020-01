Apple Macbook i další produkty značky jsou kvalitní i z druhé ruky

Je lepší mít starší Apple než fungl novou jinou značku IT techniky

Tento fakt vám potvrdí každý, kdo z běžného IT světa přešel do Apple ekosystému, jak uživatelé produktů této značky i značka samotná tento systém, kdy využíváte téměř výhradně nebo zcela výhradně její produkty, nazývá. Ty spolu bez problémů komunikují, neřešíte neustále kompatibilitu, vše je navíc designově povedené a v top kvalitě. Ano, i Apple má své horší chvilky, ale ve srovnání s jinými IT značkami nabízí zatím pořád vysoký standard bez kvalitativních odchylek.

Apple produkty stárnou pomaleji

Běžní uživatelé IT techniky nechtějí neustále řešit technické problémy svých zařízení ani jejich kompatibilitu. S Apple výrobky nemusíte. Problémem je pouze vysoká cena těchto produktů. I tady však řešení existuje. Produkty Apple jsou natolik kvalitní, že zatímco standardní notebook nepřežije ani v kancelářském prostředí více než čtyři roky, Apple MacBook hravě po čtyřech letech výhodně prodáte, protože má před sebou ještě hezkých pár let života. Apple produkty stárnou pomaleji. Je možné bez přehánění tvrdit, že Apple jako by svým produktům implantoval antiageing geny. Na rozdíl od jiné IT techniky, která je spíše v podezření, že se v ní po záruce samovolně aktivují tzv. „kurvítka“.

Pořiďte si Apple z druhé ruky na LEVNAPC.cz

Kdo tedy zatouží mít doma svůj Apple Mac a iMac, nemusí hned sahat po zbrusu nových produktech. Pro každého, jenž chce vstoupit do Apple světa, tuto značku si vyzkoušet nebo vybavit Apple produkty i své děti, je ideální sáhnout po použité Apple technice. Podobnou možnost máte v případě, že si chcete pořídit Apple iPhone a iPad. Celá rodina tak můžete přejít na Apple platformu, využívat společně iCloud úložiště, sdílet si data, nakoupené aplikace i hry. Nemusíte je kupovat pro každé dítě zvlášť.

Kvalitní repasovaná technika Apple – repasované počítače a repasované telefony se dají pořídit za rozumnou cenu na LEVNAPC. Tento e-shop nabízí i repasovanou techniku vždy se zárukou, a to minimálně 12 měsíců. Delší záruku lze obvykle dokoupit. Zboží je testováno. Na případné drobné závady, jako jsou malé škrábance apod., je zákazník vždy upozorněn a zboží je nabízeno jako B kvalita ještě levněji. Apple produkty pocházejí obvykle z firemních výkupů a firma je třídí do kvalitativních kategorii. V e-shopu LEVNAPC.cz značce Apple dobře rozumí, takže vám rádi s výběrem poradí. Rozhodně se na Mac a Apple obecně nemusíte bát přejít. Je to dobrá volba.