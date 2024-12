Jablonecký bazén je skvělou relaxační i sportovní alternativou

Podle vedoucího bazénu Radka Fišera jsou změny zaměřeny na zvýšení komfortu pro návštěvníky všech věkových kategorií, na rozšíření možností sportovního vyžití a na uspokojení klientů, jejichž počet se i díky uzavření libereckého bazénu zvýšil.

Prodloužená otevírací doba

Bazén je otevřen od pondělí do pátku od 6 do 21:30 hodin, což umožňuje ranní i večerní plavání pro veřejnost. O víkendech je provoz zahájen později, v sobotu od 10 do 21:30 a v neděli od 10 do 20 hodin. Sauna je k dispozici denně od 13 hodin, v pracovní dny a sobotu až do 21 hodin, v neděli pak do 20 hodin. K omezení provozní doby době dojde ke konci roku.

Jak je otevřeno během svátků?

V pondělí 23. 12. je bazén otevřen od 10 do 21 hodin, ve svátky 24. a 25. 12. je bazén uzavřen. Ve čtvrtek 26. 12. je bazén v provozu od 14 do 18 hodin. V pátek 27. a v sobotu 28. prosince od 10 do 21 hodin. V neděli 29. a v pondělí 30. prosince je provozní doba o hodinu kratší, a to od 10 do 20 hodin. Poslední den roku je bazén otevřen od 10 do 14 hodin a na Nový rok je zcela uzavřen. Od 2. ledna je plánován běžný provoz.

Otevírací doba sauny se od otevírací doby bazénu liší. V pondělí 23. 12. 2024 je otevřena od 13 do 21 hodin a je společná. V době svátků 24. - 26. 12. je uzavřena. Od 27. do 30. 12. je otevřena od 13 hodin, je společná a zavírá ve 21 hodin s výjimkou neděle (29. 12.), kdy se zavírá již ve 20 hodin. Poslední den v roce 2024 (31. 12.) a první den v roce 2025 (1. 1.) je uzavřena.

Důležité je také zmínit, že hodinu před koncem otevírací doby končí prodej vstupů do bazénu i sauny.

Pestrý program pro každého

Provoz bazénu je rozdělen mezi veřejnost, sportovní kluby, školy a další aktivity. Dopoledne od 8 do 13 hodin využívají bazén v rámci Plavecké školy školní kolektivy, zejména první stupeň základních škol a mateřské školy, které mají k dispozici tři dráhy i polovinu brouzdaliště. „Toto dopolední využití je oblíbené také u maminek s dětmi. I proto jsme malý bazének rozdělili na dvě části. Jedna je určena pro výuku plavecké školy, druhá již zmiňovaným maminkám s dětmi,“ vysvětluje novinku Radek Fišer.

Odpolední hodiny jsou určeny sportovním klubům, které trénují ve vyhrazených drahách. Také Technická univerzita v Liberci zde organizuje výuku plavání a prostor tady má dvakrát týdně i Vodní záchranná služba Jablonec. „Současně je však ponechán dostatečný prostor pro veřejnost, zejména díky kompromisu s Plaveckou školou a jinými subjekty, které prodloužily svůj program do odpoledních hodin,“ říká Radek Fišer.

Pro seniory je nadále zachován zvýhodněný vstup každý všední den v čase od 13 do 14.30 hodin. Ve čtvrtek navíc probíhá speciální cvičení Senior Fitness, které je organizováno ve dvou drahách.

Novinky a vylepšení v bazénu

Návštěvníci se již nyní mohou těšit z nového odbavovacího systému a modernějších šaten s novými skříňkami. Ve vestibulu je nově instalován doplatkový automat, kde je možné uhradit doplatek při překročení doby strávené v bazénu nebo si dobít permanentku. Tento automat přijímá hotovost – drobné (bankovky ne), platební karty i permanentky.

Velkou výhodou jsou dobíjecí permanentky, které fungují na principu elektronické peněženky. Návštěvníci si mohou kredit nabít na celý rok a v případě potřeby jej obnovit. Permanentky jsou přenosné, což umožňuje jejich sdílení v rodině. Majitelé permanentek navíc získávají 15 Kč slevu na vstup. Při návštěvě také lze uhradit permanentkou více vstupů najednou.

Bazén dále nabízí široké možnosti trávení volného času – kromě hlavního bazénu je zde i dětský bazének, tobogány, divoká řeka, vířivky, parní komory a sauna.

Dalším významným vylepšením jsou nové parní vyvíječe, které byly instalovány v parních komorách. „Tyto změny přinesly kladné ohlasy od návštěvníků, kteří oceňují zvýšení komfortu. V plánu je také instalace ochlazovacích džberů do sauny,“ zmiňuje záměr vedoucí bazénu.

Masáže nabízené v areálu bazénu jsou dostupné po předchozím objednání na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách, což umožňuje relaxaci po plavání. V areálu se také nachází bistro, kde se mohou návštěvníci občerstvit. Velmi oblíbené je pro rodiče s malými dětmi soukromé kojenecké plavání probíhající v prostorách Baby Clubu Mišutka.

Pozitivní ohlasy a budoucí plány

Radek Fišer zdůrazňuje, že změny a rozšíření služeb přinášejí pozitivní ohlasy ze strany návštěvníků. „Neustále se snažíme zlepšovat vybavení a služby pro maximální spokojenost všech uživatelů a návštěvníků,“ uvedl.

Jablonecký bazén tak nadále zůstává oblíbeným místem nejen pro sportovce, ale i pro rodiny a milovníky relaxace.

Pro více informací navštivte stránky www.sportjablonec.cz.