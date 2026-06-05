Liberecký kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

Výjimečné počasí bez deště přálo týmům ze Semilska
Pamětníci krajských finále McDonald’s Cupu v Liberci marně vzpomínali, kdy v minulosti se tento turnaj obešel bez deště. Z tohoto pohledu přichystalo počasí letos dětem vlídnou atmosféru, kterou ještě posílili rodiče, trenéři, učitelé a další fanoušci, kteří v pátek 15. května dorazili na liberecký stadion FC Slovan podpořit malé fotbalisty a fotbalistky. Celkem se tu ve dvou věkových kategoriích ve 12 zápasech utkalo 8 týmů, které nastřílely 65 gólů. V nejmladší kategorii A si postup na celorepublikové ostravské finále zajistila Základní škola Turnov Žižkova. Zlato v kategorii B pak vybojoval tým ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice.
Ve skupinách se hrálo systémem „každý s každým“ a zatímco školní tým z Roztok nezaváhal v jediném duelu, výkony ostatních družstev byly nesmírně vyrovnané a o celkovém pořadí rozhodovalo v několika případech nejen bodové skóre, ale i počty gólů. A překvapením byly nejenom vyrovnané výkony, ale nakonec i oba postupující týmy. Ty jsou totiž ze stejného okresu Semily a tentokrát tak za sebou nechaly školy z velkých měst. Rozlosování skupin a herní řád naleznete na mcdonaldscup.cz.
Fotbalový svátek jako inspirace od českého reprezentanta
Fotbalový den si užili všichni. A možná, aniž jsme to tušili, jsme tu viděli hrát i budoucí hvězdy nejvyšších fotbalových soutěží nebo české reprezentace.
„McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky,“ říká český fotbalový reprezentant a jeden z patronů McDonald’s Cupu Lukáš Provod.
Pravý smysl turnaje se skrývá v dětských očích
„McDonald’s Cup je pro mě každý rok důkazem, že dětský sport v Česku žije a má budoucnost. Stačí se podívat na tváře dětí po zápase – ať prohrají nebo vyhrají, záře v očích zůstane stejná. To je ten pravý smysl turnaje,“ dodává franšízant patronátní restaurace McDonald’s Radek Janalík.
Krajské šampiony následně čekalo celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostila Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sešly 1. a 2. června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde si kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohly děti užít i tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.
Více informací najdete na www.mcdonaldscup.cz.