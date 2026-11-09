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Vánoční průvodce šperky – od diamantů po český granát

Komerční sdělení   10:04
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Vánoční průvodce šperky – od diamantů po český granát

Vánoční průvodce šperky – od diamantů po český granát | foto: Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

Vánoční průvodce šperky – od diamantů po český granát
Vánoční průvodce šperky – od diamantů po český granát
Vánoční průvodce šperky – od diamantů po český granát
Vánoční průvodce šperky – od diamantů po český granát
8 fotografií

Komerční sdělení

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Vánoční svátky, slavnostní večeře i novoroční oslavy jsou příležitostí dopřát si něco výjimečného. Šperk dokáže podtrhnout osobitý styl, dodat slavnostnímu outfitu poslední detail a zároveň se stát dárkem, který bude dělat radost dlouhá léta.

Granát Turnov nabízí inspiraci pro milovnice jemné elegance i výraznějších šperků – od stříbrných šperků s českými granáty přes zlaté prsteny a náušnice s českými granáty a pravými diamanty až po dokonale sladěné soupravy.

Český granát a pravé diamanty – spojení, které nepřehlédnete

Temně červená barva českého granátu a čistý třpyt pravých diamantů vytvářejí kontrast, který dává šperkům osobitý charakter. Právě toto spojení patří k výrazným prvkům zlaté nabídky Granátu Turnov.

Pro slavnostní příležitosti mohou být krásnou volbou například zlaté náušnice s českým granátem a pravým diamantem. V nabídce jsou také varianty z bílého zlata nebo různé tvary a typy zapínání. K náušnicím lze sladit přívěsek či náhrdelník ve stejném stylu.

Vánoční tip na šperk: Zlaté náušnice s českým granátem a pravými diamanty – elegantní volba pro ženu, která má ráda klasické šperky s výrazným barevným detailem.

Prsten, který se stane dominantou

Někdy stačí jediný šperk, aby celý vzhled získal osobitost. Stříbrný prsten s českým granátem a vltavínem spojuje charakteristickou červenou barvu českého drahokamu se zelenou barvou vltavínů.

Vybrat si lze také prsteny s českými granáty bez vltavínů nebo modely, které kombinují další kameny. Pro ženy, které dávají přednost výraznějšímu šperku, může být prsten krásnou dominantou slavnostního outfitu i osobním doplňkem pro běžné dny.

Tip na vánoční dárek: Stříbrný prsten s českým granátem a vltavínem – spojení tradičních českých drahokamů. Foto výrazný prsten

Bílé, nebo žluté zlato? Elegance podle vlastního stylu

Výběr šperku není jen o kamenech, ale také o barvě a charakteru kovu. Žluté zlato působí hřejivě a tradičně, bílé zlato naopak podtrhuje čistý a moderní vzhled. Granát Turnov nabízí zlaté šperky v obou variantách.

Zlaté náhrdelníky s českými granáty mohou být jemným doplňkem slavnostních šatů i elegantním šperkem pro každodenní nošení. Zajímavou volbou jsou také přívěsky s českými granáty a pravými diamanty, které vyniknou samostatně nebo v kombinaci s vhodným řetízkem.

Jaký vánoční dárek vybrat? Přívěsky z bílého a žlutého zlata s českým granátem a pravými diamanty – decentní, ale nepřehlédnutelný šperk pro slavnostní chvíle.

Vánoční průvodce šperky – od diamantů po český granát

Stříbrné šperky: elegance pro každý den i slavnostní chvíle

Krása českého granátu vynikne také ve stříbře. Stříbrné šperky s charakteristickými červenými kameny představují oblíbenou a dostupnější cestu k tradičnímu českému drahokamu. V nabídce Granátu Turnov najdete jemné přívěsky, náušnice, prsteny i sladěné soupravy v různých tvarech a provedeních.

Stříbro v kombinaci s českými granáty působí svěže a elegantně. Pro milovnice jemnějších barevných kombinací jsou zajímavou volbou také modely doplněné perlami či dalšími kameny. Stříbrné šperky se hodí pro každodenní nošení, ale díky výrazné barvě českého granátu krásně doplní i slavnostní outfit.

Dárek, kterým zaručeně okouzlíte: Stříbrné náušnice a přívěsky s českými granáty nebo sladěná stříbrná souprava – krásný dárek pro ženu, která dává přednost nadčasové eleganci.

Český granát a vltavín: dva drahokamy z české krajiny

Kdo hledá šperk s neobvyklou barevnou kombinací, může objevit spojení dvou charakteristických českých kamenů. Český granát sytě červenou barvou kontrastuje se zelenými odstíny vltavínu, který vznikl při dopadu meteoritu před miliony let.

Granát Turnov nabízí například zlaté přívěsky a náušnice s českým granátem a vltavínem. Jejich barevnost zaujme na první pohled a přináší zajímavou alternativu ke klasickým granátovým šperkům.

Tip na nevšední vánoční dárek: Zlatý přívěsek s českým granátem a vltavínem – originální spojení dvou drahokamů spjatých s českou krajinou.

Když k sobě šperky dokonale ladí

Pro ženy, které mají rády harmonický celek, jsou ideální volbou šperkové soupravy. Náušnice, přívěsek a prsten ve stejném designu umožňují vytvořit elegantní kombinaci bez složitého hledání jednotlivých kousků.

V nabídce Granátu Turnov najdete stříbrné i zlaté soupravy s pravými českými granáty. Některé modely kombinují české granáty s perlami nebo dalšími kameny, jiné zaujmou spojením českých granátů a pravých diamantů. Souprava může být krásným vánočním dárkem i volbou pro slavnostní události, při kterých chcete mít každý detail sladěný.

Dárek s příběhem, který začíná v Čechách

Český granát není jen krásný drahokam. Je součástí české šperkařské tradice, kterou Granát Turnov rozvíjí již více než sedmdesát let. Výjimečnost značky spočívá v propojení vlastní těžby českého granátu, zpracování kamene a výroby šperků.

Každý šperk tak nese příběh českého drahokamu i práce lidí, kteří mu dávají konečnou podobu. U šperků s českými granáty je důležitým potvrzením původu certifikát pravosti a označení Granátu Turnov.

Ať už vybíráte jemný stříbrný přívěsek, zlatý prsten s pravými diamanty, výrazné náušnice nebo celou soupravu, vánoční dárek může být víc než jen krásným doplňkem. Může připomínat výjimečný okamžik, blízkého člověka i tradici, která má své kořeny v české krajině.

Objevte vánoční inspiraci na www.granat.cz a vyberte šperk, ve kterém se ukrývá příběh.

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