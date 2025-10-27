Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Letošními laureáty jsou Tomáš Cidlina, Pavel Jelínek, Rostislav Polášek, Helena a Zdeněk Rydygrovi, Přemysl Sobotka a Yveta Svobodová. In memoriam získali poctu Jaroslav a Rudolf Háskovi.
Veřejnost letos na Poctu nominovala 27 osobností, z nich porota vybrala devět finálních kandidátů. Pocty hejtmana se udělují od roku 2006.
„Zlatý hejtmanský dukát uděluji pravidelně osobnostem, které vykonaly mnoho dobrého nejen pro Liberecký kraj. Lidem, kteří svým mimořádným, výjimečným a úspěšným životem obohatili a obohacují všechny kolem sebe,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Laureáti Poct hejtmana Libereckého kraje 2025 a jejich medailonky (seřazeno abecedně):
Mgr. Tomáš Cidlina (* 24. 3. 1982, Mladá Boleslav)
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti regionální historie na Českolipsku
Od roku 2009 působí na Českolipsku, věnuje se regionální historii, vydal několik knih pojednávajících o tématech s ohledem na minulost i současnost českého a německého živlu. Je autorem mnoha výstav a přednášek. Zasloužil se o narovnání zpřetrhaných vazeb s německými rodáky z České Lípy, kteří opět začali hojně navštěvovat město, odkud pocházejí. V knize „Leipsche“ zachytil osudy a vzpomínky českolipských Němců. Za svou práci obdržel medaili Adalberta Stiftera.
Jaroslav Hásek (* 8. 8. 1901, Těpeře u Železného Brodu, † 23. 10. 1990, Campbell River)
Rudof Hásek (* 4. 10. 1890, Těpeře u Železného Brodu, † 1. 4. 1993, Toronto)
Pocta hejtmana in memoriam za mimořádný přínos v oblasti zahraničního obchodu a nasazení v československých legiích
Jaroslav a Rudolf Háskovi založili v Jablonci nad Nisou po první světové válce bižuterní exportní firmu Bratří Háskové. Oba si nechali v Jablonci postavit reprezentativní domy. Vila Jaroslava Háska od architekta Heidricha Lauterbacha je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Po obsazení Sudet se oba přestěhovali do Železného Brodu, kde se zapojili do odboje. Na konci druhé světové války se Rudolf při povstání stal velitelem města. Po únoru 1948 komunisté bratrům firmu znárodnili. Oba emigrovali i s rodinami do Kanady. Rudolf Hásek, který byl také legionářem, obdržel v roce 1992 Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy. Je čestným občanem Železného Brodu.
Ing. Pavel Jelínek (* 24. 4. 1935, Liberec)
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti osvěty a zachování židovské kultury v Libereckém kraji
V letech 1999 až 2004 vedl Židovskou obec v Liberci a do roku 2016 působil jako její místopředseda. Ve spolupráci s ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci paní Věrou Vohlídalovou a dalšími spolupracovníky se mu podařilo vybudovat novou synagogu v místě, kde byla původní v listopadu 1938 během takzvané křišťálové noci vypálena. Jeho zásluhou byl restaurován liberecký židovský hřbitov a vznikl Památník obětem šoa v obřadní síni hřbitova. Založil v Libereckém kraji tradici Kamenů zmizelých neboli Stolpersteine, ty se umísťují na chodníky před domy, v nichž žili před válkou Židé, kteří se již nevrátili z koncentračních táborů.
MUDr. Rostislav Polášek (* 27. 1. 1966, Frýdek-Místek)
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti kardiologie
Přednosta kardiovaskulárního centra, primář kardiologického oddělení Krajské nemocnice Liberec. Po Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku absolvoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté působil jako vědecký pracovník Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. V letech 1992–2002 působil na III. Interní-kardiologické klinice FN Královské Vinohrady. V roce 2003 spoluzakládal kardiologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, kde se po čtyřech letech stal jeho přednostou. Je členem Kardiologické společnosti, České lékařské komory a České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Byl ve Švédsku na stáži v oboru kardiologie. Přednáší a publikuje v Česku i v zahraničí. Věnuje se kardiologii – elektrofyziologii. V Liberci zavedl moderní metody léčby poruch srdečního rytmu.
Ing. Helena Rydygrová (* 4. 6. 1958, Pardubice)
Ing. Zdeněk Rydygr (* 12. 4. 1957, Hradec Králové)
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti uchovávání kulturního dědictví
Manželé Rydygrovi se po studiu Technické univerzity v Liberci přestěhovali na Českolipsko. Provozují zde unikátní manufakturu, jejíž tradice sahá až k roku 1884. Jejich společnost PVO s.r.o., papírenská výroba a obchod, je dnes jediným výrobcem kompletního papírového masopustního a karnevalového sortimentu nejen v České republice, ale i v celé Evropě. V roce 1994 navázali na předešlého výrobce OPMP Mimoň, který nahradil předválečnou firmu Eduard Held. Jsou nositelem certifikátu Regionální výrobek Lužických hor a Máchova kraje. Výroba papírových masopustních masek, která je unikátní tím, že zachovává staré postupy, byla v prosinci roku 2017 zapsána na Národní seznam nemateriálního kulturního dědictví.
MUDr. Přemysl Sobotka (* 18. 5. 1944, Mladá Boleslav)
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví, veřejné služby a rozvoje Libereckého kraje
Po absolvování všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově nastoupil v roce 1968 na chirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec. V den invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa sloužil svou první službu na chirurgii a osobně se podílel na operacích zraněných ze srpnových událostí. V roce 1991 se stal primářem na oddělení radiologie liberecké nemocnice a zasloužil se o její rozvoj a modernizaci. Po pádu komunistického režimu vstoupil do komunální politiky. Od roku 1996 byl po mnoho let senátorem za Liberecký kraj, místopředsedou a následně předsedou Senátu Parlamentu České republiky. Významně se angažoval při přípravě projektu Centra urgentní medicíny v Liberci.
Mgr. Yveta Svobodová (* 21. 8. 1963, Frýdlant)
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí a mládeže
V letech 1992–2024 působila jako ředitelka Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem, později Střediska volného času ROROŠ. Otevřela dveře mezinárodní dobrovolnické službě, která umožnila mladým lidem ze zahraničí působit jako vedoucí kroužků, sdílet zkušenosti a přinést inspiraci těm, kteří sami často nepřekročili hranice regionu. Středisko v roce 2007 uspořádalo projekt Colourful World s účastí mladých lidí téměř z celého světa. Děti z Nového Města se měly možnost pod jejím vedením zapojit do Ceny vévody z Edinburghu – programu, který podporuje osobní rozvoj, odpovědnost a aktivní občanskou angažovanost. Založila tradici Medového jara a aktivně se podílí na programu Dne včely v liberecké botanické zahradě.