Vít Němeček: České zdravotnictví potřebuje uzdravit

Odpovědi nabízí MUDr. Vít Němeček, ředitel nemocnice v Jablonci nad Nisou.

Pane doktore, jak to tedy je s českým zdravotnictvím?

Zdravotnictví je v naší zemi stále na dobré úrovni, ale potýká se s řadou problémů, které je nutné řešit. Například za poslední čtyři roky stouply náklady na zdravotnictví o polovinu a jeho podíl na HDP dorovnal Belgii. Přesto jsou lidé se zdravotními službami spokojeni stále méně. Rostou rozdíly v regionální dostupnosti péče, prohlubuje se relativní nedostatek personálu.

To nezní úplně pozitivně…

Bohužel. Situaci navíc zhoršuje stárnutí populace. V dalších letech budeme mít stále více starších a více nemocných lidí, kteří budou potřebovat více péče, která bude dražší. Naopak lidí v produktivním věku, kteří budou tuto péči poskytovat a platit daně i zdravotní pojištění, bude relativně méně. Jenom udržet stávající stav nebude jednoduché, další stovky miliard ani tisíce lékařů a sester nebudou k dispozici, je nutné hledat cesty k větší efektivitě systému.

Kandidujete v nadcházejících volbách do Senátu a chcete se věnovat právě zdravotnictví. Máte konkrétní řešení současné situace?

Není to žádný zázračný recept. V první řadě českému zdravotnictví pomůže snížení administrativní zátěže. Nikdo se nechce hrabat v papírech a lékaři a ostatní zdravotníci teprve ne, čas máme věnovat v prvé řadě našim pacientům. Mnoho záznamů, výkazů, hlášení a žádostí je uživatelsky nepřátelských a někdy i zbytečných. Navíc si centrální úřady data nepředávají a vykazovat je musíme opakovaně.

S tím by si asi dokázal poradit nějaký šikovný IT systém, ne?

To je právě další řešení. Digitalizace. Nemáme, ale potřebujeme celostátní a bezpečný informační systém, ze kterého by těžili lékaři, pacienti, zdravotní pojišťovny i další účastníci. Systém, který ušetří čas i peníze, protože zabrání opakovanému vyšetřování v ekonomicky atraktivních oborech i nesmyslným skladbám medikace. Jde o to, aby lékaři měli přístup k již existujícím informacím o svých pacientech – s čím se léčí, jaké léky berou, jaká vyšetření prodělali atd.

Co podle vás pomůže s nedostatkem specialistů v některých oborech?

Je potřeba najít politickou odvahu k systémovým změnám. To se budu snažit prosazovat, pokud se mi podaří uspět v senátních volbách. Je potřeba změnit předatestační vzdělávání lékařů. Je zbytečně komplikované a administrativně náročné. Cílem je také zrušit systém vzdělávacích akreditací. Pracoviště, které má oprávnění poskytovat určitý druh péče, musí mít automaticky kompetenci v tomto oboru vzdělávat. A další věcí je nutnost zvýšit kompetence zdravotních sester, podobně jako je to v zahraničí. Všeobecná sestra studuje čtyři roky střední školu a potom 3 až 5 let školu vysokou. Má-li k tomu odpovídající praxi, měla by mít i kompetenci provádět některé činnosti místo lékaře.

Často se hovoří i zdravotních pojišťovnách. V čem je zakopaný pes?

Nutné je především rozhodnutí, zda naše zdravotnictví budeme dále řídit přes vícero zdravotních pojišťoven, nebo přes jednu centrální národní zdravotní službu. Oba systémy jsou možné, u nás však máme hybrid s nevýhodami obou. Vyšší provozní náklady a současně nemožnost si konkurovat, tedy nižší efektivitu. Zůstaneme-li ve stávajícím řešení, je potřeba alespoň narovnat úhrady od pojišťoven za stejné výkony. Menší nemocnice, jako je jablonecká nebo jilemnická a semilská, mají za řadu výkonů výrazně nižší úhradu, než nemocnice fakultní. Potom jim scházejí peníze na rychlejší růst platů nebo na nezbytné investice.

Chce to tedy změnu systému?

Ne tak docela, nepotřebujeme reformu. Potřebujeme průběžnou kultivaci a zlepšování jednotlivých oblastí. České zdravotnictví je velmi kvalitní, vysoce časově i místně dostupné, a je také velice solidární. Na počet obyvatel máme množství lékařů i sester srovnatelné s jinými zeměmi, ale je nutné vše využívat efektivně. A to platí i o chování a odpovědnosti ostatních účastníků – tedy pacientů, zdravotních pojišťoven i ministerstva.

MUDr. Vít Němeček, MBA – chirurg a dlouholetý ředitel nemocnice v Jablonci nad Nisou. Je aktivní v komunální i krajské politice, v letech 2010-2013 byl také poslancem Parlamentu ČR za ODS, jejímž je členem. Označuje se za konzervativního člověka a za nejvyšší hodnoty považuje svobodu, řád a zodpovědnost každého člověka za život svůj a životy svých nejbližších. Uchází se o post senátora za obvod č. 35 – Jablonecko, Semilsko. Žije v Jablonci nad Nisou, je ženatý, má dvě dospělé dcery.