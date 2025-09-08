Kick-off EDUCA 2025: Posuň svoje hranice!

Letošní ročník největšího veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách EDUCA WEEK 2025 startuje 6. října. Celý týden budou Libereckým krajem znít témata vzdělání, kariéra, osobní rozvoj, work-life balance, AI a digitální technologie. Vše vyvrcholí na EDUCA EXPO v Home Credit Areně 9.-11. října. Pokud chcete od života víc a rádi posouváte své hranice, neměli byste u toho chybět.
EDUCA EVENT vás nakopne!
„Program veletrhu sestavujeme tak, abychom respektovali trendy a také potřeby jak zaměstnavatelů, tak škol, pedagogů a studentů. Náplň EDUCA EVENT je i letos o motivaci, sdílení zkušeností, inspiraci, poradenství. Podařilo se nám navázat spolupráci s Petrem Ludwigem, autorem knihy Konec prokrastinace, a opět přivítáme Karla KOVYHO Kováře,“ prozrazuje část programu produkční manažerka veletrhu Tereza Matulová z pořádající společnosti SFM Liberec s. r. o.
Pro všechny učitele, kteří si chtějí ochočit umělou inteligenci a mají ambici ve výuce pracovat s digitálními technologiemi, bude přínosná zahajovací konference Národního pedagogického institutu.
Novou dynamiku dostává v letošním ročníku oblíbená EDUCONFERENCE – u ranního networkingu budete mít příležitost se potkat a propojit s lidmi, kteří mění své firmy, region i svět. Znáte prací papírky EcoHouse? Kupovali jste už zážitek jako dárek u firmy ADROP? Slyšeli jste třeba v souvislosti se skvělými džemy a sirupy ZEZEM o liberecké agentuře Inago? Můžete si naživo popovídat s lidmi, kteří stojí za úspěchy svých firem. Budou s vámi sdílet svoje zkušenosti, úspěchy, nápady, ale i fuck upy, které k podnikání patří.
Dítě není projekt. V zajetí algoritmu. Spokojenost je volba.
EDUCA EVENT nejsou jen odborné konference a atraktivní workshopy, ale i besedy a přednášky pro širokou veřejnost. Do auly TUL po loňském úspěchu opět zavítá influencer a znalec světa digitálních médií Karel Kovy Kovář a bude v zajetí algoritmu. Novou tváří na Educe je autor knihy Konec prokrastinace Petr Ludwig, který se bude snažit publikum přesvědčit o tom, že spokojenost je volba. Rodiče i učitele pravděpodobně zaujme přednáška pedagoga a psychologa Jana Svobody o tom, že dítě není projekt, v krásném prostředí Kavárny Pošta. Vstupenky jsou již v prodeji, tak neváhejte!
EDUCA AWARDS vykopne výš výjimečné mladé lidi
EDUCA AWARDS je nové prestižní ocenění pro mladé lidi v Libereckém kraji, kteří kromě svého studia zvládají něco víc a zvládají to skvěle. Tři nejlepší pečlivě vybírala z přihlášených studentů odborná komise, jejímž garantem a předsedou je uznávaný výtvarník, designér a vysokoškolský pedagog Rony Plesl. Příběhy talentovaných studentů zazní během slavnostního vyhlášení ve čtvrtek 8. října v talkshow s novinářkou Lindou Bartošovou. Na vítěze čekají atraktivní ceny od generálního partnera EDUCA AWARDS 2025, jímž je Flex Academy by iWant. A to už je motivace! Nechte se inspirovat třeba pro příští ročník!
EDUCA EXPO letos cílí i na středoškoláky
EDUCA EXPO už dávno není jen nabídka škol pro žáky 8. a 9. tříd, kteří si lámou hlavu s tím, kam dál po základce. Organizátoři se při přípravě letošního ročníku více zaměřili na středoškolské studenty, kteří přemýšlejí o své kariéře a zvažují další uplatnění. Právě pro ně jsou připraveny atraktivní workshopy a cílí na ně také široká nabídka stáží, a to i v zahraničí díky propojení Educy s hospodářskou a obchodní komorou ze sousedního Saska, IHK Dresden.
Školy, které se prezentují na EDUCA EXPO jsou i díky předchozím ročníkům Educy většinou propojené s firmami v Libereckém kraji. O tom to totiž celé je. O propojení. Právě možnost dalšího pracovního uplatnění, stáže v zahraničí nebo zajímavé praxe bývají podstatné a často určující faktory jak pro výběr vzdělávací instituce, tak pro rozjezd slibné kariéry.
Kdy se koná EXPO a najdu tam i práci?
Od čtvrtka 9. do soboty 11. října se v liberecké aréně představí více než 50 středních škol, učilišť a jazykovek a zhruba stejný počet firem nejen z Libereckého kraje, ale i blízkého okolí, a dokonce i z německého příhraničí. Na EXPU tedy hravě najdete nejen školu pro svého deváťáka, ale, jak už bylo řečeno, i zahraniční stáž nebo praxi pro starší studenty. Anebo pracovní místo pro sebe. Chybět totiž nebude ani pracovní a personální poradenství a široké spektrum zaměstnaneckých pozic, které Liberecký kraj nabízí od operátorů přes administrativu až po práci ve vědě a výzkumu.
A co děti? Bude KIDS?
EDUCA KIDS, oblíbený program pro školkové a školní děti se letos týká spíš kolektivů, ale i pro rodiny nabízí výhody v podobě zlevněného vstupného nebo atraktivních dárků. Stačí se zaregistrovat na stránkách educaweek.cz, a pak si můžete i s dětmi užít pestré možnosti zajímavých aktivit v knihovně, muzeu, galerii, Liebiegově paláci, Papilonii, iQlandii, botanické zahradě a dalších institucích v Liberci, ale i v Jablonci nad Nisou nebo Hrádku nad Nisou. Takže ano, KIDS bude a těší se na všechny hravé děti a dospělé.
Kompletní program atraktivního týdne vzdělávání a pracovních příležitostí najdete na educaweek.cz. Sledujte Educu také na facebooku a instagramu. A přijďte!