Osmnáctý benefiční ples hejtmana opět podpořil dobrou věc

Ples hejtmana se uskutečnil v sobotu 28. února 2026 od 20 hodin v zrekonstruovaných Lidových sadech v Liberci. Cena vstupenky činila 1.500 korun, z toho 1.000 korun putovalo na benefiční účely. Pro ty, kteří chtěli přispět, ale plesu se nemohli zúčastnit, byla připravena takzvaná benefiční vstupenka v ceně 1.000 korun, jejíž celá hodnota byla věnována charitativním organizacím.
„Hejtmanský ples nebyl jen o tanci, hudbě a zábavě, ale pomohl dobré věci. Letos jsme z výtěžku podpořili organizace napříč naším krajem, které se dlouhodobě věnují dětem, rodinám a lidem v nepříznivé či tíživé životní situaci. Děkuji všem partnerům i hostům, že se na této tradiční akci podíleli a nezapomínají i na ty, kteří naši pomoc potřebují,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Hudební doprovod večera v podání regionálního orchestru Big’O’Band Marka Ottla doprovodil i zpěvák Adam Janský. Součástí programu byly baletní ukázky Labutí jezero a Frieda v podání Divadla F. X. Šaldy. Návštěvníci mohli obdivovat modely a originální šperky při autorské módní přehlídce Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Liberec, kterou si škola připravila ve spolupráci s Crystal Valley. Pro návštěvníky byly v nově otevřených prostorách Lidových sadů připraveny ochutnávky z různých kategorií krajské soutěže Výrobek roku Libereckého kraje a také tradiční fotokoutek.
Výtěžek z 18. benefičního plesu hejtmana činil 863.000 korun, které si podpořené organizace rozdělily rovným dílem. Od roku 2013 bylo podpořeno částkou dohromady 5.579.550 korun celkem 28 organizací pomáhajícím lidem v nesnázích a nepříznivých životních situacích.
Benefiční ples hejtmana patří k tradičním akcím Libereckého kraje, jež propojují společenský život s konkrétní podporou těch, kteří ji nejvíce potřebují.
