Legendární skupina Boney M vystoupí v Liberci i s původní zpěvačkou

Za svoji kariéru získali celkem 42 zlatých, 50 platinových a 50 stříbrných desek a prodali 150 milionů disků. Řeč není o nikom jiném než o německé skupině Boney M.

Nejznámější hity jako Daddy Cool, Rasputin, Rivers of Babylon nebo Sunny. Tyto skladby se hrají na diskotékách dodnes.

Boney M je popová a eurodisko skupina založena v roce 1974 německým producentem Franzem Reutherem (přejmenován na Franka Fariana). Z původního sólového projektu nakonec vznikla vícečlenná hudební formace. Kvartet, který zná dodnes celý svět, tvořila Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams a Bobby Farrell. Farian zůstal v pozadí a věnoval se především manegementu, ale na koncertech nevystupoval. Může se zdát, že byl v kapele téměř nepotřebný, ale opak je pravdou. Všechny písně totiž nazpíval on a legendární Bobby Farrell byl pouze taneční ikonou.

První album s názvem Take the Heat off Me s dominující písní Daddy Cool vyšlo v roce 1976 a rázem ovládlo evropské žebříčky - v Německu se stalo hitem. Albu vévodily hlasy Liz Mitchell a Marcie Barrett.

O rok později spatřila světlo světa deska Love for Sale, která obsahovala hity Ma Baker a Belfast. Ty kapelu vyšvihly do předních příček hitparád po celém světě a zaručily tak Boney M obrovský úspěch.

Následovala další dvě alba Nightflight to Venus a Oceans of Fantasy, která se umístila na špičce britského žebříčku. Vzešly z nich celosvětové diskotékové hity Brown Girl in the Ring nebo Painter Man, předělávka hitu z roku 1966 od skupiny The Creation.

V USA nejvíce zabodovali s písní Rivers of Babylon. U nás ji můžeme slyšet i v české verzi v podání Karla Gotta.

Na deskách se ale stále častěji podílel pouze sám Farian a spolupráci s jakýmkoliv ze svých kolegů odmítal. Tvrdil, že se jejich hlasový repertoár do jeho písní nehodí. Fanoušci ale dychtili po živých koncertech, které nakonec probíhaly na playback. Hlavní ikonou byl tedy Bobb Farrell a jeho taneční kreace. A byl to také na dlouhou dobu jeden z mála důvodů, proč byl nizozemský tanečník pocházející z Aruby v kapele. V roce 1978 byli jednou z prvních západoevropských skupin, které mohly oficiálně vystoupit v Sovětském svazu přímo na Rudém náměstí. Jejich velký hit Rasputin se ale kvůli textu nedočkal v bývalém Sovětském svazu vydání.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou podívanou, které bude dominovat původní zpěvačka Liz Mitchell. Akce se koná již 2. listopadu v liberecké Home Credit aréně. Prodej vstupenek skrz síť ticketmaster.

V rámci této akce se můžete těšit i na české duo Verona v čele s Veronikou Stýblovou.