„Ralsko měříme srdcem, ne počtem obyvatel“

Ralsko je čtvrté největší město v České republice podle rozlohy – 171 km². Přesto zde žije jen zhruba 2 300 obyvatel. Co to pro vás jako starostu znamená?
Když jsem nastupoval do funkce starosty, tak v tabulce evidence obyvatel svítilo, že počet obyvatel klesl pod 2000 na nějakých 1992. Byl to moment, který mě „nakopnul“, abych s tím něco začal dělat, a započala tak velká výzva, která platí dodnes. Velké území, mnoho místních částí a relativně málo lidí znamená, že investice i služby musíme plánovat chytře a dlouhodobě. Zároveň je to ale také velká příležitost – máme prostor rozvíjet město v souladu s přírodou, historií i potřebami obyvatel.
Za posledních osm let se v Ralsku udělala celá řada projektů. Které považujete za nejdůležitější?
Určitě novou mateřskou školu v Kuřívodech, cyklostezku Ploužnice–Mimoň nebo odbahnění rybníka v Hradčanech, který je důležitou turistickou zastávkou a zároveň významným vodním prvkem v CHKO. Velký význam má i nový hřbitov v Kuřívodech, který navazuje na původní duchovní tradici místa.
K tomu jsme vybudovali kompletní inženýrské sítě pro městské části Náhlov, Kuřívody, Horní Krupá a Boreček. Nechybí ani řada menších, ale důležitých projektů – třeba obnova COOPu v Kuřívodech nebo rozvojové lokality pro 50 nových parcel v Kuřívodech a Hvězdově. A velký skok vpřed představuje také rozšíření optické internetové sítě.
Letos dokončujete i největší investici města – rekonstrukci kulturního domu v Kuřívodech. Co od ní očekáváte?
Je to projekt, který zcela změní kulturní život v Ralsku. Kulturní dům bude sloužit jako zázemí pro akce, komunitní setkávání, spolky i širší veřejnost. Pro mě osobně je to symbol toho, že se Ralsko znovu nadechuje a získává novou tvář. Najde zde zázemí i muzeum pyrotechnické asanace, možná i lékárna a na své si zde mohou přijít i návštěvníci geoparku a knihovny.
Vaše práce je často spojována se sloganem „měnit sliby v konkrétní činy“. Co to znamená v praxi?
Že lidé musejí vidět skutečný posun. Když něco slíbíme, musí to být reálně připravené a dotažené. Ne slova – ale výsledky. Ať už jde o školu, cesty, hřiště nebo veřejné služby.
Co považujete za největší hodnotu v práci starosty?
Naslouchat lidem a mít otevřenou komunikaci. A také dobré vztahy s klíčovými partnery – Vojenskými lesy a statky, okolními městy a samozřejmě i našimi sousedy. Ralsko není izolované; vše, co děláme, má dopad na celý region.
Kam podle vás Ralsko směřuje?
Jasně dopředu. Máme obrovský prostor pro rozvoj bydlení, přírody, sportu i turistiky. A když budeme dál stavět na konkrétních výsledcích a spolupráci, může být Ralsko jedním z nejzajímavějších míst k životu v Libereckém kraji.
Starosta Ralska Ing. Miloslav Tůma, LL.M.