Podivuhodná voda, jak ji neznáte

Voda nás provází, kamkoliv jdeme. Nejen proto, že je naše tělo prakticky ze tří čtvrtin z vody složeno. Život na Zemi ve vodě začal a nemůže bez ní existovat ani dnes.

Že si z kohoutku můžeme kdykoliv natočit dobrou pitnou vodu, ale není samozřejmost. Celý distribuční proces je totiž komplikovaná a nákladná záležitost. Mnozí si přitom myslí, že by voda měla být zdarma, protože na tom, dovést ji z přehrady do vodojemu kusem trubky, přece není nic složitého. To je však velký omyl.

Než se voda ze svého povrchového nebo podzemního zdroje dostane do domácnosti, musí urazit geograficky i technologicky dlouhou cestu. V úpravně čeká surovou vodu řada fyzikálních i chemických procesů, které zaručují její kvalitu a zdravotní nezávadnost.

Zásobovat tak velké území, jako je severočeský region s více než milionem obyvatel, představuje spoustu úsilí a nasazení více než 1 800 zaměstnanců, kteří musí nepřetržitě pečovat o všechny úpravny, čistírny, vodojemy a bezmála deset tisíc kilometrů potrubí. Práce obnáší i nákladné opravy a rekonstrukce, stejně jako plynulý provoz zákaznických systémů.

O spolehlivou dodávku pitné vody pro severní Čechy se starají společnosti ze skupiny Severočeská voda. Veškerý vodohospodářský majetek vlastněný městy a obcemi spravuje Severočeská vodárenská společnost. Provoz zajišťují Severočeské vodovody a kanalizace společně se Severočeskou servisní.

SVS, vodní nádrž Chřibská

5 věcí, které jste o vodě (možná) nevěděli

1. Dostatečný příjem vody je nezbytnost

Možná se budete divit, ale jen málokdo skutečně vypije minimální potřebné množství čisté vody. To odpovídá přibližně půllitru na každých 15 kilogramů hmotnosti. Dospělý člověk s váhou 60 kg by tak měl vypít minimálně dva litry tekutin denně. Při sportovních aktivitách a vysokých letních teplotách ale nestačí ani toto množství.

2. Pít je třeba, i když zrovna nemáte žízeň

Vodu by si člověk měl dopřávat v průběhu celého dne. Její příjem totiž nesouvisí jen s žízní, voda zabezpečuje všechny vnitřní funkce těla a její nedostatečná konzumace má negativní vliv na vaši energii, soustředění nebo vytrvalost. Pokud pijete vody méně, než je denní minimální množství, riskujete tím i vážné zdravotní komplikace.

3. Premiant přes kvalitu vody

Česká republika patří mezi země s opravdu vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly jakosti vody z veřejných vodovodů. Pitná voda dodávaná vodárenskými společnostmi je u nás kvalitní a bezpečná, a to i přes velmi přísné nastavení legislativních limitů.

4. 19 z 20 Čechů má vodu z vodovodu

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tedy 94,6 % z celkového počtu obyvatel. Ostatní využívají vodu převážně z vlastních studní.

5. Severním Čechám nedostatek vody nehrozí

Ústecký a Liberecký kraj jsou na tom v porovnání s jinými regiony se zásobami vody velmi dobře. Kromě podzemních zdrojů se mohou obyvatelé spolehnout hlavně na vodní díla v Krušných a Jizerských horách. Mezi ně patří například nádrže Přísečnice, Fláje, Křimov, Josefův Důl nebo Souš.[RS1]