SKIARÉNA JIZERKY si na novou sezónu připravila spoustu novinek

Už cítíte tu vůni čerstvého sněhu? Ve SKIARÉNĚ JIZERKY – v srdci Jizerských hor – se v areálech Tanvaldský Špičák a Severák pilně připravovali na novou sezónu 2025/2026, aby vám nabídli ještě lepší zážitky.

foto: SKI Bižu s.r.o.

5 fotografií

Připravte se na rychlejší jízdu na vrchol, moderní půjčovny či úschovnu vybavení a sněhovou jistotu.

Tanvaldský Špičák: Zcela nová lanovka

Tanvaldský Špičák se proměňuje v moderní sportovní centrum. Stal se místem letošních největších investic, které zásadně zpříjemní váš pobyt na horách. Přesně takhle vypadá moderní zimní dovolená!

Původní neodpojitelná lanovka na Tanvaldském Špičáku I je minulostí. Přichází modernější a komfortnější odpojitelná lanovka.

Rychlost, která baví: Výrazně kratší čas pro cestu lanovku na vrchol.

Komfort bez starostí: Nástup a výstup z lanovky bude mnohem snadnější.

Celoroční využití: Skvělá zpráva pro bikery – lanovka samozřejmě pojede i v létě, opět zrychlí cestu na vrchol a pohodlně sveze i vaše kolo!

Řada vylepšení pro ty nejpříjemnější zážitky:

Půjčovna v objektu lanové dráhy Špičák I dostala moderní kabát. Zcela nový interiér a kompletně nové vybavení zajistí, že si lyže či prkno vypůjčíte v tom nejlepším komfortu a stylu.

Sněhová jistota: Nové technologie v čerpací stanici a 30 nových sněžných děl na Špičáku II zajistí, že naše zasněžování bude výkonnější a rychlejší. Dostatek sněhu je priorita!

Vylepšená navigace: Ve spolupráci se Sitour proběhla kompletní modernizace navigačního a informačního systému v areálu. Těšte se na nové mapy, nové informační cedule a digitální obrazovky s aktuálními daty.

Rozšiřujeme i Bikepark na Tanvaldském Špičáku

Cyklisty zaručeně nadchne zcela nový, v pořadí již čtvrtý trail v Bikeparku. Bude zaměřený na skoky a technické prvky – prostě trasa pro ty, kteří si rádi hrají s terénem.

Severák: Ideální pro rodiny a začátečníky

Menší a útulný Severák je známý svou přátelskou atmosférou. I zde si pro letošek připravili spoustu novinek.

Vše v jednom v Malé Arnice: Centrální objekt Malá Arnika se rozšířil a stal se centrem služeb. Nabízí moderní a větší půjčovnu, kde si vybavení vyberete v klidu a s komfortem.

Dětská herna: Byl postaven nový vstup přímo ze sjezdovky a samotné prostory herny byly zvětšeny.

Nový skidepot/úschovnu vybavení: Už žádné tahání lyží! Přímo v Malé Arnice vznikl zbrusu nový skidepot – čeká na vás 75 uzamykatelných skříněk, kam bezpečně a pohodlně uložíte veškeré vybavení.

Nové objekt na Kampě: Pro naše nejmenší a začínající lyžaře jsme přes léto vybudovali nové zázemí s ohřívárnou a sociálním zařízením.

Posílení zasněžování: V lokalitě U Arniky byly nainstalovány nové koncových prvky.

Poznejte kouzlo propojení Jizerek: Jedna jízdenka, dvojitá zábava

SKIARÉNA JIZERKY je propojení areálu na Tanvaldském Špičáku a Severáku jednotným odbavovacím systém. Skipasy zakoupené na Špičáku platí bez výjimky i na Severáku. A pozor: v ceně tří- a vícedenních skipasů ze Severáku máte navíc jeden den lyžování zdarma na Tanvaldském Špičáku.

Přesun mezi areály je snadný díky pravidelnému skibusu, který jezdí 3× denně na trase Jablonec nad Nisou – Janov nad Nisou – Bedřichov – Severák – Tanvaldský Špičák a zpět. Slouží lyžařům i běžkařům pro návrat z túr.

Ať už jste rodina s dětmi nebo milovníci carvingu, SKIARÉNA JIZERKY s celkovými 15 km sjezdovek, 15 vleky, 2 lanovkami a 3 pohyblivými koberci je připravena nabídnout nezapomenutelné zážitky. Uvidíme se na sjezdovce?

