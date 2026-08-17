Křižany investují do bydlení, památek i kulturního života

Nové sociální bydlení pro místní obyvatele
Mezi největší investiční akce patří výstavba domu se 16 sociálními byty, na který obec získala podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt vznikal řadu let a jeho cílem je nabídnout dostupné bydlení lidem, kteří chtějí zůstat v Křižanech i ve vyšším věku nebo se nacházejí v obtížnější životní situaci.
Původní záměr počítal především s bydlením pro seniory, postupně se však projekt rozšířil také na další skupiny obyvatel, například rodiče s dětmi. Dotace umožnila realizaci stavby v rozsahu, který by bylo obtížné financovat pouze z obecního rozpočtu.
Stavba byla zahájena na podzim roku 2025. V současnosti je dokončena hrubá stavba a dokončení projektu je plánováno na konec roku 2027.
Obnova historického areálu v Žibřidicích
Dalším významným projektem je příprava obnovy farního areálu v Žibřidicích, jehož součástí je kostel sv. Šimona a Judy a přilehlá fara. Záměrem je nejen zachování historicky cenných objektů, ale také jejich nové využití pro kulturní, společenské a komunitní aktivity.
Projekt zahrnuje stavební obnovu objektů, zajištění jejich technického stavu i úpravy interiérů. Součástí příprav je stavebně-historický průzkum i architektonická studie, která počítá s rekonstrukcí stávajících budov a doplněním nových objektů citlivě začleněných do historického prostředí. V budoucnu by měly nabídnout mimo jiné i netradiční možnosti ubytování.
Ještě letos by měla začít rekonstrukce krovu věže kostela, jehož střešní krytina je podle posouzení v havarijním stavu.
Kulturní tradice pokračují
Křižany jsou dlouhodobě spojovány také s bohatým kulturním programem. K nejvýznamnějším akcím patří Dixielandový festival, který se v obci koná již více než dvě desetiletí a na jehož organizaci se pravidelně podílejí místní spolky i dobrovolníci.
Součástí programu Křižanského léta jsou divadelní představení pod širým nebem, koncerty i další kulturní akce pořádané v přírodním amfiteátru. V průběhu roku se konají také tradiční akce pro děti a rodiny, například pálení čarodějnic, pohádkové stezky, stezky odvahy nebo rozsvěcení vánočních stromů. Tyto aktivity přispívají ke společenskému životu obce a každoročně přivádějí návštěvníky z okolí.
Rozvoj s důrazem na budoucnost
Současné investice ukazují několik hlavních směrů rozvoje Křižan – podporu dostupného bydlení, péči o kulturní dědictví i zachování aktivního komunitního života. Jednotlivé projekty mají společný cíl vytvořit kvalitní podmínky pro život obyvatel všech generací a současně zachovat historický charakter obce.