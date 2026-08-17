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Křižany investují do bydlení, památek i kulturního života

Komerční sdělení

Základní škola Křižany - Žibřidice
Stará škola Křižany
Orloj a sklářká dílna v Žibřidicích
Obecní úřad Vánoce
13 fotografií

Komerční sdělení

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Obec Křižany pokračuje v přípravě i realizaci několika významných projektů, které se týkají bydlení, obnovy historických památek i rozvoje kulturního života. Vedle výstavby domu se sociálními byty se připravuje také obnova farního areálu v Žibřidicích a tradičně bohatý program Křižanského léta.

Nové sociální bydlení pro místní obyvatele

Mezi největší investiční akce patří výstavba domu se 16 sociálními byty, na který obec získala podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt vznikal řadu let a jeho cílem je nabídnout dostupné bydlení lidem, kteří chtějí zůstat v Křižanech i ve vyšším věku nebo se nacházejí v obtížnější životní situaci.

Původní záměr počítal především s bydlením pro seniory, postupně se však projekt rozšířil také na další skupiny obyvatel, například rodiče s dětmi. Dotace umožnila realizaci stavby v rozsahu, který by bylo obtížné financovat pouze z obecního rozpočtu.

Stavba byla zahájena na podzim roku 2025. V současnosti je dokončena hrubá stavba a dokončení projektu je plánováno na konec roku 2027.

Obnova historického areálu v Žibřidicích

Dalším významným projektem je příprava obnovy farního areálu v Žibřidicích, jehož součástí je kostel sv. Šimona a Judy a přilehlá fara. Záměrem je nejen zachování historicky cenných objektů, ale také jejich nové využití pro kulturní, společenské a komunitní aktivity.

Projekt zahrnuje stavební obnovu objektů, zajištění jejich technického stavu i úpravy interiérů. Součástí příprav je stavebně-historický průzkum i architektonická studie, která počítá s rekonstrukcí stávajících budov a doplněním nových objektů citlivě začleněných do historického prostředí. V budoucnu by měly nabídnout mimo jiné i netradiční možnosti ubytování.

Ještě letos by měla začít rekonstrukce krovu věže kostela, jehož střešní krytina je podle posouzení v havarijním stavu.

Interiér kostela sv. Šimona a Judy v Žibřidicích

Kulturní tradice pokračují

Křižany jsou dlouhodobě spojovány také s bohatým kulturním programem. K nejvýznamnějším akcím patří Dixielandový festival, který se v obci koná již více než dvě desetiletí a na jehož organizaci se pravidelně podílejí místní spolky i dobrovolníci.

Součástí programu Křižanského léta jsou divadelní představení pod širým nebem, koncerty i další kulturní akce pořádané v přírodním amfiteátru. V průběhu roku se konají také tradiční akce pro děti a rodiny, například pálení čarodějnic, pohádkové stezky, stezky odvahy nebo rozsvěcení vánočních stromů. Tyto aktivity přispívají ke společenskému životu obce a každoročně přivádějí návštěvníky z okolí.

Dixieland

Rozvoj s důrazem na budoucnost

Současné investice ukazují několik hlavních směrů rozvoje Křižan – podporu dostupného bydlení, péči o kulturní dědictví i zachování aktivního komunitního života. Jednotlivé projekty mají společný cíl vytvořit kvalitní podmínky pro život obyvatel všech generací a současně zachovat historický charakter obce.

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