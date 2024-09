Vít Němeček: Jak jste na tom s prevencí?

Navíc - Česká republika má jeden z nejrozvinutějších systémů prevence nádorových onemocnění vůbec. A právě preventivní prohlídky jsou klíčem ke snížení výskytu nádorů.

Prevence nebolí, léčba leckdy ano

Preventivní vyšetření, ať už se bavíme o gynekologii nebo gastroenterologii, či jiném oboru, mohou zachytit nádor včas. Všichni asi chápeme, že zjištění rakoviny v jejím raném stádiu výrazně zvyšuje šance na přežití každého z nás. Když se léčba zahájí včas, naděje na její úspěšnost, a ve finále na přežití, jsou velké. Objednací lhůty na preventivní vyšetření bývají sice někdy delší, ale ruku na srdce, jak dlouho to plánujete? Zavolám tam zítra, v pondělí, po dovolené… někdy uteče půl roku a zjistíte, že jste se ještě ani neobjednali, a pak jste pohoršení, že to není do týdne. Známe to všichni. Prostě přestaňte váhat a odkládat a objednejte se. Preventivní vyšetření nejsou bolestivá ani nebezpečná, možná trochu nepříjemná, ale co to je ve srovnání s náročnou a vyčerpávající léčbou?

Systém prevence máme, zbývá ho plně využívat

Ačkoli je na tom Česká republika výborně ve srovnání s okolními zeměmi a systém prevence nádorových onemocnění je plně rozvinutý a propracovaný, stále se bohužel setkáváme s tím, že ho lidé dostatečně nevyužívají. Rád bych to jako senátor změnil. Práce politika z velké části spočívá v přesvědčování, takže budu ve své práci klást důraz na propagaci prevence a aktivně prosazovat lepší informovanost veřejnosti. Příležitostí k tomu mám hodně.

Nejdůležitější preventivní programy

Mamografické vyšetření (screening nádoru prsu) - jde o rentgen prsů, někdy doplněný ultrazvukovým vyšetřením. Je určený ženám od 45 let každé dva roky. Doporučení poskytne praktický lékař nebo gynekolog. Program využívá asi 60 % žen.

Screening nádorů děložního hrdla – je součástí gynekologické preventivní prohlídky prováděné u žen každý rok. Jde o mikroskopické vyšetření buněk získaných stěrem z děložního čípku. Tento vzorek vyhodnocují akreditované cytologické laboratoře. Program využívá asi 60 % žen.

Screening nádorů tlustého střeva a konečníku – od 50 let věku byste si měli jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS), dostupný je u praktických lékařů. Další možností je podstoupit kolonoskopii jednou za deset let. Doporučení poskytne praktický lékař. Program využívá necelých 30 % žen a mužů.

Existuje samozřejmě řada dalších programů, zaměřených nejen na nádory, ale i na onemocnění srdce a cév, cukrovku atd. Informace vám poskytne váš praktický lékař. Nenechte svůj osud náhodě. Choďte na preventivní prohlídky a chraňte své zdraví.

MUDr. Vít Němeček, MBA – chirurg a dlouholetý ředitel nemocnice v Jablonci nad Nisou, zabývá se prevencí nádorových onemocnění