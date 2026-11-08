Od StarDance k tanečnímu studiu. Jan Kohout učí tančit v Liberci

Jak vznikl Tanec Liberec a co chcete lidem nabídnout?
Tanec Liberec, z. s. vznikl v roce 2023. Zaměřujeme se na výuku různých tanečních stylů a chceme, aby si u nás mohli vybrat lidé s odlišnými zájmy i zkušenostmi. Někdo se chce naučit společenské tance, jiný hledá nový koníček nebo si chce užít pohyb. Naším cílem je nabídnout prostor pro všechny, kteří mají chuť tančit. Více informací ke kurzům naleznete na našem webu www.tanec-liberec.cz.
Kde vás zájemci najdou?
Naše lekce probíhají na dvou místech v Liberci. V MCU KOLOSEUM v ulici Generála Svobody a v Tanečním Studiu Tanec Liberec v Oldřichově ulici. Zájemci tak mají na výběr ze dvou míst a celkem pěti tanečních sálů, kde se mohou pravidelně věnovat tanci a zlepšovat své dovednosti.
V roce 2019 jste se zúčastnil televizní soutěže StarDance, kde jste tančil s novinářkou Norou Fridrichovou. Jak na tuto zkušenost vzpomínáte?
Byla to pro mě velmi zajímavá zkušenost. Každému tanečníkovi bych ji jistě doporučil. Člověk se najednou ocitne v úplně jiném prostředí, než na jaké je zvyklý pouze z tanečního sálu a tanečních vystoupení. Příprava na jednotlivá vystoupení byla velmi intenzivní a náročná. Zároveň mě těší, že pořad pomáhá popularizovat společenský tanec a ukazuje ho v novém světle i televizním divákům.
Jaké taneční styly si u vás mohou zájemci vyzkoušet?
Nabízíme klasické společenské tance - waltz, tango, valčík, quickstep, slowfox i latinskoamerické tance, jako jsou samba, rumba, cha-cha, jive a paso doble. Zájemci mohou vyzkoušet také salsu, bachatu a argentinské tango. V nabídce jsou rovněž modernější styly, například contemporary dance, jazz dance, dancehall & afro vibes. Ženy mohou přijít na sólovou latinu a nabízíme také kurzy Pro-Am, při kterých kurzisté tančí s profesionálním tanečníkem či tanečnicí.
Co když někdo nemá tanečního partnera nebo s tancem teprve začíná?
Ani jedno nemusí být překážkou. Nabídka zahrnuje sólo kurzy hlavně pro dámy, takže si zájemkyně mohou vybrat podle svých zkušeností i toho, jaký taneční styl jim vyhovuje. Kurzy Pro-Am jsou možností také pro ty, kteří nemají vlastního tanečního partnera. A v párových kurzech se snažíme nabídnout možnost přihlásit se a najít si tanečního partnera nebo partnerku.
Kdo se může do vašich kurzů zapojit?
Věnujeme se dětem i dospělým. Pro nejmenší máme taneční přípravku od pěti let, ale na své si přijdou také dospělí a senioři. Kurzy nabízíme od úplných začátečníků až po pokročilejší tanečníky. Chceme, aby si lidé mohli vybrat pohybovou aktivitu podle svých možností a zájmu.
Jak u vás během roku probíhá výuka?
Kurzy nabízíme průběžně od září do června, v letních měsících spíše workshopy. Celoročně je možnost individuálních lekcí s našimi lektory a také vlastní tréninky na všech pěti sálech.
Jaké výhody mají lidé, kteří se stanou členy vašeho tanečního klubu?
Naším cílem není, aby lidé přišli pouze na lekci a po jejím skončení zase odešli domů. Chceme kolem tance budovat komunitu, kde se lidé mohou potkávat, navazovat nová přátelství a společně sdílet radost z pohybu. Členství v klubu proto přináší i další možnosti. Od společných tanečních večerů, tančíren, workshopů a soustředění až po možnost vlastního tréninku. Kurzisté tak mohou své taneční dovednosti rozvíjet i mimo pravidelné lekce, poznávat další taneční styly a být součástí aktivní taneční komunity. Nově nabízíme i možnost relaxace v našem klubovém wellness formou volných vstupů nebo slev na soukromý pronájem v ONSEN Japan Wellness.