Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení
Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly Pocty hejtmana Libereckého kraje, jejichž součástí bylo i předání zlatého hejtmanského dukátu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Na fotografii zleva ocenění Tomáš Cidlina, vnučka Sandra Tancibudková, která...

Na fotografii zleva ocenění Tomáš Cidlina, vnučka Sandra Tancibudková, která přebírala ocenění za bratry Jaroslava a Rudolfa Háskovy in memoriam, manželé Helena a Zdeněk Rydygrovi, hejtman Martin Půta, Yveta Svobodová, Přemysl Sobotka, Pavel Jelínek a Rostislav Polášek. | foto: Liberecký kraj

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností
Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností
Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností
Jaroslav Hásek, Rudof Hásek
12 fotografií

Letošními laureáty jsou Tomáš Cidlina, Pavel Jelínek, Rostislav Polášek, Helena a Zdeněk Rydygrovi, Přemysl Sobotka a Yveta Svobodová. In memoriam získali poctu Jaroslav a Rudolf Háskovi.

Veřejnost letos na Poctu nominovala 27 osobností, z nich porota vybrala devět finálních kandidátů. Pocty hejtmana se udělují od roku 2006.

„Zlatý hejtmanský dukát uděluji pravidelně osobnostem, které vykonaly mnoho dobrého nejen pro Liberecký kraj. Lidem, kteří svým mimořádným, výjimečným a úspěšným životem obohatili a obohacují všechny kolem sebe,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Laureáti Poct hejtmana Libereckého kraje 2025 a jejich medailonky (seřazeno abecedně):

Mgr. Tomáš Cidlina (* 24. 3. 1982, Mladá Boleslav)

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti regionální historie na Českolipsku

Od roku 2009 působí na Českolipsku, věnuje se regionální historii, vydal několik knih pojednávajících o tématech s ohledem na minulost i současnost českého a německého živlu. Je autorem mnoha výstav a přednášek. Zasloužil se o narovnání zpřetrhaných vazeb s německými rodáky z České Lípy, kteří opět začali hojně navštěvovat město, odkud pocházejí. V knize „Leipsche“ zachytil osudy a vzpomínky českolipských Němců. Za svou práci obdržel medaili Adalberta Stiftera.

Mgr. Tomáš Cidlina

Jaroslav Hásek (* 8. 8. 1901, Těpeře u Železného Brodu, † 23. 10. 1990, Campbell River)

Rudof Hásek (* 4. 10. 1890, Těpeře u Železného Brodu, † 1. 4. 1993, Toronto)

Pocta hejtmana in memoriam za mimořádný přínos v oblasti zahraničního obchodu a nasazení v československých legiích

Jaroslav a Rudolf Háskovi založili v Jablonci nad Nisou po první světové válce bižuterní exportní firmu Bratří Háskové. Oba si nechali v Jablonci postavit reprezentativní domy. Vila Jaroslava Háska od architekta Heidricha Lauterbacha je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Po obsazení Sudet se oba přestěhovali do Železného Brodu, kde se zapojili do odboje. Na konci druhé světové války se Rudolf při povstání stal velitelem města. Po únoru 1948 komunisté bratrům firmu znárodnili. Oba emigrovali i s rodinami do Kanady. Rudolf Hásek, který byl také legionářem, obdržel v roce 1992 Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy. Je čestným občanem Železného Brodu.

Jaroslav Hásek, Rudof Hásek

Ing. Pavel Jelínek (* 24. 4. 1935, Liberec)

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti osvěty a zachování židovské kultury v Libereckém kraji

V letech 1999 až 2004 vedl Židovskou obec v Liberci a do roku 2016 působil jako její místopředseda. Ve spolupráci s ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci paní Věrou Vohlídalovou a dalšími spolupracovníky se mu podařilo vybudovat novou synagogu v místě, kde byla původní v listopadu 1938 během takzvané křišťálové noci vypálena. Jeho zásluhou byl restaurován liberecký židovský hřbitov a vznikl Památník obětem šoa v obřadní síni hřbitova. Založil v Libereckém kraji tradici Kamenů zmizelých neboli Stolpersteine, ty se umísťují na chodníky před domy, v nichž žili před válkou Židé, kteří se již nevrátili z koncentračních táborů.

Ing. Pavel Jelínek

MUDr. Rostislav Polášek (* 27. 1. 1966, Frýdek-Místek)

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti kardiologie

Přednosta kardiovaskulárního centra, primář kardiologického oddělení Krajské nemocnice Liberec. Po Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku absolvoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté působil jako vědecký pracovník Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. V letech 1992–2002 působil na III. Interní-kardiologické klinice FN Královské Vinohrady. V roce 2003 spoluzakládal kardiologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, kde se po čtyřech letech stal jeho přednostou. Je členem Kardiologické společnosti, České lékařské komory a České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Byl ve Švédsku na stáži v oboru kardiologie. Přednáší a publikuje v Česku i v zahraničí. Věnuje se kardiologii – elektrofyziologii. V Liberci zavedl moderní metody léčby poruch srdečního rytmu.

MUDr. Rostislav Polášek

Ing. Helena Rydygrová (* 4. 6. 1958, Pardubice)

Ing. Zdeněk Rydygr (* 12. 4. 1957, Hradec Králové)

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti uchovávání kulturního dědictví

Manželé Rydygrovi se po studiu Technické univerzity v Liberci přestěhovali na Českolipsko. Provozují zde unikátní manufakturu, jejíž tradice sahá až k roku 1884. Jejich společnost PVO s.r.o., papírenská výroba a obchod, je dnes jediným výrobcem kompletního papírového masopustního a karnevalového sortimentu nejen v České republice, ale i v celé Evropě. V roce 1994 navázali na předešlého výrobce OPMP Mimoň, který nahradil předválečnou firmu Eduard Held. Jsou nositelem certifikátu Regionální výrobek Lužických hor a Máchova kraje. Výroba papírových masopustních masek, která je unikátní tím, že zachovává staré postupy, byla v prosinci roku 2017 zapsána na Národní seznam nemateriálního kulturního dědictví.

Ing. Helena Rydygrová, Ing. Zdeněk Rydygr

MUDr. Přemysl Sobotka (* 18. 5. 1944, Mladá Boleslav)

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví, veřejné služby a rozvoje Libereckého kraje

Po absolvování všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově nastoupil v roce 1968 na chirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec. V den invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa sloužil svou první službu na chirurgii a osobně se podílel na operacích zraněných ze srpnových událostí. V roce 1991 se stal primářem na oddělení radiologie liberecké nemocnice a zasloužil se o její rozvoj a modernizaci. Po pádu komunistického režimu vstoupil do komunální politiky. Od roku 1996 byl po mnoho let senátorem za Liberecký kraj, místopředsedou a následně předsedou Senátu Parlamentu České republiky. Významně se angažoval při přípravě projektu Centra urgentní medicíny v Liberci.

MUDr. Přemysl Sobotka

Mgr. Yveta Svobodová (* 21. 8. 1963, Frýdlant)

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí a mládeže

V letech 1992–2024 působila jako ředitelka Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem, později Střediska volného času ROROŠ. Otevřela dveře mezinárodní dobrovolnické službě, která umožnila mladým lidem ze zahraničí působit jako vedoucí kroužků, sdílet zkušenosti a přinést inspiraci těm, kteří sami často nepřekročili hranice regionu. Středisko v roce 2007 uspořádalo projekt Colourful World s účastí mladých lidí téměř z celého světa. Děti z Nového Města se měly možnost pod jejím vedením zapojit do Ceny vévody z Edinburghu – programu, který podporuje osobní rozvoj, odpovědnost a aktivní občanskou angažovanost. Založila tradici Medového jara a aktivně se podílí na programu Dne včely v liberecké botanické zahradě.

Mgr. Yveta Svobodová

Témata: Tomáš Jelínek

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Komerční sdělení

Zajímá vás, na čem vydělávají profesionální sázkaři? Na Premier League ani na NHL to není. Na rozhovor jsme pozvali jednoho z největších českých odborníků na sázení Petra Dolejše, který se úspěšně...

Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej

Komerční sdělení

Desátý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2025 přinesl opět silné příběhy profesionality, empatie a lidskosti. Celkem 36 zdravotních sester převzalo ocenění během slavnostního večera ve čtvrtek 9....

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Komerční sdělení

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

27. října 2025

Slušnost není samozřejmost?

Komerční sdělení

Před nedávnem se mi dostaly do rukou informace o statistice úbytku zdravotnických pracovníků v ČR. Ze statistik jednoznačně vyplývá, že v blízké budoucnosti bude nedostatek středního nelékařského...

27. října 2025

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

27. října 2025

Krajské nemocnice expandují v ambulantní péči a online službách

Komerční sdělení

Ortopedická ambulance, poradna léčby diabetické nohy, cévní nebo logopedická. Nemocnice Plzeňského kraje (NPK) otevírají rekordní množství odborných ambulancí. A přibývá i ordinací, které nabízejí...

27. října 2025

Stylový design a špičkový fotoaparát. Huawei uvádí smartphone Pura 80

Komerční sdělení

Výkonný fotoaparát, autentická reprodukce barev a chytré funkce založené na AI se postarají o dokonalejší snímky i čisté a jasné hovory. Huawei přichází na trh s novým smartphonem Pura 80, který...

27. října 2025

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

27. října 2025

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

27. října 2025

Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Komerční sdělení

Jak se od roku 2005 stalo dobrou tradicí, také v příštím roce 2026 statutární město Ostrava ocení výjimečné pedagogické i nepedagogické pracovníky škol na svém území.

27. října 2025

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Komerční sdělení

Rozbitý mobil, nefunkční nabíječka nebo zapomenutá sluchátka na dně šuplíku — věci, nad kterými většinou jen zaklapneme zásuvku a zapomeneme. Přitom právě drobné vysloužilé elektro může mít obrovský...

27. října 2025

Jak se vyhnout závislosti na hazardu? Napoví Týden zodpovědného hraní

Komerční sdělení

Schopnost udržet sázení pod kontrolou, vyhýbat se nebezpečným nelegálním hernám nebo vědět, na koho se v případě problémů obrátit. To vše a řadu dalších důležitých informací opět připomene Týden...

27. října 2025

Objevujte svět s CK Redok: dovolená plná zážitků, na niž nezapomenete

Komerční sdělení

Cestování je jedním z nejkrásnějších způsobů, jak obohatit svůj život. Přináší nové pohledy, vůně, chutě i setkání, která si člověk pamatuje po celý život. Ať už vás láká poznávání cizích kultur,...

25. října 2025

Pohřební služba Auriga slaví 33 let. Dnes je špičkou v oboru

Komerční sdělení

Její příběh přibližuje jednatel pan Přemek Šulík.

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.