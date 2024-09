EDUCA WEEK: Tipy na skvělou práci a atraktivní nabídka pro studenty

Týden nových příležitostí a inspirace

EDUCA WEEK v Liberci se koná od 7. do 13. října a volně se dá přeložit jako týden kariéry, vzdělávání, nových příležitostí a inspirace. Není to žádná novinka, letos se koná už poosmnácté a rok od roku zaznamenává vyšší počet spokojených návštěvníků. Aby ne, atraktivní program na celý týden pořadatelé spolu s partnery tvoří s myšlenkou, že vzdělání je celoživotní záležitost a dobrá práce v zajímavém oboru je životní výhra.

Najdete práci, vyberete školu, bude vám líp

Hlavní programovou sekcí je třídenní veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA EXPO, který se koná v liberecké Home Credit Aréně od čtvrtka 10. do soboty 12. října. Veletrh už tradičně drží dva veletržní směry JOBEXPO a EDUEXPO.

JOBEXPO nabídne přes tisíc aktuálních pracovních míst prostřednictvím prestižních firem z celého kraje i blízkého okolí i příhraničí.

„Jde o zajímavé pracovní pozice ve velmi pestré škále – od operátorů, míst v logistice přes služby, administrativu až po atraktivní práci ve firmách zabývajících se vývojem, inovacemi a moderními technologiemi. Kromě pracovních příležitostí je tu silně zastoupené i kariérní poradenství,“ prozrazuje pestrou nabídku ředitel veletrhu Lukáš Přinda z pořádající společnosti SFM Liberec s.r.o. Návštěvníci se dozvědí, jak se správně odprezentovat na pohovorech, kdy dát důraz na své dovednosti, co napsat do životopisu a jak zanechat ten nejlepší první dojem u budoucího zaměstnavatele.

Druhou veletržní polovinou je EDUEXPO, kde se představuje přes šedesát středních i vyšších odborných škol, jazykovek a různých vzdělávacích institucí nejen z Libereckého kraje. Díky veletrhu máte jedinečnou příležitost si na stáncích popovídat se studenty a získat informace, které na internetu nevyčtete. A nejsou tu jen střední školy a učiliště, ale i organizace, které nabízejí zahraniční stáže. Budete překvapení, co všechno je v našem regionu na dosah.

Sdílená zkušenost je k nezaplacení

Říká se, že sdílená radost je dvojnásobná a sdílená starost je poloviční. My na EDUCA WEEKu se řídíme tím, že sdílená zkušenost je k nezaplacení. Proto jsou součástí týdenního programu také konference a přednášky pro pedagogy, manažery firem a všechny, kteří na sobě rádi pracují a posouvají své hranice. EDUCONFERENCE „Děláme to, můžete i vy“, která se koná ve čtvrtek 10. října odpoledne ve VIP sále Home Credit Arény je právě o neobvyklých úspěšných projektech. Svoje zkušenosti, poznatky a třeba i know how přijdou sdílet například sourozenci Nikol a Jakub Ponerovi, jejichž módní kousky jsou dnes žádané a zdobí nejednu celebritu. Považte, že začínali s prádlem ve strip baru. Úspěšný kardiolog a lékařský ředitel liberecké nemocnice Tomáš Roubíček už od doby, kdy byl malým skautem, ví, že základem úspěchu je komunikace. A toho se drží. Ředitelka marketingu v Makro ČR Lenka Slezáková se podělí o své tajemství, jak se nezbláznit ve firmě, kde se pořád něco mění. Hledáte stéblo, kterého byste se mohli chytit, přemýšlíte, jak se posunout? Obětujte čtyři a půl hodiny svého času a udělejte něco pro sebe.

Oba mají šarm a zkušenost – KOVY i Ladislav Špaček

Karel Kovy Kovář je jednou z tváří letošního EDUCA WEEKu. Věřili byste, že tenhle věčně usměvavý mladý muž známý ze sociálních sítí, kde otvírá i pěkně ostrá témata, ví, co je to vyhořet? O svých zkušenostech s překračováním komfortní zóny bude vyprávět a diskutovat v úterý 8. října v aule Technické univerzity v Liberci. Nenechte si to ujít.

Ladislav Špaček už k EDUCA WEEKu tak nějak patří. Jeho přednášky o etiketě, o tom, jak má vypadat a jak se má chovat byznysmen, se zkrátka „neochodí“. Letos ale přijede vyprávět o tom, jaké to bylo pracovat po boku prvního muže v zemi. Deset let s Václavem Havlem s obrazovou dokumentací, vtipem a elegancí sobě vlastní převypráví Ladislav Špaček ve středu 9. října od 18 hodin. Se vstupenkou neváhejte, rychle mizí.

Kompletní program EDUCA WEEKU včetně sekce pro rodiny s dětmi EDUCA KIDS i programu VISIT, který je určen školám a podrobný harmonogram všech odborných konferencí najdete na webu educaweek.cz. Všechny horké novinky organizátoři sdílejí i na facebooku a instagramu. Svůj účet má EDUCA WEEK také na síti LinkedIN.