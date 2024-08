Pozvánka do Liberce na výstavu S vášní pro české granáty

Těšit se můžete na již zmiňovanou výstavu, komentované prohlídky, přednášky o českém granátu a šperku, prezentaci současného granátového šperku, módní přehlídky, dílničky pro děti a mnoho dalšího.

Výstavu připravil Granát, d.u.v., Turnov v návaznosti na loňský úspěšný Den otevřených dveří v sídle společnosti. Výstava se koná v rámci CRYSTAL VALLEY WEEKU 2024. Výstava vypráví příběh českého granátu a je určena nejen milovníkům a obdivovatelům českého granátu a šperků s českými granáty, ale všem, kteří mají rádi české řemeslo.

Výstava nechává nahlédnout jak do historie šperků s českými granáty, tak zde budou vystaveny opravdu luxusní současné šperky. Příběh českého granátu bude také vyprávět nové video, které se natáčelo na jaře tohoto roku jak při těžbě, tak ve výrobě v Granátu Turnov.

Výstavu S VÁŠNÍ PRO ČESKÝ GRANÁT připravil Granát Turnov ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově, exponáty dále zapůjčilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie Liberec a Městské muzeum a Galerie Lomnice nad Popelkou. Scénu výstavy připravil Ricardo Hoineff (scénárista a sklářský výtvarník). Část Paláce Liebieg bude patřit turnovské Špéře. Turnov se zde bude prezentovat jako město, kde má kámen a šperk své neodmyslitelné místo.

Nechejte se pozvat také na módní přehlídku MÓDA A ŠPERK. Letní podvečer, na nádherném nádvoří Paláce Liebieg bude patřit šperkům s českými granáty od Granátu Turnov, které jsou vždy spojením luxusu, elegance a řemeslné preciznosti.

Módní přehlídka SPIRIT OF CRYSTAL VALLEY je jednou z mnoha akcí, kde se tvůrci z Crystal Valley v rámci CRYSTAL VALLEY WEEKU 2024 společně představí. Módní přehlídka SPIRIT OF CRYSTAL VALLEY se koná v Tramvajovém depu dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Tramvajové depo se tak stane středobodem české tvorby. A Granát Turnov bude u toho.

V Turnově, stejně tak jako vloni, se velké oblibě těší Dětské dílničky v Galerii Granát, kde si mohou malí návštěvníci prověřit svou trpělivost a pečlivost při výrobě drobného šperku. Při prohlídce galerie můžete nahlédnout pod pokličku zlatnického řemesla, které má v Turnově bohatou tradici. Dětské dílničky jsou otevřeny každé prázdninové úterý a pátek.

V příštím roce se v japonské Ósace koná Všeobecná světová výstava EXPO 2025. Český pavilon bude prezentovat talent a kreativitu, ale také úspěchy vědy, výzkumu a inovací. Bude prezentovat Česko jako atraktivní místo pro život a obchodní příležitosti, které si zaslouží pozornost. Světová výstava se do japonské Ósaky vrací po 55 letech. Granát Turnov se stal partnerem českého pavilonu a účasti České republiky na této prestižní události. Nebude to ostatně poprvé, kdy bude Granát Turnov prezentovat Českou republiku na EXPO. V Bruselu v roce 1958 získal Granát Turnov významné ocenění GRAND PRIX, účastnil se i dalších světových výstav v Montrealu, Ósace, Aichi a Šanghaji. Japonští novináři do našeho kraje za Granátem Turnov zavítají začátkem října.

Český granát a jeho temně červená barva upoutala pozornost člověka již v době stěhování národů. Franz Xaver Maxmilian Zippe, mineralog, geolog a spoluzakladatel Národního muzea v Praze, o něm prohlásil, že je mineralogickým symbolem Čech.

Obecně je pak tento pyrop považován za národní symbol. Těží se pouze na dvou lokalitách, v Dolní Olešnici v Podkrkonoší a Podsedicích v Českém středohoří. Těžební právo na české granáty má pouze družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Granát Turnov je také majitelem ochranné známky „Český granát“ a označení původu „Český granátový šperk“. Granát Turnov loni oslavil sedmdesát let od svého vzniku.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Pro více informací sledujte: www.granat.cz