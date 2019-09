Forum připravilo zákazníkům novinku, nabídlo Burger King a Pizzu Hut

Společnost BURGER KING byla založena v roce 1954 v Miami na Floridě a v současné době provozuje více než jedenáct tisíc restaurací v pětašedesáti zemích světa. Jejími zakladateli jsou James McLamore a David Edgerton, kteří se rozhodli vsadit na Američany nejoblíbenější burgery, hranolky, hot dogy limonády a dezerty. S tímto sortimentem se postupně vypracovali mezi nejlepší ve svém oboru a v současné době jsou druhým největším řetězcem rychlého občerstvení na světě. Již přes padesát let se společnost řídí původním krédem ´Home of the whoopper´, tedy sázce na kvalitní suroviny a oddanosti k této myšlence, originálním receptům a vytvoření přátelského prostředí pro zaměstnance i zákazníky. „Lidé k nám chodí rádi. Dobře vědí, že nabízíme skvělé výrobky za nízké ceny,“ pochvalují si zakladatelé a vysvětlují, že základ úspěchu tkví v dodržování těch nejvyšších standardů při přípravě každého pokrmu. Burgery grilují na skutečném grilu (jako vy na vaší zahradě, doplňují zástupci společnosti), používají stoprocentní hovězí maso bez plnidel, konzervantů a přidaných látek. Rajčata a cibule jsou vždy v té nejlepší kvalitě, krájeny v restauraci každý den čerstvé. Každý ´Whoopper´je připraven na objednávku a ze všech stran zní i věta: Standardem je i láska ke všem lahodným chutím.

V České republice byla první restaurace Burger King otevřena v roce 2008 a najdeme ji na pražském Zličíně. Liberecká pobočka je v rámci naší země šestnáctou.

PIZZA HUT rovněž sází na čerstvost a výborné zpracování. Jedná se o americký frančízový restaurační řetězec, založený v roce 1958 bratry Danem a Frankem Carneyovými v Kansasu. Jejím majitelem je Yuml Brands a v roce 2015 měla společnost na patnáct tisíc poboček po celém světě. Jak již název napovídá, Pizza Hut se specializuje na italsko-americkou gastronomii zahrnující nejen pizzu a těstoviny, ale i saláty, či dezerty.

Pizza Hut Expres je čerstvá pizza z těch nejkvalitnějších ingrediencí. „U nás si pochutnáte na všech druzích pizzy, mezi neoblíbenější ale patří Grande Pepperoni, Quattro Formagi, Prosciutto, v nabídce máme ovšem i mnoho dalších. Kromě klasické nabídky je u nás samozřejmostí, že si zákazník může ´složit´pizzu z ingrediencí, které má nejraději, a to od základu až po sýr,“ usmívá se zástupce Pizza Hut a doplňuje, že mezi jejich speciality patří i plnění okrajů pizzy sýrem. Bez zajímavosti není ani využívání produktů místních výrobců a pěstitelů, přičemž objem surovin z místních zdrojů roste se zvyšujícím se počtem poboček.

Do roku 2004 měla společnost pobočky na Florenci a v Celetné ulici v Praze, poté na čas z českého trhu odešla. Po třináctileté pauze ovšem znovu, v srpnu roku 2017, otevřela, konkrétně šlo o pobočku v pražském Palladiu a do konce roku 2021 jich hodlá v České republice vybudovat na sedmdesát.